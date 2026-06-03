バルセロナの10代スター、ヤマルはリーガ・エスパニョーラ優勝のシーズン終盤、不運なハムストリング負傷を負った。軽傷と思われたが実際には深刻で、ワールドカップ出場が危ぶまれた。
それでもルイス・デ・ラ・フエンテ監督は彼をスペイン代表26名に選出し、安堵の声が上がった。だが、彼がどの程度力を出せるかはまだ不明だ。
大会が進むにつれ、スペイン代表は彼の活躍を必要とするだろう。だが、その才能が本領を発揮するのは、果たしてワールドカップでは早すぎるのだろうか？
バルセロナの10代スター、ヤマルはリーガ・エスパニョーラ優勝のシーズン終盤、不運なハムストリング負傷を負った。軽傷と思われたが実際には深刻で、ワールドカップ出場が危ぶまれた。
それでもルイス・デ・ラ・フエンテ監督は彼をスペイン代表26名に選出し、安堵の声が上がった。だが、彼がどの程度力を出せるかはまだ不明だ。
大会が進むにつれ、スペイン代表は彼の活躍を必要とするだろう。だが、その才能が本領を発揮するのは、果たしてワールドカップでは早すぎるのだろうか？
一見何気ない場面だったが、ヤマルのワールドカップ出場に疑問が生じた。4月22日のセルタ・ビーゴ戦で決勝PKを決めた直後、彼はベンチに合図し倒れ込んだ。チームメートの喜びは一瞬で不安に変わった。
その後、彼は試合に出ていない。当時、クラブは左ハムストリングの断裂を懸念。全治8週間で、シーズン残りは絶望的でも、ワールドカップには間に合うとの見通しを示した。
クラブは「検査の結果、ラミネ・ヤマルが左ハムストリングを負傷。保存療法のためリーグ戦は全休見込みだが、ワールドカップへの出場は可能」と発表。ハンス・フリック監督も同様の見解を示した。
まだ十代ながら怪我に悩まされた今シーズン。
ヤマルはシーズン序盤も5試合を欠場。原因は「パブアルジア」と呼ばれる鼠径部痛で、2025-26シーズンにチェルシーのコール・パーマーを悩ませた症状と同じだ。急な方向転換が多いウインガーに多い「スポーツヘルニア」で、トップチームに昇格したばかりの若手も発症しやすい。
9月には代表遠征中に症状が悪化し、クラブと代表の対立の火種となった。代表側が「適切なケアをしなかった」と批判され、ヤマルは11月の代表招集から外れた。バルサは、たとえワールドカップでも再発は避けたい考えだ。
5月下旬、ヤマルはバルセロナの練習場でボールを使ったメニューを再開し、その様子を動画で公開した。映像ではヒールキックでダミーをかわし、パスを出すなど、高いコンディションを示した。
この投稿は、スペイン代表がワールドカップメンバーにヤマルを選出した2日後に公開された。懸念されていたコンディションも、6月15日のカーボベルデ戦までまだ3週間あることを考えると、回復は順調だ。
ワールドカップでは、コンディションが万全でない有名選手を起用するリスクを冒す監督が過去にもいた。今回、ヤマルもその例に漏れず、注目されるリスクとなりそうだ。報道によると、彼は北米開催のグループステージ3戦目、6月27日のウルグアイ戦まで欠場する可能性があるという。
『ムンド・デポルティーボ』によると、バルセロナとスペインサッカー連盟の医療チームは協議の結果、大会初戦と第2戦での起用は避けるべきとの見解で一致した。それでもスペイン代表のデ・ラ・フエンテ監督は「ヤマルらは初戦から使える」と期待を示していた。
「ラミネ、ニコ（ウィリアムズ）、ミケル（メリノ）は初戦に出場できると思う。無理でも第2戦か第3戦には間に合うだろう。大きな問題ではない」と記者会見で語った。「怪我は我々を追い詰めている。たとえ軽傷でも、この時期の回復は難しい」
ヤマルの長期離脱がどれほど響くかは不明だ。スペインは彼がいなくてもグループHを余裕で突破できると自信を持っている。
グループステージではカーボベルデ、サウジアラビアと対戦し、最後にマルセロ・ビエルサ率いるウルグアイと激突するが、その頃にはヤマルも復帰できる見込みだ。
それでもラ・ロハには代替要員が揃う。右サイドはクリスタル・パレスの万能アタッカー、イェレミー・ピノが代役を務め、オサスナのビクトル・ムニョスも同ポジションをこなせる。
左のニコ・ウィリアムズもハムストリング回復直後で状態は微妙だ。それでもスペインには層の厚い攻撃陣があり、スタメンウイングが欠けても乗り切れるはずだ。デ・ラ・フエンテ監督はアトレティコ・マドリードのアレックス・バエナやレアル・ソシエダドのミケル・オヤルサバルなど、複数ポジションをこなせる選手を多数選出した。
スペインは決勝トーナメントへヤマルの復帰を望む。32強ではグループJの2位と当たり、アルゼンチンが負ければメッシとの再戦は消える。オーストリアかアルジェリアとの接戦が予想される。
ベスト16ではクロアチアまたはコロンビア、準々決勝ではベルギーが待ち、準決勝でフランスに勝てば決勝でイングランドと戦う公算が大きい。
グループステージは彼がいなくても乗り切れるかもしれないが、トーナメントが進むにつれ、ヤマルのような決定力を持つ選手は不可欠になる。彼はEURO2024でその価値を証明済みだ。序盤は目立たなかったものの、ベスト16、準々決勝、決勝でアシストを記録し、準決勝のフランス戦では鮮やかなゴールを決めた。
デ・ラ・フエンテ監督は、万全でない場合でも途中出場させる意向を示唆。「リード時、ビハインド時、相手が10人になった時…20分でも価値がある」と4月に『Sport』に語った。
「50～60分は難しくても、20分を高いレベルでプレーできる選手もいる。その20分が勝敗を分ける。重要なのは、決定的瞬間最高の布陣で臨むことだ」
世界中のファンも、ヤマルが早く完全なコンディションを取り戻すことを願っている。バルセロナで旋風を巻き起こす彼のエンターテイメント性が、何百万人もの人々をワールドカップ観戦へと駆り立てる。そんな大会で将来有望なスーパースターが長期欠場したり、復帰しても万全でなかったりするのは残念だ。
卓越したドリブルとテクニック、試合を動かす才能で、彼は一人で数多くの伝説的な瞬間を生み出せる。
「彼は信じられないほど興奮している。信じられないほど意欲的だ。彼は非常に若いけれど、とても成熟している」とデ・ラ・フエンテ監督は最近RTVEに語った。「そして彼は、今が自分の時だと分かっている。人生において、チャンスは掴まなければならないものだ。
「次のワールドカップで自分がどうなっているかは誰にも分からない。今こそラミン・ヤマルの時だ。彼は非常に優秀で、チームメイトと共にさらに成長するだろう」
彼は決勝の6日前に19歳になるが、世界中の注目が集まる中で自身の才能を証明する絶好の機会を迎える。怪我でその瞬間を逃すことのないよう、並々ならぬ決意で回復に努めるだろう。