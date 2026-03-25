ラミネ・ヤマルとリオネル・メッシ：赤ちゃんの風呂から「史上最高の選手」の座を巡る争いへ？

ハリー・ケインとキリアン・エムバペが今年のバロンドール争いをリードしているかもしれないが、18歳のヤマルが彼らに迫り、毎週のように常識を覆している。ブカヨ・サカが以前語ったように、「正直、あの年齢であれだけのことをやってのけるなんて、何と言えばいいんだ？…彼は非現実的だ。普通じゃない。 誰もそんなことはできない」。実際、リオネル・メッシでさえもだ。

ヤマルの可能性について語る際に、史上最高の選手の名を挙げるのは常に気が引けるものだ。特に、これまで「新たなメッシ」と称されるプレッシャーに押しつぶされてきた若者がどれほど多かったかを考えれば、それは不公平に感じられる。しかし現実には、その類似点があまりにも際立っているため、比較はもはや完全に避けられない。

両者とも小柄な左利きの右ウイングであり、立ち止まった状態から肩を落とすだけの動作や、猛烈なスピードでフルバックを翻弄することができる。だからこそ、ヤマルはかつてのメッシと同様に、20歳になる前にバルセロナで世界的なスターとなったのだ。 しかし、本当に驚くべきなのは、このスペイン人選手が同年齢のメッシよりもさらに完成度が高いという点だ。それゆえ、かつては冒涜的とさえ思われた疑問が自然と浮かび上がる。果たしてヤマルは、サッカー史上最高の選手（GOAT）の座を巡り、自身のアイドルと肩を並べる存在になれるのだろうか？