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ラフィーニャの負傷という痛手を受けたバルセロナに対し、スペインサッカー連盟がラミネ・ヤマルについて安心材料を提供した
バルサ、ラフィーニャの負傷に頭を悩ませている
ハンス・フリック監督にとって、ラフィーニャが現在の代表戦期間中にブラジル代表としてプレー中にハムストリングを負傷したというニュースは大きな打撃となった。このウインガーは約5週間の離脱が確定しており、シーズン最大の山場を迎えるバルセロナの攻撃陣に大きな穴が開くことになった。
ラフィーニャが、重要なラ・リーガやチャンピオンズリーグの一連の試合に出場できないため、攻撃陣を牽引するラミネ・ヤマルへのプレッシャーはさらに高まっている。クラブの医療スタッフとコーチ陣は、スペイン代表でのこの若手の負担を注意深く監視しており、これ以上欠場が続けば、シーズンの行方が完全に狂ってしまうことを懸念している。
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ラ・ロハは重要な安心感を与えてくれる
当初、17歳の選手に過度な負担がかかっているのではないかという懸念があったものの、スペインサッカー連盟（RFEF）は、シウタット・エスポルティーバ・ジョアン・ガンペールにおける懸念を和らげる動きを見せている。
『ディアリオ・スポルト』紙によると、RFEFはバルセロナに対し、今度のワールドカップに向けた準備において、選手の健康と福祉を最優先事項としていることを伝えた。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ヤマルの出場時間を極めて慎重に管理し、過度な負担や不必要な身体的疲労を抱えた状態でクラブに戻らないよう配慮することを示唆している。
コルネリャにおける業務量の管理
合宿の序盤、ラミン・ヤマルがメイングループとは別にエアロバイクでトレーニングしている姿が目撃され、懸念の声が上がっていた。しかし、この若き選手は、以前から続いていた股関節の不調について何の不調も訴えることなく、スペインがセルビアに3-0で勝利した親善試合で63分間を無事にプレーした。
今回の代表招集期間のスケジュールも、バルセロナにとって好都合に働いた。スペイン代表のエジプト戦（第2戦）がコルネリャのRCDEスタジアムで行われるため、カタルーニャを拠点とする選手たちは長距離移動による負担を回避でき、十分な回復を図り、今週後半のクラブ活動への復帰もスムーズに進めることができるだろう。
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ラミン・ヤマルの今後の展開は？
デ・ラ・フエンテ監督は、主力選手たちは常にピッチに立ちたいと願っているものの、こうした親善試合においてはローテーションが依然として重要な戦略であることを明らかにした。スペイン代表監督は、各選手がそれぞれの国内リーグ戦に戻る前に過度の負担がかからないよう、全選手に均等にプレー時間を配分することに力を入れている。
バルセロナは、国際試合の合間を挟んだ後、ヤマルが最高のコンディションで臨めるよう万全を期している。チームはラ・リーガ第30節でアトレティコ・マドリードとの重要な一戦を控えているからだ。そのわずか4日後には、両チームは再び対戦することになる。今度はチャンピオンズリーグの準々決勝での対決だ。