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ラフィーニャ、バルセロナのチャンピオンズリーグ初戦で2得点もバロンドール論を一蹴
ラフィーニャがセンターフォワード起用で輝く
ラフィーニャが破壊力抜群の本領を取り戻し、バルセロナはチャンピオンズリーグ初戦を白星で飾った。センターフォワードとして起用されたブラジル人主将は見事な2得点を挙げ、カタルーニャのサポーターの前で支配的なホームパフォーマンスをけん引した。
1点目は鋭い切り返しから2人のDFを倒し、そのまま決め切ったもの。2点目はペドリのお膳立てから、絶妙なタイミングで走り込んで決めた。
この2得点により、ラフィーニャはシーズン序盤のわずか5試合で8ゴールという見事な数字に到達した。
- ANP
主将がホームでの完璧さを要求
試合終了後に語ったラフィーニャは、バルセロナの本拠地でサポーターの前でプレーする際には高い基準が求められると強調した。29歳の同選手は、チームがキックオフ直後からテンポをコントロールできていたことに満足感を示した。
さらに、継続的な成功を確かなものにするためには、長いシーズンを通して一貫性を保つ必要があると訴えた。
「自分たちのファンの前でプレーする以上、ほぼ完璧なサッカーをしなければならない」とラフィーニャは語った。「自分たちは立ち上がりから非常に良く、試合をコントロールできていた。こういう入り方ができれば、大きな自信になる。
ハフィーニャがラミン・ヤマルへの激励の言葉を明かす
ハフィーニャはボールを持っていない場面でもリーダーシップを示し、10代のラミネ・ヤマルがFKから得点を決める前に、どのようにチームメートを励ましていたかを明かした。苛立たしい時間帯にラミネが集中を欠いているのを見ると、キャプテンは重要な励ましの言葉をかけていた。
ブラジル代表のハフィーニャは得点後のセレブレーションでラミネを抱きしめ、同じウインガーである仲間が再び得点を記録したことへの喜びを表した。
「物事が彼の思い通りに進んでいない時、彼が集中を失っているのは分かる」とハフィーニャは説明した。「彼を励まそうとしていた。彼が得点できて本当にうれしいし、あのゴールは間違いなく彼に必要だったと思う」
- Joan Gosa
FWがバロンドールの話題を一蹴
自身の努力と好調ぶりについては笑顔で語っていたラフィーニャだったが、バロンドールの候補者リストから外れたことについて問われると、その表情は一変した。キャプテンはその話題をすぐに打ち切り、バルセロナでのチームとしての成果だけに集中する姿勢を示した。
ゴールを決める活躍は、大きな期待を背負うチームの中で、彼が重要なリーダーであることを改めて証明した。
「そのことについては話さない。僕が話すのはバルセロナについてだけだ」とラフィーニャは締めくくった。「僕たちは素晴らしいシーズンを送っている」
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