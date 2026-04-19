アグエロは、ヤマルが同世代の大半の選手より優れていると確信しつつ、現在彼に挑めるのはムバッペだけかもしれないと認めた。専門家の多くは、チャンピオンズリーグ史上最速で70得点を達成したレアル・マドリードの「ガラクティコ」を依然として世界最強のフォワード視している。

「今の私にとって、彼に匹敵する選手はいない。ラミンは多くの選手より上だ。今のムバッペならそう言えるかもしれないが、彼がどんな選手かは分かっている――1対1で非常にアグレッシブだし、得点力もあるし、本当に素晴らしい。だが、ラミンには他にはあまりないものがある。 あのショートパスや判断力は一味違う。ラミンを止めるのは非常に難しい」とアグエロは語り、2人のスーパースターの微妙な技術差を強調した。