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ラフィーニャ、ガラタサライ戦を欠場へ。ハンジ・フリック監督はバルセロナ主将の長期的なコンディションを優先
バルセロナ、ウィンガーの負荷を管理
フリック監督は、キャプテンの長期的なコンディション維持を優先し、ハフィーニャをイスタンブールに連れて行かないことを決めた。慎重な判断の背景には、かつて同選手の復帰を急がせた結果、筋肉系のトラブルが別々に2度起きた過ちを繰り返したくないという思いがある。シーズンが佳境に入り、スペインの強豪が過密日程に直面する中、こうした予防措置は極めて重要だと考えられている。
- ZUMA Press Wire
慎重な姿勢が選考方針を決定づける
ウインガーをメンバーから外す決定は、双方の合意に基づくものだ。フリック監督が金曜日のヘタフェ戦を前にした会見で明かした。監督と選手はともに、不必要なリスクを冒さないことで一致している。特に、この一戦は10月25日（日）に予定されるエル・クラシコほどの、勝敗が決定的な意味を持つ試合ではない。シーズンを左右する試合を控え、クラブはスターFWを欧州の大会で起用することよりも、万全のコンディションを整えることを優先した。
選手のローテーションで過密日程に対応
バルセロナは選手のコンディションを良好に保つため、イスタンブールに一泊して水曜日に練習を行い、スペインへの帰国を遅らせると、『MARCA』が報じた。ラフィーニャもフレンキー・デ・ヨング、アンドレアス・クリステンセン、ルーニー・バルドグジとともに戦列を離れているが、フリック監督にはラミン・ヤマル、カリム・アデイェミ、ガブリエウ・ジェズスという十分な攻撃陣が残っている。
ガラタサライのオカン・ブルク監督もメンバー選考に頭を悩ませている。負傷中のDFウィルフリード・シンゴと、出場停止のレスリー・ウゴチュクを起用できない。
- Getty Images Sport
大陸遠征組に厳しい試練が待ち受ける
リーグフェーズ初戦でフェイエノールトに5-1で大勝したカタルーニャの名門は、チャンピオンズリーグの順位表で上位の座を固めるチャンスを迎えている。フリック監督率いるチームは、現トルコ王者の敵地での直近3試合にすべて勝利しており、心理面でも勢いがある。火曜日にラムズ・パークでの一戦を終えれば、バルセロナは土曜日に控える厳しいラ・リーガのレアル・ベティスとのアウェー戦に向け、すぐに気持ちを切り替えなければならない。
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