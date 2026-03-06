Getty Images
ラミネ・ヤマルはバルセロナで「毎日驚かせてくれる」とジョアン・ラポルタ会長が語る。10代の天才選手には「可能性は無限大」だ
世代を超えた才能が台頭している
ラポルタ会長はヤマルの急速な成長に深い感嘆の意を示した。このウインガーは有望なラ・マシア出身選手から、プレッシャーのかかる環境で常に試合を決める活躍を見せるトップチームの攻撃の要へと変貌を遂げた。その実力はビジャレアル戦での4-1勝利でバルサ初となるハットトリックを達成したことで改めて証明された。
バルサ会長候補は、この若き選手がピッチ上で見せる革新的な能力が、コーチングスタッフや理事会にとって日々感嘆の的となっていると指摘した。この成長は、高額な外部獲得よりも自前の才能を優先するクラブのスポーツプロジェクトの礎と見なされている。
可能性は無限大
ラポルタはヤマルを絶賛し、スペイン代表選手が日々驚異的な成長を見せていると強調した。「可能性は無限大だと言うだろう？ 毎日何か新しい驚きを見せてくれる」とムンド・デポルティーボ紙に語った。「先日も普段とは逆サイドで、アトレティコ戦での先制点を生むあのプレーを決めた。圧巻だった。ビジャレアル戦で決めたゴールも素晴らしいクオリティだった」
ヤマルの成功はクラブの名門アカデミーにおける丁寧な育成の成果だと強調した。「彼は天才的な選手であり、我々は彼をバルサに擁している。指導を受け、大切に育てられ、ラ・マシアで形成された選手だ。加えて、献身的な選手であり、年齢を超えた非凡な成熟度を備えている。 イアン・ヤマルと彼を取り巻く全ての人々に我々は満足している。そして率直に言って、このチームは宝物のような集団なのだ」
記録的なパフォーマンス
ヤマルがビジャレアル戦で達成したハットトリックにより、彼は21世紀においてスペイン1部リーグで初ハットトリックを決めた最年少選手（18歳230日）となった。この偉業はまた、1967年以来、同年齢でスペイン1部リーグでハットトリックを達成した初の選手としての記録でもある。 これより若い年齢でハットトリックを達成した選手は過去2名のみ。ただし記録を更新するには約100年前まで遡る必要がある：1930年に17歳337日で達成したホセ・イララゴリと、1934年に18歳200日で達成したパブロ・ポンボである。
今シーズンもヤマルは驚異的な活躍を続け、全大会通算35試合で18得点15アシストを記録。バルサのリーガ首位獲得とチャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出に貢献している。
勢いを維持する
コパ・デル・レイ準決勝でアトレティコ・マドリードに合計スコア4-3で敗れ敗退したものの、ヤマルらバルセロナは今シーズン残るタイトル獲得を目指す。
現在バルセロナはリーガ首位に立ち、ライバルであるレアル・マドリードに4ポイント差をつけている。今週末にはアスレティック・クラブと対戦し、その後チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の1stレグでニューカッスル・ユナイテッドと対戦する予定だ。
