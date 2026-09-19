バエナがそうした称賛を抱く理由は、この夏のスペイン代表合宿で、その若き才能の稀有な能力を間近で見てきたことにある。19歳の魔法のようなプレーをアルゼンチンのレジェンドになぞらえ、バエナはこう付け加えた。「正直に言って、この夏の練習で彼をたくさん見たけど、ほかのプロ選手では見られないようなことをやってのける。

「彼は、彼を見るためだけに試合を観る数少ない選手の一人だ。自分にとってそれがあったのはメッシだけで、彼のプレーを見るためだけに試合を観ていた。そして彼についても同じだ。彼やほかに数人の選手がいるからバルセロナの試合を観るけど、もし彼がプレーしていなければ、チャンネルを合わせるのはとても難しい」