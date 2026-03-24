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ラミネ・ヤマルとハンス・フリックの間に不和？ レイオ・バジェカーノ戦での勝利中、「とんでもない」交代に激怒するバルセロナの若きスターの姿が目撃される
ヤマルは足を引きずりながら去っていった
ロナルド・アラウホの唯一のゴールにより、このラ・リーガの一戦で「ブラウグラナ」は勝ち点3を手にしたが、攻撃陣は試合を通じていつものリズムを取り戻すのに苦戦した。 通常ならチームの攻撃の要となるヤマルは、彼自身の高い基準からすれば驚くほど目立たない試合運びとなった。82分、フリック監督は試合を締めくくるためにマーカス・ラッシュフォードを投入することを選択したが、この決定に若いスペイン人選手は強い反発を見せた。ヤマルはピッチを去る際、監督との視線を避けるように歩き、タッチラインに到達した後もその不満の表情を隠そうとはしなかった。
「信じられない」
DAZNが放送したテレビ映像には、試合がまだ一進一退の攻防が続く中、自身への交代指示に疑問を抱いているように見えるヤマルの深い苛立ちが映し出されていた。 このウインガーは独り言を呟いたり周囲の人々に何かを訴えたりする様子が見られ、『ディアリオ・スポルト』紙によると、彼は「いつも俺ばかり…信じられない」と叫んだと報じられている。18歳のヤマルはテクニカルエリア付近で落ち込んだ様子を見せ、アシスタントコーチのアルナウ・ブランコが彼をなだめようとした。ベンチに座ることを拒んだヤマルは、信じられないというように身振りを続け、最終的には選手用トンネルに一人で引きこもり、試合の残り数分を独りで見守った。
最高水準を追求して
クラブ内では、ヤマルの反応は、フリック監督との個人的な不和というよりも、彼の並外れた闘争心の表れであると受け止められているようだ。シーズン序盤のコンディション不安を乗り越えたこのウインガーは、今シーズン、21ゴール15アシストという驚異的な成績を残し、バルセロナで最も決定的な存在となっている。彼がピッチを離れたがらないのは、すべての試合の結果に影響を与えたいという強い意欲の表れだと見られている。 統計的に見ても、フリック監督はこの若きスターを大切に扱っており、今シーズン、ヤマルが全大会を通じて先発出場した37試合のうち、交代したのはわずか9試合にとどまっている。
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チームの結束力を試す試練
フリック監督は、現在ラ・リーガの優勝争いをリードしているチームの調和を乱さないよう、この感情的な爆発を内部でうまく処理しなければならない。ドイツ人監督は、過酷な試合日程が続く中、ヤマルのコンディションを維持しつつ、出場時間への飽くなき渇望を満たすという、難しいバランス感覚が求められる。 この一騒動が、不動の先発選手としてのヤマルの地位に長期的な影響を与えるかどうか、今やすべての注目はバルセロナの次戦スタメンに向けられている。