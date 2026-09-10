5試合を戦って5勝。そのうち4試合は5ゴールを奪っての勝利だった。直近では昨夜、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でフェイエノールトを相手に5-1で勝利。バルセロナのシーズン序盤は圧巻で、今季もフリック率いるチームはビッグイヤー獲得の有力候補の一つだ。あるいは、本命と言うべきかもしれない。バルセロナはその呼び名を喜んで受け入れており、今季の目標はリーガ制覇ではなく、マドリードのメトロポリターノで行われる決勝にたどり着くことにある。倒すべき相手はいつもの顔ぶれだ。レアル・マドリー、アーセナル、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘン、そしてインテル（過去4年間で2度の決勝を戦っている）だが、今季のバルサは他のチームより一枚上に見える。
翻訳者：
ラフィーニャはクリスティアーノ・ロナウドのようだ。バルセロナは世界最強のチームなのか？
スター級の移籍市場
陣容を強化した移籍市場の成果でもある。フェラン・トーレス、ラッシュフォード、レヴァンドフスキ（メジャーリーグ・サッカーのシカゴへ移籍）の退団は不満を生まなかった。前線にはレベルを高く保ち、昨季にはなかった選択肢をもたらす選手たちが加わったからだ。ゴードンからアデイェミ、さらにガブリエウ・ジェズスまで、途中出場からわずか2分で得点を決めた昨日の一戦も含め、全員がバルセロナのプレースタイルに完璧に溶け込んでいる。その攻撃の形には無限とも言える発展性がある。
ただ、本当の補強は中盤にもたらされた。2024年のワールドカップ王者でありバロンドール受賞者のロドリだ。チームを一段引き上げ、秩序とリズムを保証する存在である。ビルドアップでも守備のバランスでも不可欠な存在であり、バルセロナに必要だった、欠けていたプロフィールだった。
ラフィーニャが頼れる男に
バルセロナの爆発的なシーズンスタートの鍵の一つは、間違いなくラフィーニャだ。今季最初の5試合で8ゴールを記録している。クラブの歴史でこれを上回ったのは、コチシュだけで、1958-59シーズンに9得点を挙げた。元リーズのラフィーニャは偽9番として機能しており、昨日のドッピエッタでカタルーニャのクラブのユニフォームを着てチャンピオンズリーグ通算21得点に到達。この特別なランキングで5位につけており、上にはメッシ（126）という手の届かない存在、スアレス（25）、リバウド（25）、レヴァンドフスキ（23）しかいない。悲惨なワールドカップを経験してきたこのブラジル人は、別次元のスピードで進むチームの切り札となっている。フェイエノールトの指揮官ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストによれば、"あの戦い方を見れば、現時点で世界最高のチームだ"
ラフィーニャはクリスティアーノ・ロナウドのように？
サイドアタッカーからセンターフォワードへ。ラフィーニャはクリスティアーノ・ロナウドの進化を思わせる。 そう確信しているのが、ヴィトーリア・ギマランイス時代の元指揮官ヴィトール・カンペロスだ。「2015-16シーズン、ポルトB戦で彼をセンターフォワードとして起用した。まだ非常に若かったが、ゴール前で必要な獰猛さを備えていた。彼は試合を理解し、状況判断にも優れ、背後のスペースを突く。将来的には、クリスティアーノ・ロナウドのような9番になれる」とSportのインタビューで語った。バルセロナの成功は彼のゴールに支えられており、今季のチームは打ち破るべき相手だ。
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