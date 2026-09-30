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ライブ
imago-sport-1083969017.jpgPressinphoto
Adhe Makayasa
翻訳者：

「ラミネが最高」　ニコ・ウィリアムズがヤマルのバロンドール受賞を主張

ラミン・ヤマル
ニコ・ウィリアムズ
スペイン 対 クロアチア
スペイン
クロアチア
UEFAネーションズリーグ リーグA
バルセロナ
アスレティック・クルブ
ラ・リーガ

ニコ・ウィリアムズが、スペインのUEFAネーションズリーグでのクロアチア戦4-1快勝で再び圧巻のプレーを披露した10代の神童ラミン・ヤマルについて、バロンドール受賞にふさわしいと太鼓判を押した。アスレティック・クルブのウインガーはセビージャで試合終盤に得点を決めた後、このスポーツを本当に理解している者なら誰もが、同胞であるヤマルこそ世界最高の選手だと分かると強調した。

  • 10代の新星がセビージャ圧勝をけん引

    ウィリアムズは、10代のFWがスペインによるクロアチア戦4-1の快勝で2得点1アシストを記録したことを受け、ヤマルがバロンドール候補として文句なしの資質を備えていると称賛した。そのセビージャでの圧巻のパフォーマンスは、週末にウェンブリーで行われたイングランド戦で早い時間に先制点を挙げた勢いをそのままつないだものだった。ウィリアムズ自身も終了間際の強烈なシュートで得点し、この圧勝を締めくくった。

  • imago-sport-1083861522.jpgDave Shopland

    ウインガーが個人として断固たる支持を表明

    バルセロナのウインガーがクラブと代表の両方で見せ続ける輝かしい活躍は、サッカー界最高の個人賞を受けるに値するかをめぐる議論を再燃させている。試合終了のホイッスル後、ミックスゾーンで記者団に対応したウィリアムズは、「ラミネはバロンドールに値する。いろいろな意見があるが、サッカーを知り、サッカーを愛する人なら誰でも、ラミネが最高だと分かるはずだ」と強調した。

  • 圧巻のシーズンが表彰台入りへの期待を高める

    ウィリアムズの公然たる支持は、ヤマルのセンセーショナルなシーズンに起因する。そのシーズンでヤマルはリーガのタイトルを守り、スペイン・スーパーカップを制し、アメリカで自国をワールドカップ優勝へ導いた。昨年はウスマン・デンベレに次ぐ2位で終えていた19歳は、いまやキリアン・エムバペやハリー・ケインという一流のライバルたちと並ぶ有力候補と見なされている。

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  • imago-sport-1083967247.jpgAlberto Gardin

    欧州の先導役たちに華やかな舞台が待つ

    セビージャでの勝利により、世界王者の無敗記録は40試合に伸び、ネーションズリーグのグループA3首位を確固たるものとした。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは土曜日にチェコとホームで対戦し、その3日後にクロアチアへ乗り込んで今回の代表ウインドーを締めくくる。

    投票はすでに正式に締め切られており、ヤマルは10月26日にロンドンで行われる授賞式でバロンドール受賞者が発表されるまで、期待を胸に待つことになる。