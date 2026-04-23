ラミネ・ヤマルにとって不幸中の幸いだ。太ももの負傷を抱えながらも、FCバルセロナの攻撃の要である彼は、米国、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップに欧州王者スペイン代表として出場できる見込みだ。
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ラミネ・ヤマルの怪我の程度は？バルサが今季の離脱を発表し、W杯への影響が明らかになった。
クラブは木曜日、ヤマルの負傷について「保存療法を行う」と発表。今シーズンの残りは欠場するが、ワールドカップには復帰できる見込みだ。
負傷箇所は左大腿筋で、木曜の検査で確定した。W杯は6月11日開幕のため、順調に回復すれば間に合う見込みだ。
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ヤマル、PKを決めた直後に負傷
18歳の彼は木曜日、SNSでこう語った。「一番出たい試合で怪我をしてしまった。本当に悔しい」とヤマルは綴った。「仲間と共に戦えないこと、チームが必要とする時に力を貸せないことがとてもつらい。」 「これは終わりではなく一時的な休止だ。もっと強くなって戻ってくる」と語り、ピッチ外からチームを支える意向を示した。
バルセロナがセルタ・ビーゴに1-0（前半0-0）で勝った直後、ハンス・フリック監督も「簡単ではない」と肩を落とした。 彼を休ませなければならない。我々にとっては残念なことだ」とフリック監督は語った。ヤマルは水曜日の夜、40分にPKで決勝ゴールを決めた。その後すぐに太ももを押さえ、ピッチを退いた。彼は前半戦でも鼠径部の怪我に悩んでいた。