AFP
翻訳者：
ラフィーニャの妻が、夫の財政状況に関する「荒唐無稽な」主張に怒り、反論した。
ベッローリ氏、「荒唐無稽」な経済に関する噂を痛烈に批判
「ブラウグラナ」のスター選手の妻は、家族の資産に関する最近の報道に断固として反論した。彼女は『デイリー・ド・ガロティーニョ』紙のインタビューで、私的な問題を公に説明すること自体に驚いたと語った。また、カタルーニャでの実際の生活とは全く異なる主張だと主張した。
「自分の経済状況について話さなければならないこと自体、ばかげていると思います。たとえ私たちがラフィーニャの収入の10％しかなくても、十分に恵まれているでしょう」と述べた。また、一般市民の経済的苦境に無神経だと思われたくなく、当初はコメントを控えていたとも明かした。
- Getty Images Sport
沈黙の理由
ベッローリ氏は、沈黙を守ってきた理由を説明し、評判を守りながら謙虚さを保つ難しさに触れた。彼女は、資産に関する直接的な反論が、ソーシャルメディアのフォロワーやブラジル・スペインの一般市民に誤解されることを懸念していると述べた。
「私たちが置かれている社会的現実を十分に理解しているので、それをソーシャルメディアに投稿する理由はないと思います。 『ほら、私は貧乏なんかじゃない、今でも裕福よ』と投稿すれば、品格がないと非難されるでしょう」と説明した。しかし話が長引き、ついに言及せざるを得なくなった。「収まるかと思っていたが、噂はスペインにも広がり、誰もが私たちが経済的に苦しいと信じ込んでいます。」
サウジアラビアに関する憶測の起源
2002年W杯優勝メンバーの元ブラジル代表ヴァンペタ氏が、ポッドキャスト「Red Cast」で、ラフィーニャが経済的・家庭的な問題を抱え、そのことがサウジ・プロリーグへの高額移籍につながる可能性があると語った。
情報源はW杯中に耳にした「噂」で、バルセロナ内部に詳しい筋からのものだと明かした。この発言は南米とヨーロッパで瞬く間に広がり、選手側近から即座に反発を受けた。
- Getty Images Sport
家族の保護と傷害からの回復
家族からの反応はベッローリだけではなかった。ラフィーニャのいとこイゴール・パディーリャはSNSで元ブラジル代表MFに直接抗議し、「友よ、その嘘は説明が必要だ」と警告した。
一方、ラフィーニャ本人は沈黙を保ち、リハビリに専念している。彼はブラジルがハイチを3-0で下した試合で負った筋肉のけがから復帰を目指している。家族が声を上げたことで、再びピッチへの注目が集まっている。ブラジルはノックアウトステージへ向け、このスターウインガーの完全復活を期待している。