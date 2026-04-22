40分、ヤマルは自ら獲得したPKを冷静に決め、バルサに先制点。これが決勝点となった。しかし18歳の彼は得点直後、喜ぶどころかベンチを指さし負傷をアピール。そのまま倒れ込み、チームメートが駆け寄った。
AFP
翻訳者：
ラミネ・ヤマルがPKを決めた直後に突然倒れた。バルセロナは彼の安否を案じている。
バルセロナの医療チームがピッチに駆けつけ、ヤマルを短時間治療。彼は足を引きずり、落胆した様子でピッチを去り、ロッカールームへ。代わりにバルジが投入された。負傷箇所と程度は不明。
負傷は、PKを獲得したプレーでフェイントを仕掛けた際にセルタのDFヨエル・ラゴと衝突したことが原因とみられる。
ヤマルが退場した直後、試合は観客席での急病対応のため約20分間中断された。
- AFP
スペイン代表監督も心配すべきだろうか？
シーズン最終戦でヤマルが欠場すれば、バルサにとっては大きな痛手だ。首位と2位レアル・マドリードの差は安全圏だが、ラ・リーガ連覇へは残り数試合を戦わなければならない。5月には最大のライバルとの「クラシコ」も控える。
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督も、水曜日の出来事を心配していたはずだ。2026年W杯は1ヶ月半後に迫っており、ヤマルは欧州王者スペインにとって不可欠な戦力である。
米国、メキシコ、カナダで開催される大会で、バルサの若きスターは優勝を目指すスペイン代表でも要となる。スペインは6月15日にカーボベルデと初戦を戦い、サウジアラビア、ウルグアイと同組だ。
ビゴ戦の得点は今季公式戦24ゴール目。さらに18アシストを記録している。
ラミネ・ヤマル：今シーズンの成績
ゲーム
45
ゴール
24
アシスト
18