バルセロナは選手のコンディションを良好に保つため、イスタンブールに一泊して水曜日に練習を行い、スペインへの帰国を遅らせると、『MARCA』が報じた。ラフィーニャもフレンキー・デ・ヨング、アンドレアス・クリステンセン、ルーニー・バルドグジとともに戦列を離れているが、フリック監督にはラミン・ヤマル、カリム・アデイェミ、ガブリエウ・ジェズスという十分な攻撃陣が残っている。

ガラタサライのオカン・ブルク監督もメンバー選考に頭を悩ませている。負傷中のDFウィルフリード・シンゴと、出場停止のレスリー・ウゴチュクを起用できない。



