ラミネ・ヤマルの怪我の程度は？バルサが今季の離脱を発表し、W杯への影響が明らかになった。

18歳の彼は木曜日、SNSでこう語った。「一番出たい試合で怪我をしてしまった。本当に悔しい」とヤマルは綴った。「仲間と共に戦えないこと、チームが必要とする時に力を貸せないことがとてもつらい。」 「これは終わりではなく一時的な休止だ。もっと強くなって戻ってくる」と語り、ピッチ外からチームを支える意向を示した。

バルセロナがセルタ・ビーゴに1-0（前半0-0）で勝った直後、ハンス・フリック監督も「簡単ではない」と肩を落とした。 彼を休ませなければならない。我々にとっては残念なことだ」とフリック監督は語った。ヤマルは水曜日の夜、40分にPKで決勝ゴールを決めた。その後すぐに太ももを押さえ、ピッチを退いた。彼は前半戦でも鼠径部の怪我に悩んでいた。



