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ラミネ・ヤマルは「このために生まれてきた！」――スペイン代表監督は、バルセロナの若き選手を「リオネル・メッシのように神に選ばれた」と絶賛。
大舞台のために磨かれた特別な才能
バルセロナで成功を収め、ラ・リーガ最優秀選手に選ばれたヤマルは、今夏のスペイン代表でも中心になると期待されている。
デ・ラ・フエンテ監督は、このバルセロナ所属のウインガーが大舞台に圧倒されることはないと言い、その急成長の要因は独特の性格だと語る。
「ラミンはこのために生まれてきた。彼には大胆さがある。そのプレッシャーにあなたや私が押しつぶされても、彼は特別だ。私たちは何度も『あの選手はどれほど素晴らしかったか。彼に何が起きたのか？なぜ成功できなかったのか？』と問いかけてきた。サッカーが上手いだけでは不十分で、他にも数え切れない要素が必要だ」と、同監督はガーディアン紙に語った。
「ラミンはユーロのとき16歳だった。今は18歳だ。過酷なメディアのプレッシャーに耐え、ほとんどミスしない。1分の出場でも1つのミスでもそればかり注目されるのは不公平だ」
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メッシとの比較と神の杖
デ・ラ・フエンテは、ヤマルが並外れた才能を持つエリート選手だと確信している。だが、メッシの後継者という重圧を彼に背負わせるべきではないと警告した。トップチーム昇格以来、ヤマルはアルゼンチン伝説との比較をされてきたが、本人は噂を否定してきた。
デ・ラ・フエンテも、ヤマルとメッシが似た才能を持つと認め、これほど若い年齢で試合の流れを変えられる選手はごく一部だと語る。
「サッカー選手は皆、高い能力と知性を備えている。その天才の中でも、神の杖に触れた者はごくわずかだ。ラミンもメッシもその選ばれた存在だ」
先日、チャリティカレンダー用の写真が見つかった。20歳のメッシが赤ちゃんのヤマルをお風呂に入れている。
デ・ラ・フエンテは「メッシはこれまで多くの赤ちゃんを抱いてきただろう」と笑いながら付け加えた。「偶然かもしれない。だが信仰を持つ私たちにとって、『偶然』は神が名乗りを上げないときの別名に過ぎない。どんな出来事にも理由があると思う」
ヤマル、時間との戦い
2026年W杯に向け、デ・ラ・フエンテ監督はヤマルの状態について前向きな報告をした。バルセロナの若手スターはハムストリングの負傷で開幕戦欠場の懸念もあったが、合宿では回復が順調だという。
デ・ラ・フエンテ監督は回復の進捗に楽観を示しつつも、6月15日のカーボベルデ戦での起用については慎重だ。「彼は予定より早く目標を達成している。初戦に出場できると思うが、必ずしも先発させるわけではない。少しプレーさせるか、第2戦まで待つかを検討する」と語った。
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グループステージでのスペインの戦績
スペインは優勝候補として大会に臨む。まずは6月21日のサウジアラビア戦に先立ち、カーボベルデとの初戦でグループステージ突破を目指す。6月26日の最終戦ではウルグアイと対戦する。ヤマルが初戦から先発するか、徐々に試合感覚を取り戻すかは不明だが、世界サッカーの頂点を目指すスペインにとって、彼の存在は依然として国民の期待の的だ。 起用法は最終調整まで持ち越しだ。