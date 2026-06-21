スペインがアトランタでサウジアラビア戦に備える中、話題は依然として18歳のスターに集まっている。カーボベルデ戦（引き分け）では出場時間が限られたため、デ・ラ・フエンテ監督にはこのウインガーを先発起用すべきだという声が強まっている。しかし監督は期待値と体調管理を慎重に続けている。

記者会見では、ヤマルの役割がアルゼンチン代表でマラドーナやメッシが担った「チームの象徴」と重なるか問われた。監督は即座に比較を否定。「彼を誰かと比べるのは間違いだ。彼は18歳であり、成長の途上にある…… 彼には自分の道を歩ませるべきだ。特別な才能を持つ選手はすでにその準備ができている。彼らはサルバドール・ダリやミケランジェロのような天才だ。私たちには並外れて見えることも、彼らにとってはそうではない」