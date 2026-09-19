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「ラミンは世界最高の選手だ」 アレックス・バエナがヤマルのバロンドール受賞を支持、メッシとも比較
カタルーニャの神童に支持集まる
アトレティコのバエナは、2026年のバロンドールでサッカー界最高の個人栄誉を獲得する選手として、ヤマルを公然と支持した。 レアル・マドリーとのダービーを前に語ったスペイン代表MFは、同胞の若き選手が世界サッカーのどの選手よりも高いレベルのパフォーマンスを見せていると主張した。この力強い後押しは、前季に代表を ワールドカップ優勝へ導き、クラブでも国内2冠を手にしたバルセロナの若きスターの評価をさらに高めるものとなった。
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スペイン人が表彰台予想を明かす
ロンドンでのスター集結の式典が間近に迫る中、バエナは、2024年の受賞者ロドリ、そしてインテル・マイアミのスーパースター、メッシを抑えて、その10代のウインガーを頂点に置くことをためらわなかった。DAZNのインタビューで自身のトップ3を明かし、こう語っている。「自分の中では完全に明確だ。トップ3はラミン、ロドリ、そしてメッシになる。
「自分にとって、ラミンは世界最高の選手だ。ロドリはワールドカップでそのレベルを示した。ワールドカップで最高の選手だった。そして、メッシが39歳で今季やっていることは、ごくわずかな選手にしか成し得ないことだ。」
ヤマルがメッシとの比較を呼ぶ
バエナがそうした称賛を抱く理由は、この夏のスペイン代表合宿で、その若き才能の稀有な能力を間近で見てきたことにある。19歳の魔法のようなプレーをアルゼンチンのレジェンドになぞらえ、バエナはこう付け加えた。「正直に言って、この夏の練習で彼をたくさん見たけど、ほかのプロ選手では見られないようなことをやってのける。
「彼は、彼を見るためだけに試合を観る数少ない選手の一人だ。自分にとってそれがあったのはメッシだけで、彼のプレーを見るためだけに試合を観ていた。そして彼についても同じだ。彼やほかに数人の選手がいるからバルセロナの試合を観るけど、もし彼がプレーしていなければ、チャンネルを合わせるのはとても難しい」
- getty
華やかな式典がロンドンに近づく
第70回バロンドールの受賞者は、10月26日にロンドンで開催される華やかな式典で正式に発表される。ヤマルは前季、バルセロナとスペイン代表の両方で24得点18アシストを記録しており、この賞の有力候補と広くみなされている。その歴史的な式典に焦点を移す前に、バエナとヤマルはまず、熾烈なラ・リーガ優勝争いの中で、それぞれのクラブを軌道に乗せ続けなければならない。
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