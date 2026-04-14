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ラミネ・ヤマルは、自身の「アイドル」であるネイマールがブラジル代表の2026年ワールドカップメンバーに選ばれることを期待している。
ヤマル、ネイマールのW杯復帰を後押し
ヤマルはネイマールを支持し、彼が2026年W杯に出場することを願っている。サントスに所属するネイマールは、アンチェロッティ監督が発表した最新代表メンバーから外れた。それでもヤマルは、34歳のネイマールにまだ世界舞台で輝ける実力とスター性があると信じている。 この10代のウイングは、ネイマールをサッカーへの愛情を育んだ憧れの選手と語っている。
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10代のウイングが、子供の頃の憧れの選手を称賛した
ヤマルは、サッカーを見始めた頃、ネイマールに大きな影響を受けたと語った。スペイン代表の彼は、元バルセロナFWのキャリアに深い敬意を抱き、再び最高の舞台でプレーする姿を見たいと明かした。
「彼は私のアイドルで、サッカー界に与えてくれたすべてに感謝している」と記者会見で語った。「彼は誰にもインスピレーションを与える存在だ。チケット代を払ってでも観たい選手であり、試合後3日でも映像を見返したくなる選手だ。彼がワールドカップに出場することを願っている」
「ラ・レモンターダ」の精神を受け継いで
チャンピオンズリーグ準々決勝でアトレティコに0-2と苦境に立たされたバルセロナ。10代のヤマルは、ネイマールの輝かしい実績に期待を寄せる。彼は2017年のパリ・サンジェルマン戦、第1戦0-4から6-1で逆転した試合を例に挙げた。
「あの6-1の試合は何度も観たし、生でも観戦した」とヤマルは語る。「ネイマールは子供の頃の僕にとってとても大事な選手だった」
サッカー以外からも刺激を受ける彼は、インスタグラムのプロフィール写真を変更。2016年、シリーズ3勝1敗の劣勢から逆転したクリーブランド・キャバリアーズを祝うレブロン・ジェームズの画像にした。
「この試合で僕にインスピレーションを与えてくれる人物の一人だ」と語った。「彼がどうやったのかを考え、自分にも同じようにうまくいくことを願っている」
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次は何が待っているのでしょうか？
バルセロナはメトロポリターノでのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦で、アトレティコに2点差の逆転を狙う。その後、ラ・リーガに切り替えて来週セルタ・ビーゴと対戦する。ハンス・フリック率いるチームは現在リーグ首位、2位レアル・マドリードに9ポイント差をつけている。