そのプレッシャーを受け入れるべきかどうかを問われると、今週土曜にレアルがエスパニョールへ乗り込む一戦で、ジョゼ・モウリーニョがラ・リーガで復帰後初めて指揮を執る試合を Disney+ で放送するESPNの厚意により、GOALの取材に応じた元レアル・マドリーのスティーブ・マクマナマン氏は、こう語った。「つまり、現時点ではラミンの方が彼よりずっと上だ。私は20カ月前にレガネスでプレーしていた彼を見たが、そこからここまでどう進化したのか信じられない。誰にも想像できなかったと思う。

「ただ、今のフットボールはそういうものだ。こうした物語があり、ビッグプレーヤーには大金が動く。以前にもスタイルと中身の話をしたが、ラミンはそれを示してきた。16歳でそれをやってのけて、17歳でさらに勝ち取り、18歳、19歳となって、ワールドカップも制した。本当に並外れている。

「比較はされるだろうが、年齢は近くてもラミンはディオマンデよりはるかに、はるかに経験豊富だ。ただ、それこそ彼が目指さなければならないものだ。ラミン・ヤマルの継続性を目標にしなければならない。

「それに、レアル・マドリーでプレーするプレッシャーもある。フランコ・マスタントゥオーノはアルゼンチンでも、リーベル・プレートでも大きな名前で、記録的な契約でレアル・マドリーに来たが、十分な経験がなかった。チームが苦しんでいる時にそれを本当に引き受けて成長していくには、精神的にまだ十分な年齢ではなかったと思う。そして、今年のヤン・ディオマンデもそうなるだろう。

「彼らはすぐに結果を出さなければならない。というのも、もし悪い結果がいくつか続いて、観客が彼らに不満をぶつけ始めたら、スタンドの文句をコントロールできるだけの強いキャラクターが必要になるからだ。だから彼ら全員にとって試練になるし、とりわけ最も近しいライバルたちが好調なら、それはなおさら大きな試練になる。だから来季のラ・リーガには、ピッチ上にもあらゆるところにも魅力的なサブプロットがある。

「バルセロナがピッチ外で、財政面でもようやく立て直し始めているのが私は好きだ。カンプ・ノウの完成が近づき、資金も増え、彼ら自身もいい選手を獲得している。そうやってラ・リーガは再び価値を高めていく。」