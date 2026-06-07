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「ラミネ・ヤマルは『このために生まれた』！」――スペイン代表監督は、バルセロナの若き選手を「リオネル・メッシのように『神に選ばれた』存在だ」と絶賛した。
大舞台のために磨かれた特別な才能
今シーズンもバルセロナで成功を収め、ラ・リーガ最優秀選手に選ばれたヤマル。今夏のスペイン代表でも中心的な活躍が期待されている。
デ・ラ・フエンテ監督は、このバルセロナ所属のウインガーが大舞台に圧倒されることはないと言い、その急成長の要因は特別な性格だと語っている。
「ラミンは大舞台のために生まれた選手だ。彼は大胆で、普通ならプレッシャーに押しつぶされるところも平気だ。私たちは何度も『あの選手はなぜ成功できなかったのか』と問う。サッカーが上手いだけでは足りず、他にも多くの要素が必要だからだ」とデラフエンテ監督はガーディアン紙に語った。
「ラミンはユーロのとき16歳だった。今は18歳だ。過酷なメディアのプレッシャーに耐え、ほとんどミスしない。1分の出場でも1つのミスでも大きく取り上げられる。それは不公平だ」
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メッシとの比較と神の杖
デ・ラ・フエンテは、ヤマルが卓越した才能を持つ選手だと認める一方で、メッシの後継者と期待して重圧をかけるべきではないと警鐘を鳴らした。ヤマルがトップチームに昇格して以来、アルゼンチンのレジェンドとの比較は絶えなかったが、本人はそれを否定してきた。
デ・ラ・フエンテも、ヤマルとメッシが似た才能を持つと認め、これほど若い年齢で試合の流れを変えられる選手はごくわずかだと語る。
「サッカー選手は皆、高い能力と知性を持つ天才だ。その中でも神の杖に触れた者はごくわずか。ラミンもメッシもその選ばれた存在だ」
先日、チャリティーカレンダー用の古い写真が再発見された。20歳のメッシが赤ちゃんのヤマルを入浴させている場面だ。
デ・ラ・フエンテは「メッシはこれまで多くの赤ちゃんを抱いてきただろう。偶然かもしれない。だが、私たちは『偶然』を神の別名だと信じる。すべての出来事に理由がある」と語った。
ヤマル、時間との戦い
2026年W杯に向け、デ・ラ・フエンテ監督はヤマルのコンディションについて前向きな報告をした。バルセロナの若手スターはハムストリングの怪我で大会初戦を欠場する懸念もあったが、合宿では急速に回復しているという。
デ・ラ・フエンテ監督は回復の進捗に楽観的な見通しを示しつつも、6月15日のカーボベルデ戦での起用については慎重だ。「彼は予定より早く目標を達成している。初戦に出場できると思うが、必ずしも先発させるわけではない。少しプレーさせるか、第2戦まで待つかを検討する」と語った。
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グループステージでのスペインの戦績
スペインは優勝候補として大会に臨む。まずは6月21日のサウジアラビア戦に先立ち、カーボベルデとの初戦でグループステージ突破を目指す。6月26日の最終戦ではウルグアイと対戦する。ヤマルが初戦から先発するか、徐々に試合感覚を取り戻すかは不明だが、世界サッカーの頂点へ復帰を目指すスペインにとって、彼の存在は依然として国民の期待の的だ。 起用法は最終調整まで持ち越しだ。