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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP
Adhe Makayasa
翻訳者：

「ラミンは世界最高の選手だ」　アレックス・バエナがヤマルのバロンドール受賞を支持、メッシとも比較

アレハンドロ・バエナ
ラミン・ヤマル
アトレティコ・マドリー
ラ・リーガ
バルセロナ

アトレティコ・マドリーのMFアレックス・バエナは、代表でのチームメートであるラミネ・ヤマルが、ロドリとリオネル・メッシを抑えて2026年のバロンドールを受賞すると予想した。スペイン代表のバエナはマドリード・ダービーを前に、バルセロナの神童を絶賛し、この10代の選手はメッシの全盛期以来見られなかった唯一無二の資質を備えていると強調した。

  • カタルーニャの神童に支持集まる

    アトレティコのバエナは、2026年のバロンドールでサッカー界最高の個人栄誉を獲得する選手として、ヤマルを公然と支持した。 レアル・マドリーとのダービーを前に語ったスペイン代表MFは、同胞の若き選手が世界サッカーのどの選手よりも高いレベルのパフォーマンスを見せていると主張した。この力強い後押しは、前季に代表を ワールドカップ優勝へ導き、クラブでも国内2冠を手にしたバルセロナの若きスターの評価をさらに高めるものとなった。

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    スペイン人が表彰台予想を明かす

    ロンドンでのスター集結の式典が間近に迫る中、バエナは、2024年の受賞者ロドリ、そしてインテル・マイアミのスーパースター、メッシを抑えて、その10代のウインガーを頂点に置くことをためらわなかった。DAZNのインタビューで自身のトップ3を明かし、こう語っている。「自分の中では完全に明確だ。トップ3はラミン、ロドリ、そしてメッシになる。

    「自分にとって、ラミンは世界最高の選手だ。ロドリはワールドカップでそのレベルを示した。ワールドカップで最高の選手だった。そして、メッシが39歳で今季やっていることは、ごくわずかな選手にしか成し得ないことだ。」

  • ヤマルがメッシとの比較を呼ぶ

    バエナがそうした称賛を抱く理由は、この夏のスペイン代表合宿で、その若き才能の稀有な能力を間近で見てきたことにある。19歳の魔法のようなプレーをアルゼンチンのレジェンドになぞらえ、バエナはこう付け加えた。「正直に言って、この夏の練習で彼をたくさん見たけど、ほかのプロ選手では見られないようなことをやってのける。

    「彼は、彼を見るためだけに試合を観る数少ない選手の一人だ。自分にとってそれがあったのはメッシだけで、彼のプレーを見るためだけに試合を観ていた。そして彼についても同じだ。彼やほかに数人の選手がいるからバルセロナの試合を観るけど、もし彼がプレーしていなければ、チャンネルを合わせるのはとても難しい」

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    華やかな式典がロンドンに近づく

    第70回バロンドールの受賞者は、10月26日にロンドンで開催される華やかな式典で正式に発表される。ヤマルは前季、バルセロナとスペイン代表の両方で24得点18アシストを記録しており、この賞の有力候補と広くみなされている。その歴史的な式典に焦点を移す前に、バエナとヤマルはまず、熾烈なラ・リーガ優勝争いの中で、それぞれのクラブを軌道に乗せ続けなければならない。

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