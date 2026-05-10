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ラミネ・ヤマルに続き、ニコ・ウィリアムズも負傷。バレンシア戦でアスレティック・ビルバオのウイングが途中交代し、スペイン代表にまたも怪我の懸念。
サン・マメスで悪夢が展開
アスレティック・クラブは日曜、ビルバオでバレンシアと厳しい試合をした。 23歳の彼は左サイドで先発したが、36分にピッチを去った。ホームチームが0-1で敗れた試合で、このウイングは筋肉の故障で足を引きずりながら退場。代わりに弟のイニャキが投入され、ファンや医療スタッフは動揺を隠せなかった。
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感情的な退場が懸念を招く
タッチラインへ向かう途中、ウィリアムズは「まさか、そんなはずはない」と繰り返し呟いていたと報じられ、重傷の可能性が示唆されている。この反応から、ワールドカップ出場も危ぶまれる。今季アスレティック・クラブで32試合に出場し、2000分以上プレーして6ゴール7アシストを記録している。 鼠径部や恥骨の痛みに悩まされリズムを崩していただけに、今回の負傷は大きな懸念だ。
スペイン代表、負傷者続出の危機
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表スタッフは、今夏中心選手として期待されていたウィリアムズの負傷に不安を抱いている。代表30試合で6得点を挙げ、チームに不可欠な存在だ。彼を失うことは大きな打撃で、バルセロナのヤマルも今シーズン全休となり、W杯グループステージへの回復が不透明な状況だ。 スペインの最大の強みはダイナミックな若手ウインガーにある。2人とも欠ければ、戦術の見直しが不可欠だ。
- AFP
時間との戦い
アスレティック・クラブは月曜日に医療報告書を提出する。スペイン代表は6月9日のペルー戦までに主力選手の復帰を急ぐ。その後、ラ・ロハは6月15日にカーボベルデとワールドカップ・グループHの初戦を行い、6月21日にサウジアラビア、6月27日にウルグアイと対戦する。