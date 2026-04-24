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ラミネ・ヤマルは、プライベートジェット内でマクドナルドの食事を自慢したことが原因で、バルセロナでのシーズン終了を余儀なくされたと指摘されている。
ハムストリングの負傷が若手スターを襲う
カンプ・ノウでのセルタ・ビーゴ戦（1-0でバルセロナ辛勝）で、ヤマルの今シーズンが危ぶまれる事態が発生した。40分、PKで決勝点を奪った直後、彼は左ハムストリングを痛め、医療スタッフに交代を訴えた。 今季リーガ・エスパニョーラで16得点11アシストを記録する18歳は、足を引きずりながらピッチを去り、ルーニー・バルジと交代した。
負傷を受け、厳しい批判が相次ぐ
サッカー界が懸念を示す中、DSportsのフアン・フルラニッチ氏は、ヤマルのプロ意識に疑問を投げかけた。同氏は、ヤマルが最近プライベートジェット内でマクドナルドを食べる写真を投稿したことを挙げ、今回の負傷と結びつけた。
フルラニッチは『Futbol Total』にこう語った。「ラミン・ヤマルが今日、PKで負傷したのは信じられない。皮肉はさておき、事実だ。彼はPKで怪我をした。
試合の48時間前に早朝でプライベートジェットで到着し、ファストフードを食べていた彼が、48時間経たずに負傷した。これは偶然ではない。不運や悪運のせいでもない。
「これは体調が万全でなく、十分な休息をとらず、自己管理を怠った結果だ。盗撮された写真ではない。彼自身が自慢していたのだ。」
バルサによるヤマルの負傷状況に関する最新情報
バルセロナは、詳細な医学検査の結果、FWが今シーズンの国内リーグ戦に残り出場できないことを正式に発表した。クラブによると、この10代選手は重度の筋肉断裂を負っており、今夏のスペイン代表でのプレーを確保するには専門的なリハビリが必要だという。
バルセロナはクラブ公式サイトとSNSに以下の声明を発表した。「検査の結果、トップチームのラミン・ヤマルが左ハムストリング（大腿二頭筋）を負傷した。保存療法で治療し、今シーズンの残りは欠場するが、ワールドカップへの出場は可能見込みだ。」
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ワールドカップへの夢が懸かっている
ワールドカップ開幕まで50日を切ったこの時期の負傷は、クラブと代表の両方にとって大きな打撃だ。首位バルセロナは9ポイント差でリードしているが、来月の「エル・クラシコ」でヤマルを欠くことで、フリック監督率いるチームには大きなプレッシャーがかかる。 医療スタッフは、スペイン代表としてEURO2024初戦に間に合うよう、保存療法に専念する。