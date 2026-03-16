ラミネ・ヤマルとモハメド・サラーが直接対決へ！アルゼンチンとの「フィナリッシマ」対決が中止となった後、スペインとエジプトが親善試合を行うことになった

北アフリカのチームとの合意を最終決定する前から、RFEFはすでに迅速に行動し、3月27日にセルビアとの重要な試合を確保していた。この試合はビジャレアルの「エスタディオ・デ・ラ・セラミカ」で行われ、地元のファンに代表チームを観戦する機会が与えられることになる。セルビアもスペインと全く同じ苦境に立たされており、カタールでの大会が突然中止になったことで試合の予定がなくなっていた。 スペインからの招待を受け入れたことで、このバルカン半島の国は休養期間を有効に活用し、公式戦シーズンを前にスペインとサウジアラビアとの2試合の親善試合を行うことになった。