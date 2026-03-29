ラフィーニャの負傷という痛手を受けたバルセロナに対し、スペインサッカー連盟がラミネ・ヤマルについて安心材料を提供した

ハンス・フリック監督にとって、ラフィーニャが現在の代表戦期間中にブラジル代表としてプレー中にハムストリングを負傷したというニュースは大きな打撃となった。このウインガーは約5週間の離脱が確定しており、シーズン最大の山場を迎えるバルセロナの攻撃陣に大きな穴が開くことになった。

ラフィーニャが、重要なラ・リーガやチャンピオンズリーグの一連の試合に出場できないため、攻撃陣を牽引するラミネ・ヤマルへのプレッシャーはさらに高まっている。クラブの医療スタッフとコーチ陣は、スペイン代表でのこの若手の負担を注意深く監視しており、これ以上欠場が続けば、シーズンの行方が完全に狂ってしまうことを懸念している。



