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ラミネ・ヤマルとモハメド・サラーが直接対決へ！アルゼンチンとの「フィナリッシマ」対決が中止となった後、スペインとエジプトが親善試合を行うことになった
エジプト、3月の親善試合開催に合意
スペインのメディア『マルカ』によると、エジプト代表はスペイン王立サッカー連盟（RFEF）からの招待を受け入れ、3月31日に親善試合を行うことを正式に決定した。ファラオズのホッサム・ハッサン監督は、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いる欧州王者スペイン代表とスペインで対戦するという提案を承認した。この合意により、カタールのドーハで予定されていた親善トーナメントが中止となった両国にとって、この国際試合期間が救われることになった。 エジプトサッカー協会は、「ラ・ロハ」との対戦に向けた渡航手配を最終調整中であることを確認した。リヴァプールのFWモハメド・サラーが最大の目玉となる見込みだ。開催地はまもなく発表される予定である。
- Getty Images Sport
ビジャレアル戦でのセルビア代表招集が決定
北アフリカのチームとの合意を最終決定する前から、RFEFはすでに迅速に行動し、3月27日にセルビアとの重要な試合を確保していた。この試合はビジャレアルの「エスタディオ・デ・ラ・セラミカ」で行われ、地元のファンに代表チームを観戦する機会が与えられることになる。セルビアもスペインと全く同じ苦境に立たされており、カタールでの大会が突然中止になったことで試合の予定がなくなっていた。 スペインからの招待を受け入れたことで、このバルカン半島の国は休養期間を有効に活用し、公式戦シーズンを前にスペインとサウジアラビアとの2試合の親善試合を行うことになった。
UEFAが「フィナリッシマ」の中止を正式に発表
日曜日に、UEFAは、当初3月27日にカタールで開催予定だったスペイン対アルゼンチンの「フィナリッシマ2026」の中止を発表した。同連盟は、同地域の現在の政治情勢により、大会の開催が不可能になったと述べた。 ファンは、ラミン・ヤマルが自身のアイドルであるリオネル・メッシと対戦する姿を見ることができなくなった。UEFAはサンティアゴ・ベルナベウでの開催、2試合制、あるいは欧州の中立会場など複数の代替案を検討したが、アルゼンチン側はすべての案を拒否した。前回大会でイタリアを3-0で破って優勝したアルゼンチン側は、3月31日限定での開催を対案として提示したが、これはスペイン側にとって実現不可能であった。
- AFP
注目はワールドカップのグループステージへ
3月の親善試合がすべて終了した今、両国は今後の試合を、北米で開催される2026年ワールドカップに向けた最終調整の場とする。デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表はグループHに組み入れられ、多彩な対戦相手と対戦することになる。ラ・ロハはカーボベルデとの一戦で大会の幕を開け、その後サウジアラビア、ウルグアイと対戦する。 一方、エジプトは興味深いグループGに入りました。サラー率いるチームは、欧州の強豪ベルギーとの初戦を皮切りに、ニュージーランドと対戦します。本来であればその間にイランとの試合が予定されていましたが、イランの大会辞退により状況は複雑化しています。
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