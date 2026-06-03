バルセロナの10代スター、ヤマルはリーガ・エスパニョーラ優勝を果たしたシーズン終盤、ハムストリングを痛めた。軽傷と思われたが実際には深刻で、ワールドカップ出場が危ぶまれた。
それでもルイス・デ・ラ・フエンテ監督は彼をスペイン代表26名に選出し、安堵の声が上がった。だが、彼がどの程度力を出せるかはまだ不明だ。
大会が進むにつれ、スペイン代表は彼の活躍を必要とするだろう。だが、その才能を世界に見せるには、大会の時期が少し早すぎるのかもしれない。
バルセロナの10代スター、ヤマルはリーガ・エスパニョーラ優勝を果たしたシーズン終盤、ハムストリングを痛めた。軽傷と思われたが実際には深刻で、ワールドカップ出場が危ぶまれた。
それでもルイス・デ・ラ・フエンテ監督は彼をスペイン代表26名に選出し、安堵の声が上がった。だが、彼がどの程度力を出せるかはまだ不明だ。
大会が進むにつれ、スペイン代表は彼の活躍を必要とするだろう。だが、その才能を世界に見せるには、大会の時期が少し早すぎるのかもしれない。
一見何気ない場面だったが、ヤマルのワールドカップ出場に疑問が生じた。4月22日のセルタ・ビーゴ戦で決勝PKを決めた直後、彼はベンチに合図し倒れ込んだ。チームメートの喜びは一瞬で不安に変わった。
その後、彼は試合に出ていない。当時の報道では、バルサは彼の左ハムストリング断裂を懸念。回復には最大8週間かかり、試合に間に合う保証はない。それでもバルサは「ワールドカップに間に合う」と主張し、スペイン代表にとってヤマルがどれだけ重要かを示した。
クラブは「ハムストリングの負傷で保存療法が必要だが、W杯には間に合う見込み」と発表し、フリック監督も同様の見解を示した。
まだ十代ながら、怪我に悩まされた今シーズンにまたも不運が重なった。
シーズン序盤にも同故障で5試合を欠場。この「パブアルジア」は、2025-26シーズンにチェルシーのコール・パーマーを悩ませたものと同じで、急な方向転換をするウインガーに多い「スポーツヘルニア」と呼ばれる症状だ。トップチームに昇格したばかりの若手も発症しやすい。
9月には代表遠征中に症状が悪化し、クラブと代表の対立の火種となった。代表側には「適切なケアをしなかった」との批判が寄せられ、ヤマルは11月の代表招集から外れた。バルサは、たとえワールドカップでも再発を避けたい考えだ。
5月下旬、ヤマルはバルセロナの練習場でボールを使ったメニューをこなす動画を公開し、負傷からの回復を示した。映像ではヒールキックでダミーをかわし、パスを放つなど、攻撃的MFとしての動きを披露。
この投稿は、コンディションへの懸念にもかかわらずスペイン代表に選ばれた2日後に公開されたもので、6月15日のカーボベルデ戦までまだ3週間ある。
ワールドカップでは、コンディションが万全でない有名選手を起用するリスクを冒す監督が過去にもいた。今回、ヤマルもその例に漏れず、注目されるリスクとなりそうだ。報道によると、彼は北米開催のグループリーグ最終戦、6月27日のウルグアイ戦まで欠場する可能性があるという。
『ムンド・デポルティーボ』によると、バルセロナとスペインサッカー連盟の医療チームは協議の結果、大会初戦と第2戦での起用は避けるべきとの見解で一致した。それでもスペイン代表のデ・ラ・フエンテ監督は「ヤマルらは初戦から使える」と期待を示していた。
「ラミン、ニコ（ウィリアムズ）、ミケル（メリノ）は初戦に出場できると思う。無理でも第2戦か第3戦には間に合うだろう。大きな問題ではない」と記者会見で語った。「怪我は我々を追い詰めている。たとえ軽傷でも、この時期の回復は難しい」
ヤマルの長期離脱がどれほど響くかは不明だ。スペインは彼がいなくてもグループHを余裕で突破できると自信を持っている。
欧州王者のスペインは組み合わせに恵まれ、カーボベルデとサウジアラビアをまず迎え、その後、マルセロ・ビエルサ率いるウルグアイと対戦する頃にはヤマルも復帰できる見込みだ。
それでもスペインには代替要員が揃う。右サイドはクリスタル・パレスの万能アタッカー、イェレミー・ピノが代役候補で、オサスナのビクトル・ムニョスも同ポジションをこなせる。
左のニコ・ウィリアムズもハムストリング回復直後で状態は微妙だ。それでもスペインには攻撃陣の層があり、スタメンのウイングがいてもいなくても乗り切れる。デ・ラ・フエンテ監督は、アトレティコ・マドリードのアレックス・バエナやレアル・ソシエダのミケル・オヤルサバルなど、複数ポジションをこなせる選手を多く選んでいる。
スペインは決勝トーナメントでヤマルの復帰を望む。32強ではグループJの2位と当たり、アルゼンチンが負ければメッシとの再戦の可能性もある。16強ではクロアチアまたはコロンビア、準々決勝ではベルギーが待ちそうだ。
ベスト16ではクロアチアまたはコロンビア、準々決勝ではベルギーが待ち、準決勝でフランス、決勝ではイングランドと当たる可能性もある。
グループステージは彼がいなくても乗り切れるかもしれないが、トーナメントが進むにつれ、彼の存在は不可欠になる。EURO2024では序盤こそ目立たなかったものの、ベスト16、準々決勝、決勝でアシストを記録し、準決勝フランス戦では鮮やかな一撃を放った。
デ・ラ・フエンテ監督は「20分でも価値がある」と語り、万全でなければスーパーサブとしての起用も示唆した。
「50分や60分はプレーできなくても、20分間を非常に高いレベルでプレーできる選手がいる。それが勝負の分かれ目になることもある。ノックアウトステージで絶好のタイミングで投入され、決定的な役割を果たせる選手もいる。我々の優先事項は、決定的な瞬間に最高のチームで臨むことだ」
世界中のファンも、ヤマルが早く完全なコンディションを取り戻すことを願っている。バルセロナで旋風を巻き起こす彼のエンターテイメント性が、何百万人もの人々をワールドカップ観戦へと駆り立てる。大会が有望なスーパースターを長期間欠いたり、彼が復帰しても万全でなかったりするのは残念だ。
卓越したドリブルとテクニック、試合を動かす才能で、彼は一人で数多くの伝説的瞬間を生み出せる。
「彼は信じられないほど興奮している。信じられないほど意欲的だ。非常に若いけれど、とても成熟している」とデ・ラ・フエンテ監督は先日RTVEに語った。「そして彼は、今が自分の時だと分かっている。人生において、チャンスは掴まなければならないものだ。
「次のワールドカップで自分がどうなっているかは誰にも分からない。今こそラミン・ヤマルの時だ。彼は非常に優秀で、チームメイトと共にさらに成長するだろう」
決勝6日前に19歳になる彼は、世界中の注目を集める中で才能を示す絶好機を迎える。怪我でそのチャンスを逃すまいと、強い意志で回復に努めるはずだ。