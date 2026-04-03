ラフィーニャ、負傷の打撃を受け「非常に落ち込んでいる」――ハンス・フリック監督が、バルセロナのスター選手がブラジルで追加の休暇を認められた理由を説明

優勝争いの最中としては異例の措置として、フリック監督とスポーツディレクターのデコは、ラフィーニャがリハビリを開始するため母国へ帰国することを許可した。ドイツ人監督は、今シーズンすでに20試合を欠場しているなど、長引く身体的な不調による心理的なフラストレーションから選手を回復させるためにこの決定を下したと説明した。

「彼もこの状況を悲しんでおり、我々も満足していない」とフリック監督は記者団に語った。「FaceTimeで彼と話したが、彼は非常に落胆し、落ち込んでいた。そこでデコと相談し、[ブラジルで過ごすことを]許可することにした。

「通常なら選手にはここにいることを望むが、彼は信頼できる環境にいるし、気持ちをリセットして、今週末に戻り、月曜日から練習を再開できるかもしれない。だからこそ、気持ちをリセットするために、家族と共にブラジルで数日間過ごすことを許可した。我々にとって、それは明確な判断だった。」