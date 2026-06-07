「ラミネ・ヤマルは『このために生まれた』！」――スペイン代表監督は、バルセロナの若き選手を「リオネル・メッシのように『神に選ばれた』存在だ」と絶賛した。

デ・ラ・フエンテは、ヤマルが卓越した才能を持つ選手だと認める一方で、メッシの後継者と期待して重圧をかけるべきではないと警鐘を鳴らした。ヤマルがトップチームに昇格して以来、アルゼンチンのレジェンドとの比較は絶えなかったが、本人はそれを否定してきた。

デ・ラ・フエンテも、ヤマルとメッシが似た才能を持つと認め、これほど若い年齢で試合の流れを変えられる選手はごくわずかだと語る。

「サッカー選手は皆、高い能力と知性を持つ天才だ。その中でも神の杖に触れた者はごくわずか。ラミンもメッシもその選ばれた存在だ」

先日、チャリティーカレンダー用の古い写真が再発見された。20歳のメッシが赤ちゃんのヤマルを入浴させている場面だ。

デ・ラ・フエンテは「メッシはこれまで多くの赤ちゃんを抱いてきただろう。偶然かもしれない。だが、私たちは『偶然』を神の別名だと信じる。すべての出来事に理由がある」と語った。