ラフィーニャの妻が、夫の財政状況に関する「荒唐無稽な」主張に怒り、反論した。

「ブラウグラナ」のスター選手の妻は、家族の資産に関する最近の報道に断固として反論した。彼女は『デイリー・ド・ガロティーニョ』紙のインタビューで、私的な問題を公に説明すること自体に驚いたと語った。また、カタルーニャでの実際の生活とは全く異なる主張だと主張した。

「自分の経済状況について話さなければならないこと自体、ばかげていると思います。たとえ私たちがラフィーニャの収入の10％しかなくても、十分に恵まれているでしょう」と述べた。また、一般市民の経済的苦境に無神経だと思われたくなく、当初はコメントを控えていたとも明かした。