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ラミネ・ヤマルは「1対3」のプレーでリオネル・メッシと同列に評価された。元スペイン代表は、この10代スターを「別次元の選手」と絶賛した。
ある伝説との類似点を挙げる
メキシコシティでのワールドカップ開幕を前に、『ムンド・デポルティーボ』はサルガドがスペインの若手への期待を語ったと伝えた。スペインはカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと同居するグループHに入り、6月15日にカーボベルデと初戦を迎える。サルガドはメッシが別格と認めつつも、ラ・マシア出身2人の類似点を無視できないと語った。
「今回のワールドカップでラミネがどんなプレーを見せてくれるか、とても楽しみだ。素晴らしいものになるだろう」とサルガドは語った。 「メッシは別次元の選手だが、2人には共通点がある。ラミネは観ていて楽しい選手だ。1対1だけでなく、1対2や1対3の局面でも個性を発揮する。それはメッシにもあった特性だ」
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マシアの生産ライン
ベルナベウで10年間プレーしたサルガドは、両選手がバルセロナの育成組織で育ったことが急成長の要因だと指摘。 メッシはアルゼンチンから12歳で加入したが、ヤマルはそれより早くからバルサの文化に浸り、18歳ながらトップレベルのプレッシャーに耐えていると語った。その成熟はすでに結果に表れ、ラ・リーガ3連覇とユーロ2024制覇、さらに2025年バロンドール2位をもたらした。
「メッシは12歳で加入し、ラミネはそれより早く入った。彼らはバルセロナの環境で育った。17歳で成し遂げたことは驚異的だ。CLタイトルはまだだが、時間は十分にある。EUROを制し、そこで重要な役割を果たした。それは容易ではない」と語った。
歴史に名を残す
サルガドにとって、メッシとの比較は軽いものではない。現役時代に8度のバロンドール受賞者の台頭を目撃したからだ。彼は、レアル・マドリードが世代を超えた才能と気づいた瞬間を振り返る。それは、10代のメッシが世界に名を知らしめた歴史的な「エル・クラシコ」だった。この試合でメッシは通算26得点を挙げ、歴代最多得点者となった。
「私は幸運にも、彼がデビューした瞬間から見てきた。 その最初のクラシコで彼がハットトリックを決めた直後、レアル・マドリードのロッカールームで話題になった」とサルガドは語る。「その時、私たちは彼が並外れた選手で、偉大な選手たちのレベルにあると悟った。私が『偉大な選手』と言うとき、それはマラドーナやペレのように時代を象徴し、他を圧倒する存在を指す。」
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身体的な負担に関する懸念
絶賛の一方で、ヤマルには身体的な負担への懸念が残る。このウイングは過去12か月間、クラブと代表でフル稼働してきた。サルガド監督は、4月末の負傷で欠場していた彼が、最近復帰したとはいえ、ワールドカップの過密日程にどう対応するか疑問があると認めた。
「ラミネは今シーズン、チャンピオンズリーグもリーグ戦も多くの試合で起用された。それは明らかだ」とサルガドは続けた。「いま彼に『無理をするな』とは言えない。第一に彼はまだ若い。第二にすべてを勝ちたいと思っている。第三に今年はワールドカップの年だ。自分のペースを保つのは難しい」