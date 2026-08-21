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「ラミンの方がはるかに上」 10代ウインガーがバルセロナのワンダーキッド、ヤマルとの避けられない比較にさらされる中、レアル・マドリーの1億4000万ユーロのスター、ヤン・ディオマンデが直面する試練
ヤマルがラ・リーガ、欧州選手権、ワールドカップを制覇
ヤマルはその部門ですでに確固たるスーパースターであり、2023年に類いまれな才能を持つ15歳として記録ずくめの台頭を始めて以来、その存在感を示してきた。スペイン代表の同選手は現在、国内タイトル、ゴールデンボーイ賞、欧州選手権、ワールドカップ優勝をその実績に加えている。
バルセロナの若手スターは、時折負傷を抱えながらも昨季24ゴールを記録し、アシストでも有用な戦力となっている。すでに同じくラ・マシア育ちのリオネル・メッシになぞらえられている中で、さらなる高みへとプレーのレベルを引き上げることが求められている。
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ベルナベウに高額移籍で加わるコートジボワール人ティーンエイジャー、ディオマンデ
カンプ・ノウではヤマルがしばしば主役の座をさらう一方で、レアル・マドリーもまた自前の刺激的なウインガーを獲得した。RBライプツィヒから獲得したコートジボワールの若手ディオマンデに対し、クラブは大きな信頼と資金を投じている。サンティアゴ・ベルナベウでは、キリアン・エムバペ、ビニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガムと並んでプレーすることになる。
ディオマンデはヤマルより8カ月年上だが、同じような才能の層に属している。そのレアルでのパフォーマンスは、カタルーニャにおけるヤマルの貢献と同じように厳しく精査されることになる。その注目を避けるのは不可能だ。
ディオマンデは、同じく若き逸材のヤマルと比較されることになる。
そのプレッシャーを受け入れるべきかどうかを問われると、今週土曜にレアルがエスパニョールへ乗り込む一戦で、ジョゼ・モウリーニョがラ・リーガで復帰後初めて指揮を執る試合を Disney+ で放送するESPNの厚意により、GOALの取材に応じた元レアル・マドリーのスティーブ・マクマナマン氏は、こう語った。「つまり、現時点ではラミンの方が彼よりずっと上だ。私は20カ月前にレガネスでプレーしていた彼を見たが、そこからここまでどう進化したのか信じられない。誰にも想像できなかったと思う。
「ただ、今のフットボールはそういうものだ。こうした物語があり、ビッグプレーヤーには大金が動く。以前にもスタイルと中身の話をしたが、ラミンはそれを示してきた。16歳でそれをやってのけて、17歳でさらに勝ち取り、18歳、19歳となって、ワールドカップも制した。本当に並外れている。
「比較はされるだろうが、年齢は近くてもラミンはディオマンデよりはるかに、はるかに経験豊富だ。ただ、それこそ彼が目指さなければならないものだ。ラミン・ヤマルの継続性を目標にしなければならない。
「それに、レアル・マドリーでプレーするプレッシャーもある。フランコ・マスタントゥオーノはアルゼンチンでも、リーベル・プレートでも大きな名前で、記録的な契約でレアル・マドリーに来たが、十分な経験がなかった。チームが苦しんでいる時にそれを本当に引き受けて成長していくには、精神的にまだ十分な年齢ではなかったと思う。そして、今年のヤン・ディオマンデもそうなるだろう。
「彼らはすぐに結果を出さなければならない。というのも、もし悪い結果がいくつか続いて、観客が彼らに不満をぶつけ始めたら、スタンドの文句をコントロールできるだけの強いキャラクターが必要になるからだ。だから彼ら全員にとって試練になるし、とりわけ最も近しいライバルたちが好調なら、それはなおさら大きな試練になる。だから来季のラ・リーガには、ピッチ上にもあらゆるところにも魅力的なサブプロットがある。
「バルセロナがピッチ外で、財政面でもようやく立て直し始めているのが私は好きだ。カンプ・ノウの完成が近づき、資金も増え、彼ら自身もいい選手を獲得している。そうやってラ・リーガは再び価値を高めていく。」
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ラ・リーガ2026-27：レアル、クラシコの宿敵バルセロナと激突
ディオマンデは有望株の中でも屈指の存在と見なされており、そのプレーにはなお開花の余地が大きく残されている。持って生まれた才能と揺るぎない自信を組み合わせることで何を成し遂げられるのか、その好例としてヤマルに目を向けることになるだろう。
2026-27シーズン最初のエル・クラシコは10月に行われる予定で、レアル・マドリーがカンプ・ノウに乗り込む。そしてモウリーニョは、その注目の一戦を迎えるまでに、自軍が国内外で最高の状態に仕上がっていることを願うはずだ。
土曜夜ごとにラ・リーガのライブ中継を届け、英国中のファンにスペインサッカー最高峰の戦いを提供するDisney+のESPNで視聴可能。
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