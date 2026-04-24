サッカー界が懸念を示す中、DSportsのフアン・フルラニッチ氏は、ヤマルのプロ意識に疑問を投げかけた。同氏は、ヤマルが最近プライベートジェット内でマクドナルドを食べる写真を投稿したことを挙げ、今回の負傷と結びつけた。

フルラニッチは『Futbol Total』にこう語った。「ラミン・ヤマルが今日、PKで負傷したのは信じられない。皮肉はさておき、事実だ。彼はPKで怪我をした。

試合の48時間前に早朝でプライベートジェットで到着し、ファストフードを食べていた彼が、48時間経たずに負傷した。これは偶然ではない。不運や悪運のせいでもない。

「これは体調が万全でなく、十分な休息をとらず、自己管理を怠った結果だ。盗撮された写真ではない。彼自身が自慢していたのだ。」



