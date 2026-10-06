ヤマルはスペインで常に起用され続けており、最初の3試合すべてで先発し、出場時間は203分に達している。このティーンエイジャーは圧巻のパフォーマンスを見せており、代表では4ゴール1アシストを記録している。

スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、その負荷を管理しようとしており、「この中断期間の4試合で270分を超える者は誰もいない」と強調。また、この若手の向上心も称賛し、その野心を常に戦い、最高でありたいと望む「天才の不安」と表現した。

一方、ゴードンはトーマス・トゥヘル体制のイングランドで外せない存在となっている。このウインガーは3試合連続先発で計218分プレーし、シーズン序盤の好調ぶりを維持する形で全試合で得点を決めている。