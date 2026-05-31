ヤマルは、過去20年間サッカー界をリードしてきた2人の選手のように、長く高いレベルでプレーすることを目標にしている。今の好調が一時的ではなく、頂点での長期キャリアの始まりだと確信したいと考えている。2年前にユーロを制しスペインが優勝候補に挙げられても、彼は慢心しない。

「面白いことに、EUROの時は逆だった。誰も僕たちを優勝候補とは思っていなかったが、それが逆に良かった。ピッチに立てば、優勝候補でも何の意味もない。それが優位性をもたらすわけでも、より多くのゴールを決める助けになるわけでもない。 一戦一戦、集中して戦うしかない。アルゼンチン、フランス、ポルトガル、イングランドなど強豪は多いし、ワールドカップでは誰もがベストな状態で臨んでくる。大事なのは、スペインのために全力を尽くし、自分たちのサッカーを信じることだ。私たちが最高のサッカーをしていると信じているから」とヤマルは語った。