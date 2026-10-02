Getty Images Sport
翻訳者：
ラフィーニャ負傷に朗報！ バルセロナのスター、メディカルチェックで太ももの損傷が否定されヘタフェ戦出場へゴーサイン
メディカルルームから朗報だ
バルセロナは安堵のため息をつくことができる。主力FWハフィーニャが、クラブの次戦となるヘタフェとのラ・リーガに出場可能と判断されたためだ。このブラジル代表は、先週火曜日にブリスベンで行われたオーストラリアとの親善試合に4-2で勝利した一戦で、太ももの問題により途中交代を強いられ、離脱の可能性への懸念を呼んでいた。なお、この試合ではそれ以前にPKから得点も決めていた。
メルボルンからドバイ経由で20時間に及ぶ過酷な移動を経てカタルーニャへ戻った後、このウインガーは詳細な検査のためシウタ・エスポルティバ・ジョアン・ガンペールを訪れた。メディカルスタッフは、脚に確認された浮腫の程度を見極めるべく一連の検査を実施。幸いにも、『ムンド・デポルティーボ』によれば、検査結果は構造的な損傷や大きな筋断裂がないことを示しており、これによって同選手は長期離脱を回避できる見通しとなった。
- Getty Images Sport
インド遠征を回避へ
負傷は深刻なものとはみなされていないものの、このタイミングによってラフィーニャはクラブでの回復に専念できることになった。 このFWは代表活動を免除されており、ブラジル代表は中断期間中3試合目の親善試合として、土曜日にカルカッタでインド代表と対戦する予定となっている。
クラブは正式なメディカルリリースを出さない方針を取っているが、これは特定の負傷や損傷が確認されなかった場合の通常の対応である。ラフィーニャは金曜日の午前、トレーニング施設で約90分を過ごした後、自身の車で現地を後にした。出場可能な見込みではあるものの、メディカルスタッフは再発を防ぐため、チームが月曜日にピッチでの練習へ戻った際も引き続き慎重に経過を見守ることになる。
完璧なスタートを維持する
フリック監督のチームは現在ラ・リーガ首位に立っており、開幕から7試合で勝ち点21のパーフェクトな成績を記録。2位アトレティコ・マドリーと3位レアル・ベティスに5ポイント差、さらに4位の宿敵レアル・マドリーには6ポイント差をつけている。
このシーズン序盤の圧倒的な強さの中心にいるのが、驚異的な好調を維持するラフィーニャだ。ブラジル人ウインガーはラ・リーガ得点ランキングで12ゴールを挙げてトップに立ち、今季は公式戦全体ですでに14ゴール3アシストを記録。決定力とサイドでの創造性を兼ね備えた存在として、大きな役割を果たしている。
- AFP
運命の10月日程が待ち受ける
10月を通してバルセロナが過密日程に直面する中、ラフィーニャが起用可能であることの重要性はとりわけ大きい。ヘタフェ戦の後、カタルーニャの名門には複数の大会で重要な試合が立て続けに待っている。日程には、ガラタサライとの欧州での一戦に続き、国内ではレアル・ベティス戦が含まれる。月末に向けては、パリ・サンジェルマンとの重要なチャンピオンズリーグの一戦が控えており、その厳しさはさらに増していく。
そしてすべては、10月25日に行われる今季最初のレアル・マドリーとのエル・クラシコへとつながる。この過酷な連戦を戦い抜く上で、そしてリーグ首位を維持しつつ欧州での戦いをうまく乗り切るためにも、万全のラフィーニャの存在は不可欠である。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。