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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ラミネ・ヤマルは、アトレティコ・マドリードとのCL準々決勝について「まだ終わっていない」と警告し、バルセロナのスターはInstagramで強気の投稿をした。

ラミン・ヤマル
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
チャンピオンズ リーグ
ラ・リーガ

バルセロナの若手スター、ラミン・ヤマルは、ホームでの悔しい敗戦後も「まだ終わっていない」とアトレティコ・マドリードに警告した。試合終了のホイッスルが鳴ると、彼は2-0で先勝したディエゴ・シメオネ率いる相手に落胆の表情を浮かべた。

  • ヤマルがバルセロナのサポーターを鼓舞する

    ホームでの敗戦という失望にもかかわらず、ヤマルはSNSでバルサファンに準決勝進出の夢を捨てないよう呼びかけた。試合後、ピッチで落胆する18歳の彼をチームメイトのダニ・オルモが慰めた。しかし翌朝、彼の表情は闘志に満ちていた。

    木曜、彼はインスタグラムに試合中の写真を投稿し、サポーターにこう呼びかけた。「まだ終わっていない。第2戦で全力を尽くす。いつも一緒に。」



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    シメオネがカンプ・ノウの呪いを打ち破る

    バルセロナの本拠地で初勝利を挙げたシメオネ監督にとって、これは歴史的な瞬間となった。アルゼンチン人指揮官が敵地で勝つまで19試合を要したが、このタイミングは絶妙。アトレティコは欧州最高峰の大会でベスト4進出に王手をかけた。

    ハンス・フリック率いるバルサは、アトレティコのホームで勝利したチームがこれまで一度もないという難題に直面している。

  • ガヴィの存在感が際立つ

    スコアは厳しかったが、ガビの復帰はバルサにとって朗報だった。後半フル出場し、8月から続いた7か月の離脱後では最長の出場時間となった。中盤での粘り強いプレーは、第2戦へ必要な強さを示した。

    ガビはSNSでヤマルの心情に共感を示し、第1戦の結果への悔しさを吐露しつつも、メトロポリターノでの試合を楽しみにしていると語った。「昨日はもっと良い結果に値していたが、それがサッカーだ。まだ第2戦がある。みんなで力を合わせよう！！」

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    フリック監督、中盤の負傷者続出に直面

    フリック監督は第2戦へ向け、負傷者が増え続けており、特に中盤の危機が深刻だ。バルセロナは週末のラ・リーガ、エスパニョールとのダービーを控えるが、フレンキー・デ・ヨングは依然欠場。アトレティコ戦でハーフタイムに交代したペドリも状態が懸念される。

    選択肢が限られるため、ガビが予定より早く先発する可能性が出てきた。マルク・カサドとペドリ以外の選択肢として、フリック監督は引き続きエリック・ガルシアをボランチで起用するしかないかもしれない。

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