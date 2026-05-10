ラフィーニャは、FCバルセロナでのラミン・ヤマルの現状を率直に語った。

今季バルセロナで創造性を担うヤマルが負傷。右翼の穴は大きい。 その穴を埋める最有力候補はラフィーニャだが、元リーズ・ユナイテッドの彼は、この18歳の天才との比較を早々に否定した。

「右でプレーしても、僕に特別なことは期待しないでほしい。僕はラミネじゃない。彼はスターだから」とラフィーニャはMovistarのインタビューで率直に語った。