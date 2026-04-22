バルセロナの医療チームがピッチに駆けつけ、ヤマルを短時間治療。彼は足を引きずり、落胆した様子でピッチを去り、ロッカールームへ。代わりにバルジが投入された。負傷箇所と程度は不明。

負傷は、PKを獲得したプレーでフェイントを仕掛けた際にセルタのDFヨエル・ラゴと衝突したことが原因とみられる。

ヤマルが退場した直後、試合は観客席での急病対応のため約20分間中断された。