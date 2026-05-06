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「ラミネに手加減する者はいない」――負傷中のバルセロナ星、ヤマルがW杯復帰へ「1日3時間のトレーニング」と明かすスペイン代表監督
ヤマルの過酷なリハビリの日常
自伝『Life is Trained Every Day』の発表会で、デ・ラ・フエンテ監督は18歳のヤマルのプロとしての成熟度を語った。スペイン代表監督は、ヤマルが天性だけに頼っているという通説を否定し、彼が最高のコンディションを取り戻すための過酷な日課を指摘した。
「彼は才能だけでなく、1日3時間の練習、ジム、理学療法士、栄養士、心理カウンセラーに加え、『見えないトレーニング』に打ち込んでいる。それは24時間、仕事のことを考え続けることだ。誰にも恵まれない」とデ・ラ・フエンテは語った。
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回復の経過とワールドカップの出場状況
4月下旬に筋肉断裂を負ったウインガーについて、北米開催の大会出場へ楽観論が強まっている。ヤマルは最近、バルセロナの施設でグラウンド練習に復帰。デ・ラ・フエンテ監督は、彼が国際舞台で万全の状態だと確信している。
「ラミネについて話すのは、彼をとてもよく知っているからだ。神の御加護があれば、彼は万全の状態でワールドカップに臨めるだろう」と監督は付け加えた。バルセロナ側は彼の負担量について依然として懸念を抱いているが、代表チームのスタッフは、競技への安全な復帰を確実にするため、彼の日々の回復状況を注意深く見守っている。
バルサの若手スターに向けた戦術プラン
スペイン代表は、ヤマルをいきなり厳しい状況に放り込まないだろう。彼はラ・リーガの今季残りを欠場するため、デ・ラ・フエンテ監督はワールドカップ序盤で彼を「インパクトのある交代要員」として使う可能性を示唆した。 これは、大会後半に向けて100％のコンディションに持っていくための戦略だ。デ・ラ・フエンテ監督は、復帰したスター選手の管理例としてユーロ2024のダニ・オルモを挙げた。
「あらゆる状況を想定している。リード時、ビハインド時、相手が10人になった時……20分間プレーできる選手にも価値がある。負傷状態で合流したオルモを出場させるつもりはなかったが、結局彼はEUROで重要な役割を果たした」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。
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ガヴィのワールドカップ出場の可能性
スペイン代表監督は、バルセロナのガビについても言及した。怪我から回復し、クラブでの活躍が評価され、代表招集の候補に再び名を連ねている。
「彼は絶好調で、何より怪我から回復した。クラブでの活躍は喜ばしい。招集するかは後日判断する」と64歳の監督は語った。