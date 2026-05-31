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ラミネ・ヤマルが、バルセロナとスペイン代表での活躍で「史上最高の選手」と称された。リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドをモチーフにした「ゴール」を公開した。
伝説の人物たちとテーブルを囲んで
ヤマルが世界的なスーパースターであることは疑いがない。若きスペイン人フォワードは、才能と人柄、そして大舞台での決定力でサッカーファンを驚かせてきた。トップレベルに躍り出て以来、メッシやロナウドとの比較は避けられないが、バルセロナの彼はそうした議論から距離を置きたいようだ。
本人はFIFAのインタビューでこう語った。「目標は彼らと比べられることではなく、同じ文脈で語られることだ。そうすれば、次に誰かが質問されたとき、私の名前も彼らの横に挙がるだろう」。
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自身の成長に注力する
このスペイン人ウイングは、自分の成長に集中し、他人と比べないことが大切だと語った。カンプ・ノウでも他のピッチでも、成長を見失えば潜在能力への騒音が逆効果になると考えている。
彼はバルセロナで素晴らしいシーズンを送り、欧州で最も有望な若手の一人として認められたばかりだ。「他人と比較しすぎると成長が止まる。自分らしい道を楽しみながら歩き、引退後も人々が僕のプレーを笑顔で見返してくれる存在になりたい」と語った。
この国の究極目標
ヤマルは、過去20年間サッカー界をリードしてきた2人の選手のように、長く高いレベルでプレーすることを目標にしている。今の好調が一時的ではなく、頂点での長期キャリアの始まりだと確信したいと考えている。2年前にユーロを制しスペインが優勝候補に挙げられても、彼は慢心しない。
「面白いことに、EUROの時は逆だった。誰も僕たちを優勝候補とは思っていなかったが、それが逆に良かった。ピッチに立てば、優勝候補でも何の意味もない。それが優位性をもたらすわけでも、より多くのゴールを決める助けになるわけでもない。 一戦一戦、集中して戦うしかない。アルゼンチン、フランス、ポルトガル、イングランドなど強豪は多いし、ワールドカップでは誰もがベストな状態で臨んでくる。大事なのは、スペインのために全力を尽くし、自分たちのサッカーを信じることだ。私たちが最高のサッカーをしていると信じているから」とヤマルは語った。
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ワールドカップに向けたコンディション調整の駆け引き
彼の次の大きな挑戦は、初のワールドカップ出場だ。しかしラ・リーガ終盤に負った筋肉のけがのため、スペイン国内ではコンディションを懸念する声が残る。医療チームが治療に当たっているものの、大会序盤の出場は不透明だ。
初戦の欠場はほぼ確定だが、目標はウルグアイ戦への出場だ。医療スタッフは、大会の興奮の中で再発を防ぐため、慎重に回復を進めている。