交代で退く前、ラフィーニャはPKを決め、500日以上続いていた代表戦での得点欠乏に終止符を打った。しかし、バルセロナの懸念は依然として高い。ブラジル代表FWは昨季、4度にわたる右太ももの別々の負傷で150日超を欠場しており、その中にはワールドカップのハイチ戦での途中交代を余儀なくされたケースも含まれていたためだ。

国内リーグで12ゴール、さらにフェイエノールト戦のチャンピオンズリーグで2得点を挙げる鮮烈なスタートを切った後だけに、カタルーニャの強豪にとって、いまや同選手のコンディション維持は大きな優先事項となっている。