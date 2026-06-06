ヤマルはバルセロナでの活躍が評価され、ラ・リーガ最優秀選手に選ばれた。18歳の彼は、フリック監督率いるチームが94ポイントで首位となり優勝した中心選手だ。 リーグ戦では16得点11アシストをマークし、攻撃陣での存在感を示した。ラ・マシア育ちの彼は、チームメイトのフェラン・トーレスとともにザラ賞も受賞した。

バルセロナの強さは個人賞にとどまらず、フリック監督も2年連続で最優秀監督賞を受けた。