ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表スタッフは、今夏中心選手として期待されていたウィリアムズの負傷に不安を抱いている。代表30試合で6得点を挙げ、チームに不可欠な存在だ。彼を失うことは大きな打撃で、バルセロナのヤマルも今シーズン全休となり、W杯グループステージへの回復が不透明な状況だ。 スペインの最大の強みはダイナミックな若手ウインガーにある。2人とも欠ければ、戦術の見直しが不可欠だ。