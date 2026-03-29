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ラミネ・ヤマルかヴィニシウス・ジュニオールか？ バルセロナとブラジルのレジェンド、ロマリオが選ぶ。
ヴィニシウスとヤマルがどのようにして一躍脚光を浴びたか
ヴィニシウスはフラメンゴでトップデビュー後、10代でスペインの注目選手に。ベルナベウでは序盤苦戦したが、2021-22シーズンは飛躍の年となった。
そのシーズン、レアル・マドリードはラ・リーガとチャンピオンズリーグで優勝し、ヴィニシウスは公式戦22得点をマーク。彼は4シーズン連続で20得点を突破しており、2025-26シーズンも更新が期待される。
一方、ヤマルは今季バルセロナでキャリア初21得点をマークし、チームを国内と欧州のタイトルへ導いている。
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ヤマル対ヴィニシウス：ロマリオが推し選手を明かす
15歳でデビューしたスペインの若き天才は現在18歳。カンプ・ノウでリオネル・メッシの背番号10を受け継ぎ、将来何度もバロンドールを得るだろう。メッシとロナウドも王座を譲ろうとしている。
ロマーリオはこの10代の神童を高く評価し、今夏のワールドカップでブラジルを率いる同国人選手より優れていると語る。バルサのレジェンドはイケル・カシージャスのYouTubeチャンネルでこう語った。「ヴィニシウスとラミンなら、私はラミンを選ぶ」。
「ヤマルはとても気に入っている。彼は新世代で最も才能ある選手の一人だ。偉大なクラブに所属し、チームメイトから尊敬され、ピッチで違いを作り、卓越したテクニックと得点力を持つ。だから、素晴らしいキャリアを築くことは確実だ」
ヤマルがトロフィーを目指すバルセロナの次世代を牽引している
ヤマルは3年間でカンプ・ノウの現在と未来のリーダーに成長した。メッシの後継者としてふさわしく、まだ眠る大きな可能性を秘めている。
スペイン代表として欧州選手権を制した経験を糧に、バルサを国内外のタイトル争いに導くと期待される。彼は、ロマリオやメッシなど、歴代の「ブラウグラナ」レジェンドの足跡をたどる可能性を秘めている。
元ブラジル代表FWロマーリオはこう語る。「私の世代の後、素晴らしいチームが次々と現れ、去っていった。 メッシ、スアレス、ネイマールの時代ほど技術的には高くない
かもしれないが、ヤマルとラフィーニャは大きな違いをもたらす。このチームは優勝に必要なすべてを持っている」
バルセロナの試合日程：リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの試練
リーガ・エスパニョーラ首位のバルセロナは、ビニシウス率いるレアル・マドリードに4ポイント差をつけている。4月4日にはアトレティコ・マドリードのホームへ遠征。さらにチャンピオンズリーグ準々決勝でもディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコと対戦し、今後4試合中3試合が「ロホブランコス」との対決となる。