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ラミネ・ヤマルは、自分より上位にランクインしたのは1人だけだと語る。バルセロナの若き天才は、リオネル・メッシのように「不可能」を可能にする才能を受け継いでいる。
アグエロがヤマルの才能を絶賛
デビュー以来、ヤマルはサッカー界で存在感を示し、バルセロナの新時代を象徴する選手となった。マンチェスター・シティのレジェンドで元バルセロナのアグエロは、ヤマルを「すでに世界最高」と評価する。彼は密集したディフェンスも軽々と突破する独自のセンスを持つ。
ステーク（Stake）のインタビューに応じたアグエロは、この18歳の急成長に感嘆の意を表した。 「多くの人が比較するが、選手として、またサッカーの経験から言えるのは、彼はトップクラスだ。良い日も悪い日もある。皆に彼を見てほしい。その動き、パス、ドリブル、俊敏さ、そして不可能に見える状況からの抜け出し方……以前、それをやれたのはレオ・メッシだけだ」とアルゼンチン人ストライカーは語った。
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スーパースターたちの対決
アグエロは、ヤマルが同世代の大半の選手より優れていると確信しつつ、現在彼に挑めるのはムバッペだけかもしれないと認めた。専門家の多くは、チャンピオンズリーグ史上最速で70得点を達成したレアル・マドリードの「ガラクティコ」を依然として世界最強のフォワード視している。
「今の私にとって、彼に匹敵する選手はいない。ラミンは多くの選手より上だ。今のムバッペならそう言えるかもしれないが、彼がどんな選手かは分かっている――1対1で非常にアグレッシブだし、得点力もあるし、本当に素晴らしい。だが、ラミンには他にはあまりないものがある。 あのショートパスや判断力は一味違う。ラミンを止めるのは非常に難しい」とアグエロは語り、2人のスーパースターの微妙な技術差を強調した。
驚異的な数字とメッシとの比較
統計はアグエロの高評価を裏付ける。ヤマルは今シーズン、全大会で23ゴール18アシストを記録し、バルサの攻撃を牽引。10代でのこの活躍はメッシと比較され、アグエロも彼がトップ昇格した瞬間、言葉を失ったという。
「彼がトップチームに昇格してからバルサの試合を見始めた時、言葉が出なかったよ。彼のような才能はめったにない。彼のプレーを存分に楽しむべきだ」とアグエロは語った。大きな期待がのしかかっても、ヤマルは動じない。その強さは、欧州での敗退後にファンに誓った熱い言葉にも表れている。
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ハンス・フリックと共にラ・リーガ制覇を目指す
チャンピオンズリーグの夢は消えたが、ヤマルとバルセロナは国内タイトルへ絶好のチャンスがある。フリック監督率いるチームは現在9ポイント差の首位で、水曜日のセルタ・ビーゴ戦に臨む。優勝へ王座を守るため、ヤマルに再び中心的な役割が期待される。