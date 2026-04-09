ラミネ・ヤマルは、アトレティコ・マドリードとのCL準々決勝について「まだ終わっていない」と警告し、バルセロナのスターはInstagramで強気の投稿をした。

ホームでの敗戦という失望にもかかわらず、ヤマルはSNSでバルサファンに準決勝進出の夢を捨てないよう呼びかけた。試合後、ピッチで落胆する18歳の彼をチームメイトのダニ・オルモが慰めた。しかし翌朝、彼の表情は闘志に満ちていた。

木曜、彼はインスタグラムに試合中の写真を投稿し、サポーターにこう呼びかけた。「まだ終わっていない。第2戦で全力を尽くす。いつも一緒に。」







