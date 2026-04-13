メトロポリターノでのアウェー戦を前に、ヤマルはSNSのアイコンをラリー・オブライエン・トロフィーを掲げるレブロン・ジェームズに変更。2016年NBAファイナルでのキャバリアーズの逆転劇に言及し、大逆転への決意を示した。

第1戦でアトレティコが完勝し、バルセロナは不利な状況に立たされている。その試合ではパウ・クバルシが退場し、フリアン・アルバレスが鮮やかなフリーキックを決めた。試合前会見で Yamal は、この投稿が逆転への決意を示すと説明した。

「彼は明日の試合で私をインスパイアするロールモデルの一人です。彼のようにプレーできればと思います。チームにはベテランも若手も大勢います…私だけではありません」とヤマルは語り、ジェームズが3勝1敗の劣勢を覆したように、バルサも合計スコアを覆せると願った。