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「ラミネが最高」 ニコ・ウィリアムズがヤマルのバロンドール受賞を主張
10代の新星がセビージャ圧勝をけん引
ウィリアムズは、10代のFWがスペインによるクロアチア戦4-1の快勝で2得点1アシストを記録したことを受け、ヤマルがバロンドール候補として文句なしの資質を備えていると称賛した。そのセビージャでの圧巻のパフォーマンスは、週末にウェンブリーで行われたイングランド戦で早い時間に先制点を挙げた勢いをそのままつないだものだった。ウィリアムズ自身も終了間際の強烈なシュートで得点し、この圧勝を締めくくった。
- Dave Shopland
ウインガーが個人として断固たる支持を表明
バルセロナのウインガーがクラブと代表の両方で見せ続ける輝かしい活躍は、サッカー界最高の個人賞を受けるに値するかをめぐる議論を再燃させている。試合終了のホイッスル後、ミックスゾーンで記者団に対応したウィリアムズは、「ラミネはバロンドールに値する。いろいろな意見があるが、サッカーを知り、サッカーを愛する人なら誰でも、ラミネが最高だと分かるはずだ」と強調した。
圧巻のシーズンが表彰台入りへの期待を高める
ウィリアムズの公然たる支持は、ヤマルのセンセーショナルなシーズンに起因する。そのシーズンでヤマルはリーガのタイトルを守り、スペイン・スーパーカップを制し、アメリカで自国をワールドカップ優勝へ導いた。昨年はウスマン・デンベレに次ぐ2位で終えていた19歳は、いまやキリアン・エムバペやハリー・ケインという一流のライバルたちと並ぶ有力候補と見なされている。
- Alberto Gardin
欧州の先導役たちに華やかな舞台が待つ
セビージャでの勝利により、世界王者の無敗記録は40試合に伸び、ネーションズリーグのグループA3首位を確固たるものとした。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは土曜日にチェコとホームで対戦し、その3日後にクロアチアへ乗り込んで今回の代表ウインドーを締めくくる。
投票はすでに正式に締め切られており、ヤマルは10月26日にロンドンで行われる授賞式でバロンドール受賞者が発表されるまで、期待を胸に待つことになる。
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