ヴィニシウスは、母国のフラメンゴでトップチームデビューを果たすと、スペインの首都から注目を浴びる10代のスター選手となった。ベルナベウでのキャリアは出だしこそ苦戦したが、2021-22シーズンは飛躍の年となった。

そのシーズン、レアル・マドリードはリーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグのタイトルを獲得し、ヴィニシウスは全大会通算で22ゴールを記録した。彼は4シーズン連続で20ゴールの壁を突破しており、2025-26シーズンにはその記録を5シーズン連続に伸ばす勢いだ。

ヤマルは今シーズン、キャリア初となる21ゴールをバルセロナで記録し、すでにその偉業を達成している。彼はチームを国内タイトルと欧州タイトル獲得の道へと導き、複数の主要タイトル獲得を目指している。