ヴァンペタ氏は、クラブ関係者からの情報だと主張したが、実際にはクラブワールドカップ期間中に聞いた噂だと認めた。同氏は「ラフィーニャは経済的・家庭の深刻な問題を抱え、アル・ヒラル移籍が実現するよう祈りながら対応している」と語った。

これは家族の問題で、バルセロナの内部事情に詳しい筋から聞いた話だ。彼はアル・ヒラルへの移籍で状況が好転すると期待している」

『マルカ』紙によると、この発言にラフィーニャの家族は即座に反応した。インタビュー動画が拡散した後、いとこのイゴール・パディーリャ氏がSNSで反論し、ヴァンペタ氏に「友よ、この嘘を説明すべきだ」と書き込んだ。