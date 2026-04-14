ラミネ・ヤマルは、自身の「アイドル」であるネイマールがブラジル代表の2026年ワールドカップメンバーに選ばれることを期待している。

チャンピオンズリーグ準々決勝でアトレティコに0-2と苦境に立たされたバルセロナ。10代のヤマルは、ネイマールの輝かしい実績に期待を寄せる。彼は2017年のパリ・サンジェルマン戦、第1戦0-4から6-1で逆転した試合を例に挙げた。

「あの6-1の試合は何度も観たし、生でも観戦した」とヤマルは語る。「ネイマールは子供の頃の僕にとってとても大事な選手だった」

サッカー以外からも刺激を受ける彼は、インスタグラムのプロフィール写真を変更。2016年、シリーズ3勝1敗の劣勢から逆転したクリーブランド・キャバリアーズを祝うレブロン・ジェームズの画像にした。

「この試合で僕にインスピレーションを与えてくれる人物の一人だ」と語った。「彼がどうやったのかを考え、自分にも同じようにうまくいくことを願っている」