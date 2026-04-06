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ラミネ・ヤマルは、かつて自身やリオネル・メッシが着用していたバルセロナの背番号10を「大切に守っている」として、ロナウジーニョから特別な称賛を受けた。
サンバ界のレジェンドがカタルーニャの後継者を支持
2005年のバロンドール受賞者は、サッカー史上最高の選手たちの代名詞ともなっているバルセロナの背番号10を背負うことによる計り知れないプレッシャーについて語った。カタルーニャで自身の全盛期にメッシを指導したことで知られるロナウジーニョの支持は、ヤマルが急成長を続ける中で大きな重みを持つ。46歳のロナウジーニョは、この10代の若者がこれほど若い年齢で期待という重圧に耐え抜く能力を、全面的に信頼していると述べた。
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ロナウジーニョが「信じられないほど素晴らしい」ヤマルを称賛
ロナウジーニョは、ヤマルはまだプロキャリアの初期段階にあるものの、その技術力の高さからすでに世界トップクラスの才能を持つ選手の一人であると指摘した。 このブラジル人選手は、バルサの創造性の要を象徴するその背番号が、ピッチ上で魔法のようなプレーを生み出せる選手の手に委ねられていることを強調した。オレ誌から、この象徴的な背番号が18歳の選手によって適切に守られているかと問われると、ロナウジーニョは次のように答えた。「間違いなくそうだ。彼は世界最高の選手の一人だ。まだ非常に若いけれど、すでに信じられないようなプレーを見せている。その背番号はしっかりと守られているよ。」
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メッシは依然として「世界一」だ
米国訪問中、ロナウジーニョは、2015年以来となるチャンピオンズリーグ初制覇を目指すバルセロナが、依然として欧州の強豪であるという自身の確信を改めて示した。彼は次のように語った。「間違いなく、[バルセロナ]は今も欧州で最も強力なチームの一つであり、私は常に試合を観戦し、バルサが見事なプレーを見せてくれることを願っている。」
また、この伝説的なプレイメーカーは、メッシがインター・マイアミに移籍したことを受け、メジャーリーグサッカー（MLS）の目覚ましい成長を強調するとともに、世界中のファンから今も変わらず寄せられる温かい支持について振り返った。彼は次のように付け加えた。「毎年、MLSは大きく成長している。この美しい国で、この傾向が続いていくことを願っている。人々が年々サッカーを好きになってくれているのは、とても嬉しいことだ。 「この愛情には神に感謝するしかない。どこへ行っても、人々はいつも私をとても親切に扱ってくれる。本当に嬉しいことだ。」
ロナウジーニョはまた、メッシが2026年のワールドカップでアルゼンチン代表として最後のキャプテンを務めることを支持し、次のように付け加えた。「彼は今も世界最高の選手であり、ワールドカップに最高のコンディションで臨み、素晴らしい活躍を見せてくれることを願っている。」
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ブラジルの2026年ワールドカップへの野望
ロナウジーニョは、この夏、北米の地で伝統的な強豪国と新興国が激突する、熾烈な戦いが繰り広げられる大会になると予想している。彼は、2002年以来手にしていない優勝トロフィーを本気で狙うために、ブラジル代表には全ポジションにおいて必要な実力が備わっていると主張している。彼は次のように述べた。「ブラジルの状態は非常に良い。ゴールキーパーからフォワードに至るまで、素晴らしい選手たちが揃った強力なチームだ。全員が極めて高いクオリティを持っている。 「すべてのチームが非常に強力な状態で臨む、素晴らしいワールドカップになるだろう。どのチームも非常に強く、今回は参加国も多い。さらにエキサイティングな大会になるはずだ。」