ラミネ・ヤマルはワールドカップで躍動するつもりだが、怪我のリスクがスペインの若き星の活躍を阻む恐れがある。

ワールドカップでは、コンディションが万全でない有名選手を起用するリスクが度々話題になる。今回、ヤマルもその例に漏れず、注目されるリスクとなっている。報道によると、彼は北米開催のグループリーグ3戦目、6月27日のウルグアイ戦まで欠場する可能性がある。

『ムンド・デポルティーボ』によると、バルセロナとスペインサッカー連盟の医療チームは継続的に協議し、大会初戦と第2戦での起用は避けるべきとの結論を出した。しかし、スペイン代表のデ・ラ・フエンテ監督は日曜日、グループH初戦のアタランタ戦でヤマルがプレーできると発表した。

「我々は非常に心配していた」とデ・ラ・フエンテ監督は記者会見で語った。「このけがは3か月や2か月離脱するものではないと分かっていたが、1か月半は確実に長引く可能性があった。しかし、現在の回復経過は予後見込みも回復の質も例外的に良好だ。驚きはしていないが、非常に喜ばしい。

回復が予想より早く、日々調子を上げている。そのため、初戦には万全の状態で臨めると確信している」