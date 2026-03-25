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Mark Doyle

翻訳者：

ラミネ・ヤマルとリオネル・メッシ：赤ちゃんの風呂から「史上最高の選手」の座を巡る争いへ？

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リオネル・メッシ

またやってのけた！NXGNを史上初めて2度受賞してから1年、ラミン・ヤマルがGOALが選ぶ「世界のサッカー界におけるトップティーンエイジャー」の年間ランキングで、3年連続の1位に輝いた。2026年の投票結果に疑いの余地など、そもそもなかったと言っても過言ではない。 ヤマルはもはや、現代サッカー界で最も才能ある若手選手というだけではない。彼は、紛れもなく、サッカー界で最も才能ある選手なのだ。

ハリー・ケインとキリアン・エムバペが今年のバロンドール争いをリードしているかもしれないが、18歳のヤマルが彼らに迫り、毎週のように常識を覆している。ブカヨ・サカが以前語ったように、「正直、あの年齢であれだけのことをやってのけるなんて、何と言えばいいんだ？…彼は非現実的だ。普通じゃない。 誰もそんなことはできない」。実際、リオネル・メッシでさえもだ。

ヤマルの可能性について語る際に、史上最高の選手の名を挙げるのは常に気が引けるものだ。特に、これまで「新たなメッシ」と称されるプレッシャーに押しつぶされてきた若者がどれほど多かったかを考えれば、それは不公平に感じられる。しかし現実には、その類似点があまりにも際立っているため、比較はもはや完全に避けられない。

両者とも小柄な左利きの右ウイングであり、立ち止まった状態から肩を落とすだけの動作や、猛烈なスピードでフルバックを翻弄することができる。だからこそ、ヤマルはかつてのメッシと同様に、20歳になる前にバルセロナで世界的なスターとなったのだ。 しかし、本当に驚くべきなのは、このスペイン人選手が同年齢のメッシよりもさらに完成度が高いという点だ。それゆえ、かつては冒涜的とさえ思われた疑問が自然と浮かび上がる。果たしてヤマルは、サッカー史上最高の選手（GOAT）の座を巡り、自身のアイドルと肩を並べる存在になれるのだろうか？

  • 選ばれし者

    メッシの驚異的な才能は、もちろん幼い頃から明らかだった。元バルセロナのスポーツディレクター、カルレス・レクサックは、このロサリオ出身の選手を獲得することに執念を燃やし、2000年12月14日、カタルーニャのテニスクラブで当時13歳だったメッシにナプキンにサインをさせたほどだった。

    また、彼が初めてチャンピオンズリーグの優勝メダルを手にしたのはまだ18歳の時だった。チェルシーとのラウンド16第2戦で深刻なハムストリングの負傷を負い、アーセナルとの決勝戦を欠場したものの、メッシはすでに2006年のバロンドール候補に名を連ねるに足る活躍を見せていた。

    しかし2024年、17歳のヤマルがサッカー界で最も権威ある個人賞の最終候補に選出された史上最年少選手となり、投票では8位に終わった。一方、昨年9月には、パリ・サンジェルマンの歴史的な3冠達成で主役級の活躍を見せたウスマン・デンベレに僅差で首位を譲るにとどまった。

    その時点で、ヤマルはすでに、メッシがバルセロナでの17シーズン中13シーズンにわたり、数々のタイトルを勝ち取る中で見事に着こなした背番号10を引き継いでいた。そして、まるでヤマルこそが「選ばれし者」であるかのような感覚を、誰もが抱いていた。


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  • 「メッシは毎日がマラドーナだ」

    メッシの背番号を継いだ前任者アンス・ファティは、相次ぐ怪我に見舞われるという残酷な運命に見放されていたが、ヤマルには常に幸運が味方していたようだ。

    彼の王座への登り詰めは、ほぼ運命づけられていたと言える。2007年の今では有名な写真撮影の際、メッシは生後4ヶ月のヤマルを、将来の後継者として事実上指名していたからだ。

    とはいえ、ヤマルが今や「カンプ・ノウの王」にふさわしい後継者として広く認められている一方で、現在の最大の疑問は、彼が8度のバロンドール受賞者であるメッシの、前人未到の持続的な卓越したレベルに本当に匹敵できるかどうかだ。

    なぜなら、メッシを歴史上の他のどの選手とも一線を画しているのは、その一貫性だからだ。これほど長い期間にわたり、これほど高いレベル――まさに最高峰のレベル――でプレーし続けた選手は他にいない。1986年ワールドカップ優勝者のホルヘ・バルダーノがかつて言ったように、「マラドーナは時折マラドーナだった。メッシは毎日マラドーナだ」。

    驚くべきことに、もちろん、メッシの活躍はまだ終わっていない。彼は先週、通算900ゴールを達成したばかりだ。6月には39歳になるが、インテル・マイアミのエースは今夏、北米で開催されるワールドカップでアルゼンチン代表を率いると見られている。ほとんどの選手がすでに引退している年齢でありながら、カタールでついにトロフィーを手にし、事実上サッカー界に完璧な幕引きをしたあの大会から、わずか4年後のことだ。

  • 比類なきサッカーの知性

    メッシには明らかに数え切れないほどの長所があるが、その驚異的なキャリアの長さの鍵は、彼の知性にある。

    まず第一に、彼はキャリアの初期に度重なる深刻な筋肉の怪我に見舞われた後、できる限り自分の体を大切に扱うという賢明な判断を下した。ロナウジーニョやネイマールの方がメッシよりも天賦の才に恵まれていたと主張する人もいるだろうが、この2人のブラジル人選手には、メッシのような規律やサッカーへの献身性は微塵もなかった。

    しかし、メッシの比類なきサッカーIQは、かつてマークを置き去りにするスピードを年齢とともに失い始めた際にも、彼のプレーを進化させることを可能にした。その結果、メッシは今やスピードではなくポジショニングを駆使し、その魔法の杖のような左足で魔法を繰り出すための十分なスペースを作り出している。

    実際、ますます身体能力重視で激しい現代サッカーにおいて、他の選手たちが時速100マイルの勢いでピッチを駆け回っている一方で、メッシは攻撃の合間に歩く時間が長いことで知られるようになった。なぜか？ 彼には試合の流れを理解し、それを自らの意のままに操る、ほぼ唯一無二の能力があるからだ。

    「僕たちはただサッカーをしているだけだ」とハビエル・マスチェラーノはかつて語った。「だが、メッシはサッカーを支配している。」

  • 大物選手

    ファビオ・カペッロ氏も、ヤマルがまだメッシと同レベルの「天才性」を発揮できていないと指摘する一人だが、これほど若い選手にとっては、それも当然のことだろう。メッシ自身も指摘しているように、ヤマルは「成長過程にあり、私と同じように、選手として成長を続け、プレーに新たな要素を加えていくだろう」。

    しかし、ヤマルがすでに示しているのは、メディアや対戦相手からかけられるような激しいプレッシャーに対処する、実に驚異的な能力だ。

    元バルサ監督のシャビは、この10代の選手の判断力が、その年齢にしては驚くべきものであると繰り返し指摘しており、一方、カタルーニャ勢の現監督であるハンス・フリックは、現段階では「試合の重要度が高ければ高いほど、ヤマルのプレーも良くなる」ということをほぼ当然のこととして受け止めていると語っている。

    例えば、昨シーズンのインテルとの壮絶なチャンピオンズリーグ準決勝では、シモーネ・インザーギが「50年に一度しか現れない『現象』」に対して3人の選手でマークするほかないと感じていたにもかかわらず、ヤマルは2試合を通じて圧倒的な活躍を見せた

    ヤマルは世界クラスのディフェンダーたちを次々と翻弄する姿がまさに若きメッシそのものであり、モンジュイックでの試合で鮮やかな個人技によるゴールでバルサを試合に引き戻した際、17歳291日という年齢でチャンピオンズリーグ準決勝における史上最年少得点者となった。比較のために言えば、メッシは同年齢の時点でこの大会に1試合しか出場していなかった。

    さらに、先週のニューカッスル戦（ラウンド16）での圧勝劇において、彼特有の冷静さを見せたPKを決めたことで、ヤマルは大会史上最年少で通算10ゴールを達成した選手としてムバッペの記録を塗り替えた。メッシが2桁得点を記録した時点では、すでに21歳になっていたのだ……


  • ゴールデンボール賞の最有力候補

    言うまでもないことだが、ヤマルはメッシよりも順調な国際舞台でのキャリアをスタートさせている。歯列矯正器具をつけた痩せた少年は、スペインのユーロ2024優勝メンバーの一員だっただけでなく、その大会の主役でもあった。

    宿題の合間を縫って、当時16歳だった彼はアドリアン・ラビオらに、一生忘れられないような教訓を叩き込んだ。今夏のワールドカップでも彼はマークの的となるだろうが、2006年にアルゼンチン代表としてドイツへ渡った当時のメッシよりも、決勝トーナメントを盛り上げるには彼の方がはるかに有利な立場にある。

    メッシはセルビア・モンテネグロ戦で大会デビュー戦ゴールを決めたが、先発出場は1試合のみ。母国がホスト国に敗れた悔しい準々決勝では、試合終了までベンチに留まっていた。

    対照的に、ヤマルは現在世界ランキング1位のチームにおける最高の選手であり、ルイス・デ・ラ・フエンテス監督率いる素晴らしいチームが個人のインスピレーションを託す世代を代表する才能であり、ゴールデンボール賞の最有力候補でもある。

    もちろん、メッシもその点について一言二言あるだろう。特に、アルゼンチンが決勝でスペインと対戦する予定であることを考えればなおさらだ。もし彼が自国を2大会連続のワールドカップ優勝に導けば、彼のレガシーは比類のないものとなり、ましてや超えることなど不可能になるだろう。実を言えば、おそらくすでにそうなっているのかもしれない。しかし、これまでのプレーを見る限り、ヤマルには少なくとも「史上最高の選手（GOAT）」の議論に加わるだけの素質がある。

  • 今後の課題

    とはいえ、決定的になるのはこの夏の出来事ではない。今後10年間――おそらくその次の10年間さえも――に何が起こるかが鍵となるだろう。なぜなら、ヤマルが生まれてからずっと、メッシは記録を塗り替え続けてきたからだ。

    これほど長期間にわたり、プロサッカーの過酷な環境に耐え抜くには、並外れた精神力が必要だ。特に、試合のたびに標的とされる立場にあるならばなおさらである。

    試合そのものの激しさが増す一方で、スーパースターたちがさらされるメディアの監視もますます厳しくなっていることを考えれば、今後数年間で状況はさらに厳しくなる可能性が高い。

    ピッチ内外におけるヤマルの振る舞いに対する否定的な報道はすでに増え続けており、彼のセレブリティとしての地位が、偉大な選手の一人として歴史に名を残すという希望の妨げになり得るという事実は否めない。メッシ自身が語ったように、「今はヤマル自身と多くの外的要因次第だ。今のサッカーはそういうものだから」

    しかし、才能は間違いなく備わっている。ヤマル自身はメッシに追いつくことは「不可能」だと語っているが、NXGNを3度受賞した彼が、伝説的な地位を築く道のりで、GOAT（史上最高の選手）が18歳の時にいた地点よりもはるかに先を進んでいることは否定できない。それだけでも、十分に称賛に値することだ。

最後の
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