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ラミネ・ヤマルをメッシやマラドーナと比較するのは「間違い」だ。しかしスペイン代表監督は、このバルセロナの若き天才をミケランジェロと並ぶ「天才」と認めている。
「天才」のタグがあるのに、メッシには触れていない。
スペインがアトランタでサウジアラビア戦に備える中、話題は依然として18歳のスターに集まっている。カーボベルデ戦（引き分け）では出場時間が限られたため、デ・ラ・フエンテ監督にはこのウインガーを先発起用すべきだという声が強まっている。しかし監督は期待値と体調管理を慎重に続けている。
記者会見では、ヤマルの役割がアルゼンチン代表でマラドーナやメッシが担った「チームの象徴」と重なるか問われた。監督は即座に比較を否定。「彼を誰かと比べるのは間違いだ。彼は18歳であり、成長の途上にある…… 彼には自分の道を歩ませるべきだ。特別な才能を持つ選手はすでにその準備ができている。彼らはサルバドール・ダリやミケランジェロのような天才だ。私たちには並外れて見えることも、彼らにとってはそうではない」
- AFP
スーパースターのコンディション管理
ヤマルは4月の筋肉痛から回復し、この大会に臨んだ。開幕戦では20分間のみ出場。バロンドール2位の彼はチームに貢献したいと意欲を示すが、90分間プレーする準備は整っていないと認めている。
デ・ラ・フエンテ監督は、サウジアラビア戦での先発起用について明言を避けた。「検討する」と述べ、「彼がいてくれることが嬉しい。ラミンは調子が良い。55分、58分、63分、どのくらいプレーするかは試合の流れ次第だ。チームと彼自身にとってベストな判断をする」と続けた。 明日になれば分かる」
スペイン陣営に動揺はない
開幕戦で下馬評の低い相手に勝ち点を逃したが、デ・ラ・フエンテ監督はチーム内に不和はないと断言した。ヤマルへの過度な報道がベテランを疎外するとの指摘も退け、外部 noise にもかかわらずチームは結束していると強調した。
「チームには健全な雰囲気が漂っている」と監督は強調した。「我々は、すべての選手がどれほど重要かを理解している。ラミンの役割を我々は完全に理解しており、チームメイトたちも同様だ。チームは痛手を負ったが、時には批判がモチベーションになることもある。選手たちは報道を読んでいるし、怒りも感じている。間違いなく、明日の試合は全く異なるものになるだろう」
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不屈の姿勢
スペインはグループHでサウジアラビアと対戦する。4チームは現在勝ち点1で並んでいる。6月27日のウルグアイ戦を前に、スペインは勝利して状況を安定させたい。
それでもヤマルは「初戦で1ポイントを奪えた。長い大会だから目標へはまだ遠いけど、努力を続ければ必ずうまくいく」とSNSで前向きに語った。