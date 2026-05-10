ラフィーニャは、FCバルセロナでチームメイトのラミン・ヤマルには及ばないと認めた。
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ラフィーニャは、FCバルセロナでのラミン・ヤマルの現状を率直に語った。
今季バルセロナで創造性を担うヤマルが負傷。右翼の穴は大きい。 その穴を埋める最有力候補はラフィーニャだが、元リーズ・ユナイテッドの彼は、この18歳の天才との比較を早々に否定した。
「右でプレーしても、僕に特別なことは期待しないでほしい。僕はラミネじゃない。彼はスターだから」とラフィーニャはMovistarのインタビューで率直に語った。
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代表戦で負傷したラフィーニャは、エル・クラシコへの復帰が遅れている。米国でのブラジル代表親善試合で負傷し、今季チャンピオンズリーグ準々決勝のアトレティコ・マドリード戦も欠場した。
母国でリハビリを行い、ようやく戦列復帰のめどが立ったが、まだ100％のコンディションではないと認めている。彼は現在の状態について「相手は自分にとってちょうどいいかもしれない。ベストな状態を取り戻そうとしている最中で、まだ完全ではない。 厳しい試合になる。相手にはまだ優勝の可能性があり、手加減はしないだろう。勝てば優勝が決まる」
プレミアリーグやサウジアラビアへの移籍噂が絶えないラフィーニャだが、試合前インタビューでカタルーニャの強豪への忠誠心を強調した。契約は2028年まで残り、チーム内での立場を巡る憶測もあるが、当面は残留する意向だ。
ラフィーニャは残留意向を明言し、「ここでもう何年もプレーするつもりだ。契約は2028年まであり、クラブが話し合いたいなら応じる用意がある」と語った。
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フリック監督はここ数週間、選手起用を慎重に選んできた。オサスナ戦ではラフィーニャを先発から外した。しかし、リーグ優勝が目前に迫るレアル・マドリード戦では、このブラジル人選手の経験に期待がかかる。 ラフィーニャにはヤマルのような突出した個性はないものの、戦術的な規律と得点力はバルセロナにとって依然として重要だ。バルサは満員のスポティファイ・カンプ・ノウでレアル・マドリードの優勝の可能性を消し去り、タイトルを確定させたい。