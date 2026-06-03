バルセロナの10代スター、ヤマルはリーガ・エスパニョーラ優勝を果たしたシーズン終盤、ハムストリングを痛めた。軽傷と思われたが実際には深刻で、ワールドカップ出場が危ぶまれた。

それでもルイス・デ・ラ・フエンテ監督は彼をスペイン代表26名に選出し、安堵の声が上がった。だが、彼がどの程度力を出せるかはまだ不明だ。

大会が進むにつれ、スペイン代表は彼の活躍を必要とするだろう。だが、その才能を世界に見せるには、大会の時期が少し早すぎるのかもしれない。