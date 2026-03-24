ラミネ・ヤマルとハンス・フリックの間に不和？　レイオ・バジェカーノ戦での勝利中、「とんでもない」交代に激怒するバルセロナの若きスターの姿が目撃される

クラブ内では、ヤマルの反応は、フリック監督との個人的な不和というよりも、彼の並外れた闘争心の表れであると受け止められているようだ。シーズン序盤のコンディション不安を乗り越えたこのウインガーは、今シーズン、21ゴール15アシストという驚異的な成績を残し、バルセロナで最も決定的な存在となっている。彼がピッチを離れたがらないのは、すべての試合の結果に影響を与えたいという強い意欲の表れだと見られている。 統計的に見ても、フリック監督はこの若きスターを大切に扱っており、今シーズン、ヤマルが全大会を通じて先発出場した37試合のうち、交代したのはわずか9試合にとどまっている。