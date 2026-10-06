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ラミネ・ヤマルとアンソニー・ゴードンがハンジ・フリックの燃え尽き不安を呼ぶ バルセロナのスター選手たちが代表ウィークを席巻
バルセロナは成功と選手の疲労のバランスを取る
異例の長さとなった3週間のインターナショナルブレークがようやく終わりに近づいている。『ムンド・デポルティーボ』によれば、バルセロナに残された感情は複雑だ。フリック監督の代表組は極めて高いレベルのパフォーマンスを見せている一方で、その過密な稼働は大きな懸念材料となりつつある。
なお、10選手は火曜日の試合をまだ残しており、それを終えてからクラブへ戻ることになる。こうして積み上がるプレー時間は、今後数週間でフリック監督が管理すべき重要な変数になる。 ヤマルとゴードンは、この期間における際立った活躍を見せた存在として浮上した。ただ、彼らがピッチに立ち続けている現状は、代表での成功とクラブでのコンディション維持の間にある微妙なバランスを浮き彫りにしている。
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ヤマルとゴードンが代表戦で輝く
ヤマルはスペインで常に起用され続けており、最初の3試合すべてで先発し、出場時間は203分に達している。このティーンエイジャーは圧巻のパフォーマンスを見せており、代表では4ゴール1アシストを記録している。
スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、その負荷を管理しようとしており、「この中断期間の4試合で270分を超える者は誰もいない」と強調。また、この若手の向上心も称賛し、その野心を常に戦い、最高でありたいと望む「天才の不安」と表現した。
一方、ゴードンはトーマス・トゥヘル体制のイングランドで外せない存在となっている。このウインガーは3試合連続先発で計218分プレーし、シーズン序盤の好調ぶりを維持する形で全試合で得点を決めている。
カンセロが出場時間でトップに立つ
ジョアン・カンセロが最も重い負荷を抱えてバルセロナに戻ってくる。ポルトガル代表DFは4試合に先発し、合計305分間プレー。デンマーク戦とノルウェー戦の両方で得点も記録した。
そのほかの代表選手たちの出場時間は、より慎重に管理されている。ペドリは120分間プレーし、フェルミン・ロペスとダニ・オルモはそれぞれ80分間と149分間出場した。守備陣では、パウ・クバルシが2試合フル出場。一方、ジュール・クンデのフランス代表での出場は90分間のみにとどまっている。
また、軽微なコンディション面の不安もあった。エリック・ガルシアは違和感によりスペイン代表のキャンプを早期離脱し、ラフィーニャも筋肉の問題でブラジル代表での活動を途中で切り上げて復帰した。ただ、検査の結果、深刻な負傷ではないことが確認された。
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フリック、厳しい国内日程に備える
フリックは今後、チームを再招集し、過密日程を前に選手たちのコンディションを見極めなければならない。スペインのクロアチア遠征や、イングランドのチェコ戦など、まだ試合を残している選手も複数いる。復帰する主力選手たちは、バルセロナのチームに再び溶け込む時間をほとんど確保できないままだ。クラブは中断明け最初の試練として、土曜日にヘタフェをホームに迎える。
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