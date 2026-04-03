ラミネ・ヤマルと、2026年ワールドカップを大いに盛り上げる9人の若きスターたち

ペレとキリアン・エムバペは、ワールドカップ決勝戦で得点を挙げた唯一の10代の選手だ。しかし、マイケル・オーウェンからリオネル・メッシに至るまで、20歳になる前に世界の舞台で輝かしい活躍を見せた選手は他にも数多くいる。
アメリカ、メキシコ、カナダで開催される今大会で、彼らの足跡をたどることができるのは誰だろうか？『Voetbalzone』は、この夏、真に名を轟かせるチャンスを掴む可能性のある、NXGN 2026リストから10人の選手を選出した。
ペレとキリアン・エムバペは、ワールドカップ決勝戦で得点を挙げた唯一の10代の選手だ。しかし、マイケル・オーウェンからリオネル・メッシに至るまで、20歳になる前に世界の舞台で輝かしい活躍を見せた選手は他にも数多くいる。
アメリカ、メキシコ、カナダで開催される今大会で、彼らの足跡をたどることができるのは誰だろうか？『Voetbalzone』は、この夏、真に名を轟かせるチャンスを掴む可能性のある、NXGN 2026リストから10人の選手を選出した。
ラミネ・ヤマルは、今夏のワールドカップで最も注目を集めるティーンエイジャーであるだけではない。 FCバルセロナとスペイン代表のこの才能あふれるウイングは、北米でも最も注目を集める選手になる可能性が高い。16歳でジョージア戦で鮮やかなゴールを決めて代表デビューを果たして以来、ヤマルはルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いる代表チームの不動の戦力となっている。
ヤマルは、EURO 2024でラ・ロハがドイツで優勝を遂げた際、大舞台でのプレーに臆することのない姿を見せつけた。 準決勝のフランス戦でヤマルが挙げた先制ゴールはまさに芸術品であり、それ以来のクラブでの好調ぶりからも、7月13日、19歳の誕生日をわずか6日後に控えた彼がワールドカップ制覇を目指す今、さらなる活躍が期待される。
しかし、スペイン代表に選出された10代の選手はヤマルだけではないかもしれない。パウ・クバルシは2025年末、スペインのワールドカップ予選6試合のうち4試合で先発出場し、2024年の欧州選手権（成功を収めた大会）のスペイン代表メンバーに、やや意外にも選出されなかったものの、デ・ラ・フエンテ監督の構想において欠かせない存在になりつつあるようだ。
この19歳の選手は、2年以上にわたりハンス・フリック監督率いるバルセロナの主力として活躍しており、ボールを持った時の冷静さとパス能力は、高いレベルにある守備的本能と見事に調和している。今や、レアル・マドリードのディーン・ホイセンと共に、センターバックで非常に才能豊かなコンビを形成する可能性がある。
ヤマルを除けば、エステヴァンは今大会で最も多くの人が期待を寄せている10代のルーキーだ。チェルシーに所属するこのウイングは、欧州サッカーでの初シーズンに数々の魔法のような瞬間を披露し、2025年末にはブラジル代表のレギュラーの座を勝ち取った。
エステヴァンは9月から11月にかけて、カルロ・アンチェロッティ監督率いる代表チームで4試合に先発出場し、5ゴールを挙げた。これにより、セレソン（ブラジル代表）の攻撃陣における激しいポジション争いの中で、彼は有利な立場に立っている。彼はここ数週間、軽度の怪我に悩まされていたため、3月の親善試合の代表メンバーには選出されなかった。 しかし、この18歳の選手は、今夏には完全に回復し、5度の世界王者であるブラジル代表で大きなインパクトを残すことになるだろう。
南米の他の地域では、エクアドルのMFケンドリー・パエスが、今夏に登場する国際試合経験豊富な10代の選手の一人だ。現在リバー・プレートにレンタル移籍中のこのチェルシー所属の若手選手は、2023年に16歳で代表デビューを果たして以来、ワールドカップのスター候補として注目されてきた。
パエスはその数週間後、CONMEBOLワールドカップ予選で得点を挙げた史上最年少選手となったが、2024年のコパ・アメリカ以降、代表レベルでは主に途中出場として起用されている。とはいえ、この18歳の選手が北米で大きなインパクトを残せないというわけではない。 パエスには、この大会のダークホースの一角で存在感を示すのに十分な魔法のような足技があるからだ。
かつてないほど多くの選手が、代表としての忠誠心を巡って選択を迫られている。ワールドカップ出場が有力視される多くの選手が、ユース時代には想像もしていなかった国でプレーしようとしているのだ。例えばイブラヒム・ムバイは、U-20までの各年代別代表でフランス代表としてプレーしていたが、11月にセネガルからの招集を受け入れることを決断した。
この18歳のウイングは、レ・リオン・ド・テランガ（セネガル代表）での2試合目でゴールを決め、西アフリカの国における史上最年少得点者となった。 その後、アフリカネイションズカップ決勝進出への道のりで重要な役割を果たし、1ゴール2アシストを記録した。パリ・サンジェルマン所属のこのフォワードは、2026年の自身にとって2度目となる主要大会でも、確実に存在感を示せるという自信に満ちているに違いない。
共催国として、メキシコは2022年のワールドカップでグループステージ敗退に終わった以前から、すでに長らく大きなプレッシャーにさらされていた。エル・トリは今、新たなヒーローを求めており、その期待はすべてジルベルト・モラの肩にかかっている。
「メキシコのペドリ」の異名を持つこの17歳のミッドフィールダーは、2025年ゴールドカップのノックアウトステージでいきなり大舞台に投げ出されたが、ハビエル・アギーレ監督率いるチームが優勝を果たす上で、最終的に重要な役割を果たした。 これにより、モラは主要な国際大会で優勝した史上最年少選手となり、12ヶ月前にヤマルが樹立した記録を更新した。クラブ・ティフアナのスター選手は怪我のため1月から戦線離脱しているが、6月11日にメキシコがワールドカップをスタートさせるまでにモラが復帰できるとの期待が高まっている。
今夏も、輝かしいキャリアの中で5度目のワールドカップを迎える40歳のルカ・モドリッチを筆頭に、クロアチアのベテラン選手たちに再び大きな注目が集まるだろう。 しかし、こうした有名選手の陰で、新たな世代の才能が台頭しており、ルカ・ヴスコヴィッチは間違いなく最も有望な選手の一人だ。これは、彼がヨーロッパで最も有望な若手センターバックの一人として頭角を現したシーズンを経てのことである。
トッテナム・ホットスパーからレンタル移籍中のこの選手は、ハンブルガーSVでの活躍が光り、バルセロナからの関心を集める一方、ワールドカップ予選では代表初出場を果たした。 まだ19歳のヴスコヴィッチは、トップクラスのディフェンダーであるだけでなく、セットプレーでも脅威となる存在だ。ジョスコ・グヴァルディオルがワールドカップへの出場に向けて時間との戦いを強いられているため、今夏にはズラトコ・ダリッチ監督率いる代表チームでスタメンとして起用される可能性さえある。
前述の選手たちは2026年の初めにはすでに国際的な経験を持っていたが、今まさにブレイクしようとしている若手選手も数名いる。こうした「サプライズ」の中で最も注目を集めているのが、バイエルン・ミュンヘンで素晴らしいブレイクシーズンを送っているレナート・カールだ。彼は全大会を通じて8ゴール、6アシストを記録している。 バロンドール候補のミカエル・オリゼやルイス・ディアスと出場時間を争わなければならなかったにもかかわらず、である。
この18歳の攻撃的ミッドフィールダーがドイツU-21代表デビューを果たしたのは、つい11月のことだった。しかしカールには、欧州選手権以来、さらなる創造性を切望しているドイツ代表にとって、決定的な違いを生み出すだけの素質がある。
ロドリゴ・モラは、2025年にUEFAネーションズリーグ決勝を制したポルトガル代表の一員として、すでに国際大会でのメダル獲得実績を持っている。しかし、FCポルトのプレイメーカーである彼はその試合に出場することはなく、その年の残りの期間、ロベルト・マルティネス監督から招集されなかった。
8月に高額なサウジアラビア移籍を断った後、モラはポルトガルでのブレイクシーズンに見せた驚異的な好調さをまだ完全には取り戻せていない。しかし、この18歳の攻撃的ミッドフィールダーは依然として欧州屈指の才能の一人であり、メキシコおよびアメリカとの親善試合に向けたポルトガル代表に選出された。 つまり、モラにとってワールドカップ出場は十分に視野に入っている。
昨年11月、ネイサン・デ・キャットはまだカタールで開催されたU-17ワールドカップに出場していた。しかし今、このミッドフィールダーはベルギー代表に初招集されたことを受け、今夏にはトップチームでのプレーが現実味を帯びてきた。
本来は守備的ミッドフィルダーであるこのアンデルレヒトのスター選手は、ここ数週間、10番として起用されたことでプレーのレベルを一段と引き上げた。バイエルン・ミュンヘンやボルシア・ドルトムントといったクラブは、今夏にオファーを出す準備を進めている。もちろん、ルディ・ガルシア監督率いる代表チームのワールドカップメンバー入りを果たせば、彼の価値はさらに高まるだろう。