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ラフィーニャのいとこが、ブラジル代表のワールドカップ優勝者を非難。バルセロナFWのサウジアラビア移籍に関する「嘘」を広めたという。
ラフィーニャの家族が物議を醸す主張に反応
2002年ワールドカップ優勝ブラジル代表のヴァンペタは、「ラフィーニャが家庭問題と経済的困難に直面している」と主張し、物議を醸した。彼は「レッド・キャスト」ポッドキャストで、これらの問題がサウジ・プロリーグのアル・ヒラルへの移籍に影響を与えていると述べ、バルセロナのフォワードが移籍で状況を改善したいと語った。
- AFP
ヴァンペタの主張と家族の反応
ヴァンペタ氏は、クラブ関係者からの情報だと主張したが、実際にはクラブワールドカップ期間中に聞いた噂だと認めた。同氏は「ラフィーニャは経済的・家庭の深刻な問題を抱え、アル・ヒラル移籍が実現するよう祈りながら対応している」と語った。
これは家族の問題で、バルセロナの内部事情に詳しい筋から聞いた話だ。彼はアル・ヒラルへの移籍で状況が好転すると期待している」
『マルカ』紙によると、この発言にラフィーニャの家族は即座に反応した。インタビュー動画が拡散した後、いとこのイゴール・パディーリャ氏がSNSで反論し、ヴァンペタ氏に「友よ、この嘘を説明すべきだ」と書き込んだ。
移籍の噂をきっぱり否定
このやり取りで、特にサウジアラビアのクラブへの移籍説が再浮上し、ラフィーニャの将来をめぐる憶測が強まっている。しかし、選手本人と家族はヴァンペタ氏の主張を否定。ラフィーニャは2022年のバルセロナ加入以来、クラブ生活について前向きな発言を続けており、現時点で危機を示す兆候はない。家族も速やかに報道に反論している。
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依然として回復が焦点である
ハイチ戦（3-0で勝利）で筋肉を傷めたラフィーニャは、まずは完全なコンディションを取り戻すことが最優先だ。当初は懸念されたが、最近の報道ではバルサのスターはカルロ・アンチェロッティ監督の招集から外れない見込み。ただし、スコットランドとのグループステージ最終戦への出場は難しいとされている。