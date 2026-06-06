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ラミネ・ヤマルがまた受賞。バルセロナのスターがラ・リーガ年間最優秀選手に選ばれ、ジョアン・ガルシアはベストセーブ賞を獲得した。
バルセロナのスターがラ・リーガの各賞を独占
ヤマルはバルセロナでの活躍が評価され、ラ・リーガ最優秀選手に選ばれた。18歳の彼は、フリック監督率いるチームが94ポイントで首位となり優勝した中心選手だ。 リーグ戦では16得点11アシストをマークし、攻撃陣での存在感を示した。ラ・マシア育ちの彼は、チームメイトのフェラン・トーレスとともにザラ賞も受賞した。
バルセロナの強さは個人賞にとどまらず、フリック監督も2年連続で最優秀監督賞を受けた。
「相手ディフェンスの悩みの種」
ヤマルはこのシーズンにリーグ屈指の影響力を示し、受賞した。バルセロナでは前シーズンのラフィーニャに続き、2年連続での最優秀選手賞となる。
クラブは公式声明で「背番号10ラミン・ヤマルの才能が再び称えられた。2025/26ラ・リーガ最優秀選手に選ばれた」と発表した。
「ラ・マシア出身のフォワードは、ドリブル、ゴール、アシストで毎試合のように魔法のようなプレーを披露。相手ディフェンスにとって頭痛の種であり、ブラウグラナの攻撃を止めるのは容易ではなかった。」
ガルシアが「今シーズンのセーブ賞」を受賞
守備での活躍が評価され、ガルシアは今シーズンのベストセーブ賞を受賞した。加入以来、彼は数々の接戦でチームを救い、優勝争いに大きく貢献した。
受賞の決め手は、コルネリャ・スタジアムでのエスパニョール戦。ペレ・ミラのヘディングを片手で止めた一場面だった。ガルシアはリーグ戦でわずか21失点とし、ザモラ賞も獲得。その活躍は今シーズンの象徴である。
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圧倒的なシーズンを糧に
バルセロナは今シーズンの勢いを来季も維持し、スペインサッカー界の頂点にとどまろうとしている。ヤマルの成長は目覚ましく、フリック監督の構想も固まった。若手とベテランを融合させるクラブの方針はすでに成功を収めており、個人タイトルとリーグ優勝をさらった「ブラウグラナ」は、今後も支配力を保つつもりだ。