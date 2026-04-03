Getty Images
翻訳者：
ラフィーニャ、負傷の打撃を受け「非常に落ち込んでいる」――ハンス・フリック監督が、バルセロナのスター選手がブラジルで追加の休暇を認められた理由を説明
バルサにとっての痛手
アトレティコ・マドリードとのシーズンを左右する3連戦を控えたバルセロナの準備は、ラフィーニャの離脱により大きな打撃を受けた。29歳の同選手は、ボストンで行われたブラジル対フランスの試合でハムストリングを痛め、今シーズン3度目となる同部位の負傷で戦線離脱することとなった。 カタルーニャの巨人にとって、このタイミングは特に痛手だ。このフォワードは、ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝の2試合に加え、優勝争いが最終局面を迎えるリーガ・エスパニョーラの重要な数試合も欠場することになると見られている。
- AFP
フリックはメンタルヘルスを最優先している
優勝争いの最中としては異例の措置として、フリック監督とスポーツディレクターのデコは、ラフィーニャがリハビリを開始するため母国へ帰国することを許可した。ドイツ人監督は、今シーズンすでに20試合を欠場しているなど、長引く身体的な不調による心理的なフラストレーションから選手を回復させるためにこの決定を下したと説明した。
「彼もこの状況を悲しんでおり、我々も満足していない」とフリック監督は記者団に語った。「FaceTimeで彼と話したが、彼は非常に落胆し、落ち込んでいた。そこでデコと相談し、[ブラジルで過ごすことを]許可することにした。
「通常なら選手にはここにいることを望むが、彼は信頼できる環境にいるし、気持ちをリセットして、今週末に戻り、月曜日から練習を再開できるかもしれない。だからこそ、気持ちをリセットするために、家族と共にブラジルで数日間過ごすことを許可した。我々にとって、それは明確な判断だった。」
ラッシュフォードに好機が訪れる
ラフィーニャが当面離脱することになったため、注目はマーカス・ラッシュフォードに移っている。マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中の彼は今、カンプ・ノウに完全移籍するにふさわしい選手であることを証明する絶好の機会を迎えている。バルセロナには今夏、3000万ユーロで彼を獲得するオプションがあり、今後の試合の行方が彼の将来を左右することになりそうだ。
「マーカスの活躍には満足している」とフリック監督は付け加えた。「ここ数週間はいくつかの問題を抱えていたし、怪我もしていた。我々はそれをケアしなければならなかった」
- Getty Images
次は何が待っているのでしょうか？
攻撃陣は手薄な状況にある一方、フリック監督には守備陣に関して朗報が届いた。ジュール・クンデ、アレハンドロ・バルデ、エリック・ガルシアの3選手は、軽傷から回復し、メトロポリターノでのアウェイ戦への帯同が許可された。しかし、フレンキー・デ・ヨングは来週までフルトレーニングに復帰できない見込みであるため、中盤の戦力は依然としてやや手薄な状態が続いている。
バルセロナは現在、首位でレアル・マドリードに4ポイントのリードを築いており、チャンピオンズリーグの戦いが激化する前に、このリードを維持したいところだ。リーグ戦でアトレティコと対戦した後、両チームはわずか数日後に欧州チャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦でも再び激突することになる。