セビージャでの勝利により、世界王者の無敗記録は40試合に伸び、ネーションズリーグのグループA3首位を確固たるものとした。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは土曜日にチェコとホームで対戦し、その3日後にクロアチアへ乗り込んで今回の代表ウインドーを締めくくる。

投票はすでに正式に締め切られており、ヤマルは10月26日にロンドンで行われる授賞式でバロンドール受賞者が発表されるまで、期待を胸に待つことになる。