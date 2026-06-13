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ラミネ・ヤマルは「高額なチケット」の価値を十分に証明している。元バルセロナスターのズラタン・イブラヒモビッチも、この「バルサ」とスペインの若き才能が2026年ワールドカップを盛り上げると期待している。
入場料を払う価値のある特別な才能
2026年ワールドカップへ注目が集まる中、特に話題になっているのはバルセロナの16歳、ヤマルだ。 バルセロナの10代天才、ヤマルはイブラヒモビッチから絶賛を受けた。昨年4月のセルタ・ビーゴ戦で負傷し、グループステージ出場が懸念されていたが、スペインのルイス・デ・ラ・フエンテ監督はワールドカップ初戦のカーボベルデ戦で数分間出場可能だと明かした。
イブラヒモビッチはフォックス・スポーツにこう語った。「ラミネ・ヤマルは特別な選手だ。高額チケットを買う価値があり、スタジアムへ行く理由になる。彼のおかげで純粋に楽しめるのだ。」
- AFP
テレビと現実の違い
何百万人もの人がテレビでヤマルの彗星のような台頭を目撃してきた。しかしイブラヒモビッチは、このウインガーを生で観るのは全く違う体験だと語る。 元ACミランとPSGのフォワードは、ヤマルが同世代と一線を画す技術的細部を強調した。バルセロナでの2025-26シーズン、ヤマルは45試合で24ゴール18アシストを記録し、ラ・リーガ制覇に貢献した。
「テレビでも彼は特別だ。だが生でみると、さらに違う。18歳とは思えない。ボールを持つだけで、他と違うとわかる。コントロール、ドリブル、得点力……彼次第で素晴らしい試合になる」
ラ・ロハ、怪我の懸念を乗り越える
ハムストリングの怪我で状態が懸念されていたヤマルだが、バルセロナユース出身の彼は完全に回復し、グループHのスペイン代表攻撃陣を率いてワールドカップに臨む。同グループにはカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイがいる。
18歳でのワールドカップデビューながら、国民の期待を背負う。 代表では25試合6得点12アシストを記録し、ユーロ2024でも準決勝フランス戦の大会屈指のゴールなど4アシストで優勝に貢献した。
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2010年の栄光を追って：スペインの雪辱を託されたヤマル
スペインは今大会、ヤマルに大きな期待を寄せている。彼を軸にチームを再建し、過去3大会の苦い敗退を払拭したい考えだ。スペイン代表は2018年と2022年にベスト16、2014年にはグループリーグで敗退している。 この10代の天才ストライカーを軸に、スペインは2010年南アフリカ大会以来2度目の世界制覇を狙う。