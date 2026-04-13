Getty/GOAL
翻訳者：
ラミネ・ヤマルはレブロン・ジェームズ並みの活躍を期待し、アトレティコ・マドリード戦での復帰勝利を目指し、シメオネ監督に「頼み事」をした。
NBAのレジェンドから得たインスピレーション
メトロポリターノでのアウェー戦を前に、ヤマルはSNSのアイコンをラリー・オブライエン・トロフィーを掲げるレブロン・ジェームズに変更。2016年NBAファイナルでのキャバリアーズの逆転劇に言及し、大逆転への決意を示した。
第1戦でアトレティコが完勝し、バルセロナは不利な状況に立たされている。その試合ではパウ・クバルシが退場し、フリアン・アルバレスが鮮やかなフリーキックを決めた。試合前会見で Yamal は、この投稿が逆転への決意を示すと説明した。
「彼は明日の試合で私をインスパイアするロールモデルの一人です。彼のようにプレーできればと思います。チームにはベテランも若手も大勢います…私だけではありません」とヤマルは語り、ジェームズが3勝1敗の劣勢を覆したように、バルサも合計スコアを覆せると願った。
- AFP
シメオネへの特別なリクエスト
大きなプレッシャーがかかる中でも、ヤマルは堅守で知られるアトレティコ・マドリードを崩す自信を示した。彼は冗談交じりにディエゴ・シメオネ監督に「試合序盤から優位に立つためのヒントをくれ」と頼んだという。「体調もやる気も最高だ。モチベーションも高まっている。 試合の行方を左右したい。チョロ（シメオネ監督）が誰かとの1対1の場面を作ってくれると嬉しい」と語った。
この1対1への意欲はハンス・フリック監督も共有するもので、監督はロヒブランコス（アトレティコ・マドリードの愛称）を驚かせるため、ヤマルを異なる役割で起用する可能性にも言及した。
「ラミンは直近の数試合で非常に良いパフォーマンスを見せている。彼には満足しており、『この調子で続けてくれ』と伝えている」と監督は語った。「彼は1対1で最高の選手の一人だ。我々は彼を助け、チャンスを与えなければならない。 チームとしてプレーすることが明日の鍵だ。個人のパフォーマンスは心配していない。我々にも相手にも優れた選手がいる。一瞬の出来事が試合を左右する。明日はその一瞬が我々に味方することを願っている」
またしても逆転劇への期待
2点差は埋まらないと考える者もいるが、ヤマルは断固として否定した。第1戦後、インスタグラムに「まだ終わっていない。第2戦で全力を尽くす。一緒に戦おう、クルレス」と投稿し、ロス・コルチョネロス（アトレティコ・マドリード）に警告した。
月曜にも「逆転は可能だ」と強調した。
「自分たちのスタイルで強度を持って戦うだけ。たとえ敗退しても、最後まで戦い、すべてを捧げる。90分、あるいはそれ以上になっても、逆転は可能だ。だから我々はここにいる」と語った。
- Getty Images Sport
責任と未来
18歳のヤマルは、ラ・マシア出身としてクラブの重責を特権と捉えている。幼少期から責任を担い、競争心と「ブラウグラナ」のユニフォームへの愛を育んだ。 チームメイトとの時間を心から楽しみ、すべてに感謝している」と語った。
スペイン代表としてカンプ・ノウでプレーする彼は、将来についてこう語る。「分からないが、今より多くのタイトルを取りたい。W杯とCLを制したい。タイトルが増えれば幸せだ」火曜日のアトレティコ戦に勝つことが、その夢への次のステップだ。