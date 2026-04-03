ラミネ・ヤマルと、2026年ワールドカップを大いに盛り上げる9人の若きスターたち

今夏も、輝かしいキャリアの中で5度目のワールドカップを迎える40歳のルカ・モドリッチを筆頭に、クロアチアのベテラン選手たちに再び大きな注目が集まるだろう。 しかし、こうした有名選手の陰で、新たな世代の才能が台頭しており、ルカ・ヴスコヴィッチは間違いなく最も有望な選手の一人だ。これは、彼がヨーロッパで最も有望な若手センターバックの一人として頭角を現したシーズンを経てのことである。

トッテナム・ホットスパーからレンタル移籍中のこの選手は、ハンブルガーSVでの活躍が光り、バルセロナからの関心を集める一方、ワールドカップ予選では代表初出場を果たした。 まだ19歳のヴスコヴィッチは、トップクラスのディフェンダーであるだけでなく、セットプレーでも脅威となる存在だ。ジョスコ・グヴァルディオルがワールドカップへの出場に向けて時間との戦いを強いられているため、今夏にはズラトコ・ダリッチ監督率いる代表チームでスタメンとして起用される可能性さえある。