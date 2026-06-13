サルガドにとって、メッシとの比較は軽いものではない。現役時代に8度のバロンドール受賞者の台頭を目撃したからだ。彼は、レアル・マドリードが世代を超えた才能と気づいた瞬間を振り返る。それは、10代のメッシが世界に名を知らしめた歴史的な「エル・クラシコ」だった。この試合でメッシは通算26得点を挙げ、歴代最多得点者となった。

「私は幸運にも、彼がデビューした瞬間から見てきた。 その最初のクラシコで彼がハットトリックを決めた直後、レアル・マドリードのロッカールームで話題になった」とサルガドは語る。「その時、私たちは彼が並外れた選手で、偉大な選手たちのレベルにあると悟った。私が『偉大な選手』と言うとき、それはマラドーナやペレのように時代を象徴し、他を圧倒する存在を指す。」