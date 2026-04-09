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ラミネ・ヤマルは、アトレティコ・マドリードとのCL準々決勝について「まだ終わっていない」と警告し、バルセロナのスターはInstagramで強気の投稿をした。
ヤマルがバルセロナのサポーターを鼓舞する
ホームでの敗戦という失望にもかかわらず、ヤマルはSNSでバルサファンに準決勝進出の夢を捨てないよう呼びかけた。試合後、ピッチで落胆する18歳の彼をチームメイトのダニ・オルモが慰めた。しかし翌朝、彼の表情は闘志に満ちていた。
木曜、彼はインスタグラムに試合中の写真を投稿し、サポーターにこう呼びかけた。「まだ終わっていない。第2戦で全力を尽くす。いつも一緒に。」
- AFP
シメオネがカンプ・ノウの呪いを打ち破る
バルセロナの本拠地で初勝利を挙げたシメオネ監督にとって、これは歴史的な瞬間となった。アルゼンチン人指揮官が敵地で勝つまで19試合を要したが、このタイミングは絶妙。アトレティコは欧州最高峰の大会でベスト4進出に王手をかけた。
ハンス・フリック率いるバルサは、アトレティコのホームで勝利したチームがこれまで一度もないという難題に直面している。
ガヴィの存在感が際立つ
スコアは厳しかったが、ガビの復帰はバルサにとって朗報だった。後半フル出場し、8月から続いた7か月の離脱後では最長の出場時間となった。中盤での粘り強いプレーは、第2戦へ必要な強さを示した。
ガビはSNSでヤマルの心情に共感を示し、第1戦の結果への悔しさを吐露しつつも、メトロポリターノでの試合を楽しみにしていると語った。「昨日はもっと良い結果に値していたが、それがサッカーだ。まだ第2戦がある。みんなで力を合わせよう！！」
- AFP
フリック監督、中盤の負傷者続出に直面
フリック監督は第2戦へ向け、負傷者が増え続けており、特に中盤の危機が深刻だ。バルセロナは週末のラ・リーガ、エスパニョールとのダービーを控えるが、フレンキー・デ・ヨングは依然欠場。アトレティコ戦でハーフタイムに交代したペドリも状態が懸念される。
選択肢が限られるため、ガビが予定より早く先発する可能性が出てきた。マルク・カサドとペドリ以外の選択肢として、フリック監督は引き続きエリック・ガルシアをボランチで起用するしかないかもしれない。