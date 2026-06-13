何百万人もの人がテレビでヤマルの彗星のような台頭を目撃してきた。しかしイブラヒモビッチは、このウインガーを生で観るのは全く違う体験だと語る。 元ACミランとPSGのフォワードは、ヤマルが同世代と一線を画す技術的細部を強調した。バルセロナでの2025-26シーズン、ヤマルは45試合で24ゴール18アシストを記録し、ラ・リーガ制覇に貢献した。

「テレビでも彼は特別だ。だが生でみると、さらに違う。18歳とは思えない。ボールを持つだけで、他と違うとわかる。コントロール、ドリブル、得点力……彼次第で素晴らしい試合になる」