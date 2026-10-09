バルセロナの指揮官ハンジ・フリックは、ラフィーニャがバロンドール候補からまさかの落選となったことについて、こう語った。「彼があのリストに入っていないなんて、あまりにもおかしい。だが、私たちにそれを変えることはできない。彼は別次元の存在だ。信じられないほど素晴らしい」

スポーツディレクターのデコもこう付け加えた。「私の意見では、ペドリとラフィーニャがバロンドールのトップ30に入っていないのはスキャンダルだ。2人は間違いなく入るに値する」

本拠地ラモン・サンチェス・ピスフアンで、自身のチームを相手に圧巻のパフォーマンスを見せたラフィーニャがマン・オブ・ザ・マッチのボールを手にして去る姿を見届けた後、セビージャのルイス・ガルシア監督は報道陣に対し、こう話した。「彼がバロンドールにノミネートすらされていないなんて冗談だ。彼は試合を決める選手だ。だから私はこうした賞を信じない。彼は何でもできる」

元バルセロナ監督のキケ・セティエンもまた、ラフィーニャはバロンドールのリスト入りどころか、最優秀賞を争うべきだと考えている1人だ。本人はこう語っている。「深く考える必要はない。私なら今すぐラフィーニャに与える。

確信している。なぜなら、彼が最高の選手だからだ。そして彼は最も結果を出し、最も多くプレーするだけでなく、最も走り、最も懸命に働き、チームを最も助ける存在でもある。本当に完成されたフットボーラーだ」