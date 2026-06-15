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「ラミンは万全だ」―ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、スペインのW杯初戦でヤマルが怪我から復帰すると明言した。
ヤマル、ワールドカップ開幕へ準備万端
この10代のスーパースターは、4月22日のバルセロナでの試合で負傷し、米国開催の大舞台に間に合うよう治療を続けてきた。北米の暑さやワールドカップデビューの重圧もあるが、デ・ラ・フエンテ監督は試合前会見で不安を否定した。
日曜日の会見でデ・ラ・フエンテ監督は、このウイングの出場について力強く語った。「朗報だ。ラミンは完璧な状態にある。ニコ・ウィリアムズやビクトル・ムニョスと同じく、問題はない。全員起用できるが、フル出場するわけではない」
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スペインの若手選手たちの出場時間を管理する
この朗報にもかかわらず、ファンはグループHでヤマルがフル出場すると期待すべきではない。コーチ陣は18歳の彼を後半戦へ温存する方針で、大会ではベンチスタートとなる見込みだ。
デ・ラ・フエンテ監督は「医師によるとラミンは明日問題なくプレーできる。ただし90分ではなく数分間だ。ウィリアムズも状況は似ている。2人は長く一緒に練習しており、その関係にも満足している。試合の流れ次第で起用する」と語った。
マドリード移籍の噂があっても、ククレラは集中している。
負傷者に関するニュースとは別に、スペイン代表はマルク・ククレラを巡る大型移籍の噂という騒動にも対処した。レアル・マドリードがチェルシーと6000万ユーロで合意し、この左サイドバックをベルナベウに迎え入れるという報道を受けて、デ・ラ・フエンテ監督は「ククレラは代表チームの目標に完全に集中している」と強調した。
「クク（ククレラ）や他の選手にとって良いニュースなら、我々は祝福する」とスペイン代表監督は語った。 「クラブのことは話さないが、代表としてのククレラについて聞かれるなら、彼は説得力がある。17歳の時から我々と共にいるので、彼のパフォーマンス、質、潜在能力はよく知っている。間違いなく、彼は世界最高の左サイドバックの一人だ。」
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グループHの行方
ケネソー州立大学での最終練習にウィリアムズ、ムニョス、ヤマルがフル参加し、チームは活気に満ちていた。スペインは優勝候補だが、まずグループステージ突破が課題だ。カーボベルデ戦後、「ラ・ロハ」はサウジアラビアとウルグアイを破り、決勝トーナメント進出と過去の栄光再現を狙う。