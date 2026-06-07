デ・ラ・フエンテは、ヤマルが並外れた才能を持つエリート選手だと確信している。だが、メッシの後継者という重圧を彼に背負わせるべきではないと警告した。トップチーム昇格以来、ヤマルはアルゼンチン伝説との比較をされてきたが、本人は噂を否定してきた。

デ・ラ・フエンテも、ヤマルとメッシが似た才能を持つと認め、これほど若い年齢で試合の流れを変えられる選手はごく一部だと語る。

「サッカー選手は皆、高い能力と知性を備えている。その天才の中でも、神の杖に触れた者はごくわずかだ。ラミンもメッシもその選ばれた存在だ」

先日、チャリティカレンダー用の写真が見つかった。20歳のメッシが赤ちゃんのヤマルをお風呂に入れている。

デ・ラ・フエンテは「メッシはこれまで多くの赤ちゃんを抱いてきただろう」と笑いながら付け加えた。「偶然かもしれない。だが信仰を持つ私たちにとって、『偶然』は神が名乗りを上げないときの別名に過ぎない。どんな出来事にも理由があると思う」