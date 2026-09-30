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ラフィーニャ、バルセロナのスターに新たな負傷の痛手でインド戦欠場へ
ブラジル代表の大黒柱が騒動を受けて釈放される
ラフィーニャは右太ももの筋肉負傷により、ブラジルの次戦となるインドとの親善試合を欠場することになった。背番号10は火曜日のオーストラリア戦での4-2の勝利のハーフタイムに退き、エンドリッキと交代していた。『ESPN Brazil』の報道によると、カルロ・アンチェロッティ監督は代行主将を務めていたラフィーニャの穴を埋める追加招集を行わない判断を下した。
メディカルスタッフが予防的プロトコルを徹底
代表チームは、このFWのコンディション管理を所属クラブが直接行えるよう、迅速に対応した。CBFは水曜未明に出した公式声明で、このウイングの状態について説明し、画像検査の結果、「小規模」に分類される筋肉の浮腫が確認されたと発表した。一方、『Globo Esporte』は、さらなる筋損傷を防ぐための予防措置として、このFWをカタルーニャに戻す決定は双方合意の上で下されたと報じた。
太ももの慢性的な問題が警戒感を高める
交代で退く前、ラフィーニャはPKを決め、500日以上続いていた代表戦での得点欠乏に終止符を打った。しかし、バルセロナの懸念は依然として高い。ブラジル代表FWは昨季、4度にわたる右太ももの別々の負傷で150日超を欠場しており、その中にはワールドカップのハイチ戦での途中交代を余儀なくされたケースも含まれていたためだ。
国内リーグで12ゴール、さらにフェイエノールト戦のチャンピオンズリーグで2得点を挙げる鮮烈なスタートを切った後だけに、カタルーニャの強豪にとって、いまや同選手のコンディション維持は大きな優先事項となっている。
- Sports Press Photo
主将不在のままキャンプは東へ向かう
ブラジルは土曜日のインド戦を前に、コルカタへ出発する前の最後のトレーニングセッションをブリスベンで行った。このFWの離脱は、ジョアン・ペドロとウェズレイの先行する負傷に続き、アンチェロッティ監督の選考に関する頭痛の種をさらに増やすものとなった。一方、スペインではバルセロナが、10月10日のヘタフェとのラ・リーガ戦に向けて、主力アタッカーが間に合うかどうかで気をもんでいる。
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