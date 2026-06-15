「ラミンは万全だ」―ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、スペインのW杯初戦でヤマルが怪我から復帰すると明言した。

この10代のスーパースターは、4月22日のバルセロナでの試合で負傷し、米国開催の大舞台に間に合うよう治療を続けてきた。北米の暑さやワールドカップデビューの重圧もあるが、デ・ラ・フエンテ監督は試合前会見で不安を否定した。

日曜日の会見でデ・ラ・フエンテ監督は、このウイングの出場について力強く語った。「朗報だ。ラミンは完璧な状態にある。ニコ・ウィリアムズやビクトル・ムニョスと同じく、問題はない。全員起用できるが、フル出場するわけではない」