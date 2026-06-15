ラミネ・ヤマルはワールドカップで躍動するつもりだが、怪我のリスクがスペインの若き星の活躍を阻む恐れがある。

バルセロナの10代スター、ヤマルはリーガ・エスパニョーラ優勝を果たしたシーズン終盤、ハムストリングを痛めた。軽傷と思われたが実際には深刻で、ワールドカップ出場が危ぶまれた。
それでもルイス・デ・ラ・フエンテ監督は彼をスペイン代表26名に選出し、安堵の声が上がった。だが大会でどれほど力を出せるかはまだ不明だ。
大会が進むにつれ、スペイン代表は彼の攻撃力を必要とするだろう。だが、その才能を世界に見せるには、大会の幕開けが少し早いかもしれない。
バルセロナの10代スター、ヤマルはリーガ・エスパニョーラ優勝を果たしたシーズン終盤、ハムストリングを痛めた。軽傷と思われたが実際には深刻で、ワールドカップ出場が危ぶまれた。
それでもルイス・デ・ラ・フエンテ監督は彼をスペイン代表26名に選出し、安堵の声が上がった。だが大会でどれほど力を出せるかはまだ不明だ。
大会が進むにつれ、スペイン代表は彼の攻撃力を必要とするだろう。だが、その才能を世界に見せるには、大会の幕開けが少し早いかもしれない。
一見何気ない場面だったが、ヤマルのワールドカップ出場に疑問が生じた。4月22日のセルタ・ビーゴ戦で決勝PKを決めた直後、彼はベンチに合図し倒れ込んだ。チームメートの喜びは一瞬で不安に変わった。
その後、彼は試合に出ていない。当時、バルサは彼の左ハムストリング断裂を懸念。回復には最大8週間かかり、試合に出られる保証はない。それでもバルサは「ワールドカップに間に合う」と主張。スペイン代表にとってヤマルがどれだけ重要かを示している。
クラブは「検査の結果、ラミネ・ヤマルが左ハムストリングを負傷。保存療法でリーグ戦は全休だが、ワールドカップへの出場は可能」と発表。ハンス・フリック監督も同様の見解を示した。
まだ10代ながら、今季は怪我に悩まされた。
シーズン序盤にも同故障で5試合を欠場。この「パブアルジア」は、2025-26シーズンにチェルシーのコール・パーマーを悩ませたものと同じで、急な方向転換が多いウインガーに多い「スポーツヘルニア」と呼ばれる症状だ。トップチームに昇格したばかりの若手も発症しやすい。
9月には代表遠征中に症状が悪化し、クラブと代表の対立の火種となった。代表側には「適切なケアをしなかった」との批判が寄せられ、彼は11月の代表招集から外れた。バルサは、たとえワールドカップでも再発は避けたい考えだ。
5月下旬、ヤマルはバルセロナの練習場でボールを使ったトレーニングに復帰し、その様子を動画で公開した。映像では、トレーニング用ダミーをヒールキックでかわし、パスを出すなど、高いコンディションを示した。
この投稿は、コンディションへの懸念にもかかわらずスペイン代表に選ばれた2日後に公開されたもので、6月15日のカーボベルデ戦までまだ3週間ある。
ワールドカップでは、コンディションが万全でない有名選手を起用するリスクが度々話題になる。今回、ヤマルもその例に漏れず、注目されるリスクとなっている。報道によると、彼は北米開催のグループリーグ3戦目、6月27日のウルグアイ戦まで欠場する可能性がある。
『ムンド・デポルティーボ』によると、バルセロナとスペインサッカー連盟の医療チームは継続的に協議し、大会初戦と第2戦での起用は避けるべきとの結論を出した。しかし、スペイン代表のデ・ラ・フエンテ監督は日曜日、グループH初戦のアタランタ戦でヤマルがプレーできると発表した。
「我々は非常に心配していた」とデ・ラ・フエンテ監督は記者会見で語った。「このけがは3か月や2か月離脱するものではないと分かっていたが、1か月半は確実に長引く可能性があった。しかし、現在の回復経過は予後見込みも回復の質も例外的に良好だ。驚きはしていないが、非常に喜ばしい。
回復が予想より早く、日々調子を上げている。そのため、初戦には万全の状態で臨めると確信している」
ヤマルの長期離脱がどれほど響くかはまだ不明だ。それでもスペインは彼がいなくてもグループ首位突破を狙える。
欧州王者のスペインは、まずカーボベルデとサウジアラビアと対戦し、その後にマルセロ・ビエルサ率いるウルグアイと戦う。その頃にはヤマルも復帰できるだろう。
当初は彼がいなくても、ラ・ロハには十分な戦力が揃っている。代役候補にはクリスタル・パレスの万能アタッカー、イェレミー・ピノや、ニューカッスルが獲得を狙うビクトル・ムニョスがいる。
左のニコ・ウィリアムズもハムストリング回復直後で状態は万全ではない。それでもスペインには層の厚い攻撃陣があり、デ・ラ・フエンテ監督はアレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）やミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダル）など複数ポジション可能な選手を多数選んでいる。
スペインは決勝トーナメントでヤマルの復帰を望む。32強ではグループJの2位と当たり、アルゼンチンが負ければメッシとの再戦は消える。オーストリアかアルジェリアとの接戦が予想される。
ベスト16ではクロアチアまたはコロンビア、準々決勝ではベルギーが待ち、さらに準決勝でフランス、決勝ではイングランドが相手となる可能性もある。
グループステージは彼がいなくても乗り切れるかもしれないが、トーナメントが進むにつれ、彼の存在は不可欠になる。EURO2024では序盤こそ目立たなかったものの、ベスト16、準々決勝、決勝でアシストを記録し、準決勝フランス戦では鮮やかな一撃を放った。
デ・ラ・フエンテ監督は、ヤマルが万全でなくても途中出場できると示唆する。「リード時、ビハインド時、相手が10人になった時…20分しか出られない選手にも価値がある」と4月に『Sport』に語った。
「50～60分は難しくても、20分を高いレベルでプレーできる選手もいる。その20分が勝敗を分ける。重要なのは、決定的瞬間最高の布陣で臨むことだ」
世界中のファンも、ヤマルが早く万全のコンディションを取り戻すことを願っている。バルセロナで旋風を巻き起こす彼のようなエンターテイナーこそ、何百万人もの人々がワールドカップを観戦する理由だ。大会が将来有望なスーパースターを長期間欠いたり、彼が復帰しても万全でなかったりするのは残念だ。
卓越したドリブルとテクニック、試合を動かす才能で、彼は一人で数多くの伝説的な瞬間を生み出せる。
「彼は信じられないほど興奮している。信じられないほど意欲的だ。非常に若いけれど、とても成熟している」とデ・ラ・フエンテ監督は先日RTVEに語った。「そして彼は、今が自分の時だと分かっている。人生において、チャンスは掴まなければならないものだ。
「次のワールドカップで自分がどうなっているかは誰にも分からない。今こそラミン・ヤマルの時だ。彼は非常に優秀で、チームメイトと共にさらに成長するだろう」
彼は決勝の6日前に19歳になるが、世界中の注目が集まる中で自身の才能を証明する絶好の機会を迎える。怪我でそのチャンスを逃すことのないよう、強い決意で回復に努めるだろう。