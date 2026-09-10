ラフィーニャ、バルセロナのチャンピオンズリーグ初戦で2得点もバロンドール論を一蹴

ラフィーニャが破壊力抜群の本領を取り戻し、バルセロナはチャンピオンズリーグ初戦を白星で飾った。センターフォワードとして起用されたブラジル人主将は見事な2得点を挙げ、カタルーニャのサポーターの前で支配的なホームパフォーマンスをけん引した。

1点目は鋭い切り返しから2人のDFを倒し、そのまま決め切ったもの。2点目はペドリのお膳立てから、絶妙なタイミングで走り込んで決めた。

この2得点により、ラフィーニャはシーズン序盤のわずか5試合で8ゴールという見事な数字に到達した。