ラミネ・ヤマルは、かつて自身やリオネル・メッシが着用していたバルセロナの背番号10を「大切に守っている」として、ロナウジーニョから特別な称賛を受けた。

米国訪問中、ロナウジーニョは、2015年以来となるチャンピオンズリーグ初制覇を目指すバルセロナが、依然として欧州の強豪であるという自身の確信を改めて示した。彼は次のように語った。「間違いなく、[バルセロナ]は今も欧州で最も強力なチームの一つであり、私は常に試合を観戦し、バルサが見事なプレーを見せてくれることを願っている。」

また、この伝説的なプレイメーカーは、メッシがインター・マイアミに移籍したことを受け、メジャーリーグサッカー（MLS）の目覚ましい成長を強調するとともに、世界中のファンから今も変わらず寄せられる温かい支持について振り返った。彼は次のように付け加えた。「毎年、MLSは大きく成長している。この美しい国で、この傾向が続いていくことを願っている。人々が年々サッカーを好きになってくれているのは、とても嬉しいことだ。 「この愛情には神に感謝するしかない。どこへ行っても、人々はいつも私をとても親切に扱ってくれる。本当に嬉しいことだ。」

ロナウジーニョはまた、メッシが2026年のワールドカップでアルゼンチン代表として最後のキャプテンを務めることを支持し、次のように付け加えた。「彼は今も世界最高の選手であり、ワールドカップに最高のコンディションで臨み、素晴らしい活躍を見せてくれることを願っている。」