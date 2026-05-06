自伝『Life is Trained Every Day』の発表会で、デ・ラ・フエンテ監督は18歳のヤマルのプロとしての成熟度を語った。スペイン代表監督は、ヤマルが天性だけに頼っているという通説を否定し、彼が最高のコンディションを取り戻すための過酷な日課を指摘した。

「彼は才能だけでなく、1日3時間の練習、ジム、理学療法士、栄養士、心理カウンセラーに加え、『見えないトレーニング』に打ち込んでいる。それは24時間、仕事のことを考え続けることだ。誰にも恵まれない」とデ・ラ・フエンテは語った。