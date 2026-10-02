負傷は深刻なものとはみなされていないものの、このタイミングによってラフィーニャはクラブでの回復に専念できることになった。 このFWは代表活動を免除されており、ブラジル代表は中断期間中3試合目の親善試合として、土曜日にカルカッタでインド代表と対戦する予定となっている。

クラブは正式なメディカルリリースを出さない方針を取っているが、これは特定の負傷や損傷が確認されなかった場合の通常の対応である。ラフィーニャは金曜日の午前、トレーニング施設で約90分を過ごした後、自身の車で現地を後にした。出場可能な見込みではあるものの、メディカルスタッフは再発を防ぐため、チームが月曜日にピッチでの練習へ戻った際も引き続き慎重に経過を見守ることになる。