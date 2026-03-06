ラミネ・ヤマルはバルセロナで「毎日驚かせてくれる」とジョアン・ラポルタ会長が語る。10代の天才選手には「可能性は無限大」だ

ラポルタはヤマルを絶賛し、スペイン代表選手が日々驚異的な成長を見せていると強調した。「可能性は無限大だと言うだろう？ 毎日何か新しい驚きを見せてくれる」とムンド・デポルティーボ紙に語った。「先日も普段とは逆サイドで、アトレティコ戦での先制点を生むあのプレーを決めた。圧巻だった。ビジャレアル戦で決めたゴールも素晴らしいクオリティだった」

ヤマルの成功はクラブの名門アカデミーにおける丁寧な育成の成果だと強調した。「彼は天才的な選手であり、我々は彼をバルサに擁している。指導を受け、大切に育てられ、ラ・マシアで形成された選手だ。加えて、献身的な選手であり、年齢を超えた非凡な成熟度を備えている。 イアン・ヤマルと彼を取り巻く全ての人々に我々は満足している。そして率直に言って、このチームは宝物のような集団なのだ」