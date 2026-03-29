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ラミネ・ヤマルか、それともヴィニシウス・ジュニオールか？ バルセロナとブラジル代表のレジェンド、ロマーノが予想を明かす
ヴィニシウスとヤマルがいかにして一躍脚光を浴びたか
ヴィニシウスは、母国のフラメンゴでトップチームデビューを果たすと、スペインの首都から注目を浴びる10代のスター選手となった。ベルナベウでのキャリアは出だしこそ苦戦したが、2021-22シーズンは飛躍の年となった。
そのシーズン、レアル・マドリードはリーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグのタイトルを獲得し、ヴィニシウスは全大会通算で22ゴールを記録した。彼は4シーズン連続で20ゴールの壁を突破しており、2025-26シーズンにはその記録を5シーズン連続に伸ばす勢いだ。
ヤマルは今シーズン、キャリア初となる21ゴールをバルセロナで記録し、すでにその偉業を達成している。彼はチームを国内タイトルと欧州タイトル獲得の道へと導き、複数の主要タイトル獲得を目指している。
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ヤマル対ヴィニシウス：ロマリオが推し選手を明かす
15歳でデビューを果たしたこのスペインの若き天才は、現在18歳となり、カンプ・ノウでリオネル・メッシがかつて着用していた背番号10を引き継いだ。彼は将来、何度もバロンドールを受賞する選手になると見られており、史上最高の選手であるメッシとロナウドが、それぞれの王座をこの若者に譲ろうとしている。
ロマーリオはこの10代の神童の大ファンであり、今夏のワールドカップでブラジルの優勝を率いることになる同国人選手よりも、彼を高く評価している。バルサのレジェンドであるロマーリオは、イケル・カシージャスのYouTubeチャンネルで次のように語った。「ヴィニシウスとラミンのどちらかと言えば、私はラミンを選ぶね。
「ヤマルは本当に気に入っている。彼は世界サッカー界のこの新世代の若手選手の中でも最も才能のある選手の一人だ。彼が素晴らしいキャリアを築けることは間違いない。主な理由は、彼が偉大なクラブに所属していること、チームメイトから非常に尊敬されていること、ピッチ上で違いを生み出せることを皆が知っていること、そして彼のテクニックが卓越していることだ。それに加えて、彼はゴールを決める術を知っている。」
ヤマルが、トロフィーを目指すバルセロナの次世代を牽引している
ヤマルは3年間で、カンプ・ノウにおける現在と未来のリーダーへと成長した。彼はメッシの後継者としてふさわしい存在であることを証明しつつあり、そのプレーにはまだ解き放たれていない大きな可能性が秘められている。
彼は、スペイン代表としての欧州選手権優勝を糧に、バルサを国内外のさらなるタイトル争いに導くと期待されており、ロマリオやメッシ、そして彼より前にいた「ブラウグラナ」のレジェンドたちの輝かしい足跡をたどる可能性を秘めている。
元ブラジル代表FWロマーリオは、バルセロナが歩んでいる道について次のように付け加えた。「私の世代の後、素晴らしいチームが次々と現れては去っていった。 メッシ、[ルイス]・スアレス、ネイマールの
世代……そして今のバルセロナは、技術的な面ではメッシの時代や私の時代と同じレベルではないと思うが、大きな違いを生み出す3人の選手がいる。ヤマル、そしてラフィーニャだ。これは、偉大な勝利を収め、チャンピオンズリーグを制覇するために必要なすべてを備えたチームだ。」
バルセロナの試合日程：リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの試練
リーガ・エスパニョーラの首位で、ビニシウス率いるレアル・マドリードに4ポイントの差をつけているバルセロナは、4月4日にアトレティコ・マドリードとのアウェイ戦に臨む。チャンピオンズリーグの準々決勝でもディエゴ・シメオネ監督率いる同チームと対戦することになっており、今後4試合のうち3試合で「ロホブランコス」と対戦することになる。