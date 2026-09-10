陣容を強化した移籍市場の成果でもある。フェラン・トーレス、ラッシュフォード、レヴァンドフスキ（メジャーリーグ・サッカーのシカゴへ移籍）の退団は不満を生まなかった。前線にはレベルを高く保ち、昨季にはなかった選択肢をもたらす選手たちが加わったからだ。ゴードンからアデイェミ、さらにガブリエウ・ジェズスまで、途中出場からわずか2分で得点を決めた昨日の一戦も含め、全員がバルセロナのプレースタイルに完璧に溶け込んでいる。その攻撃の形には無限とも言える発展性がある。

ただ、本当の補強は中盤にもたらされた。2024年のワールドカップ王者でありバロンドール受賞者のロドリだ。チームを一段引き上げ、秩序とリズムを保証する存在である。ビルドアップでも守備のバランスでも不可欠な存在であり、バルセロナに必要だった、欠けていたプロフィールだった。



