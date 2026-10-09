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ラフィーニャ、バロンドール選外の屈辱 バルセロナのスターはトップ3入りを逃すと通告、ラ・リーガ王者でR9さながらのゴール数を記録したにもかかわらず
ラフィーニャ、2025年バロンドール投票で5位に終わる
ラフィーニャは12カ月前、その争いの一角にいた。2024-25シーズンを通じて34得点25アシストを記録したからだ。最終的に投票では5位に終わり、ウスマン・デンベレ、ラミン・ヤマル、ビティーニャ、モハメド・サラーの後塵を拝したことについて「落胆した」と認めていた。
現在はさらに悔しさを味わっている。29歳のラフィーニャは、クラブと代表で今季ここまですでに15得点を挙げており、出場10試合でその数字に到達。ラ・リーガのラシン・サンタンデール戦とセビージャ戦では、2試合連続でハットトリックも記録している。
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ブラジル人選手は今季のバルセロナで2度のハットトリックを記録している
ラフィーニャはカンプ・ノウではR9やリオネル・メッシよりも速い立ち上がりを見せているが、世界のトップエリートの一員とは見なされていない。その議論に加わるべきかと問われた元ブラジル代表のアンデルソンは、Swiper Casino Canadaの提供でGOALに対し、次のように語った。「そうあるべきだと思う。だが、最終候補3人には入らないと思う。
「ブラジル代表で良いプレーができているなら、彼はその中に入ると思う。彼と他の選手たちには違いがある。なぜならヤマルはスペイン代表で素晴らしいプレーをしているし、［キリアン］エムバペはフランス代表で素晴らしく、［ハリー］ケインもイングランド代表で同じく素晴らしいからだ。
「ラフィーニャと彼らの違いはそこだけだ。だからラフィーニャはトップ3には入らないだろう。正直に言って、彼はそこに値する。数字を見ても、クラブでの彼を見ても、トップ3の選手に値する」
ラフィーニャがバロンドール候補者リストから外れたことに衝撃
バルセロナの指揮官ハンジ・フリックは、ラフィーニャがバロンドール候補からまさかの落選となったことについて、こう語った。「彼があのリストに入っていないなんて、あまりにもおかしい。だが、私たちにそれを変えることはできない。彼は別次元の存在だ。信じられないほど素晴らしい」
スポーツディレクターのデコもこう付け加えた。「私の意見では、ペドリとラフィーニャがバロンドールのトップ30に入っていないのはスキャンダルだ。2人は間違いなく入るに値する」
本拠地ラモン・サンチェス・ピスフアンで、自身のチームを相手に圧巻のパフォーマンスを見せたラフィーニャがマン・オブ・ザ・マッチのボールを手にして去る姿を見届けた後、セビージャのルイス・ガルシア監督は報道陣に対し、こう話した。「彼がバロンドールにノミネートすらされていないなんて冗談だ。彼は試合を決める選手だ。だから私はこうした賞を信じない。彼は何でもできる」
元バルセロナ監督のキケ・セティエンもまた、ラフィーニャはバロンドールのリスト入りどころか、最優秀賞を争うべきだと考えている1人だ。本人はこう語っている。「深く考える必要はない。私なら今すぐラフィーニャに与える。
確信している。なぜなら、彼が最高の選手だからだ。そして彼は最も結果を出し、最も多くプレーするだけでなく、最も走り、最も懸命に働き、チームを最も助ける存在でもある。本当に完成されたフットボーラーだ」
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ヤマルとケインが2026年ゴールデンボール受賞候補に名を連ねる
その言葉は聞き入れられないままだろう。ラフィーニャは、10月26日月曜日にロンドンで華やかな授賞式が行われ、世界最高の選手たちが集結するその場を、遠くから見守ることになるからだ。
バルセロナのチームメートであるヤマルやロドリに加え、記録を次々と塗り替えているバイエルン・ミュンヘンとイングランドのストライカー、ケインも、バロンドール受賞の有力候補に挙がっている。ラフィーニャにも脚光を浴びる日がいずれ訪れるかもしれないが、今はただ不運を嘆くしかなさそうだ。
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