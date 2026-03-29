ヴィニシウスはフラメンゴでトップデビュー後、10代でスペインの注目選手に。ベルナベウでは序盤苦戦したが、2021-22シーズンは飛躍の年となった。

そのシーズン、レアル・マドリードはラ・リーガとチャンピオンズリーグで優勝し、ヴィニシウスは公式戦22得点をマーク。彼は4シーズン連続で20得点を突破しており、2025-26シーズンも更新が期待される。

一方、ヤマルは今季バルセロナでキャリア初21得点をマークし、チームを国内と欧州のタイトルへ導いている。