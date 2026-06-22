Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

ラフィーニャのいとこが、ブラジル代表のワールドカップ優勝者を非難。バルセロナFWのサウジアラビア移籍に関する「嘘」を広めたという。

ハフィーニャ
プレミアリーグ
バルセロナ
ラ・リーガ
ブラジル
ワールドカップ

ラフィーニャの家族は、元ブラジル代表ヴァンペタ氏の「金銭的・家庭的な問題を抱えている」という主張を強く否定した。ヴァンペタ氏はアル・ヒラル移籍で問題が解決すると示唆したが、選手のいとこは虚偽情報だと公に批判した。

  • ラフィーニャの家族が物議を醸す主張に反応

    2002年ワールドカップ優勝ブラジル代表のヴァンペタは、「ラフィーニャが家庭問題と経済的困難に直面している」と主張し、物議を醸した。彼は「レッド・キャスト」ポッドキャストで、これらの問題がサウジ・プロリーグのアル・ヒラルへの移籍に影響を与えていると述べ、バルセロナのフォワードが移籍で状況を改善したいと語った。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    ヴァンペタの主張と家族の反応

    ヴァンペタ氏は、クラブ関係者からの情報だと主張したが、実際にはクラブワールドカップ期間中に聞いた噂だと認めた。同氏は「ラフィーニャは経済的・家庭の深刻な問題を抱え、アル・ヒラル移籍が実現するよう祈りながら対応している」と語った。

    これは家族の問題で、バルセロナの内部事情に詳しい筋から聞いた話だ。彼はアル・ヒラルへの移籍で状況が好転すると期待している」

    マルカ』紙によると、この発言にラフィーニャの家族は即座に反応した。インタビュー動画が拡散した後、いとこのイゴール・パディーリャ氏がSNSで反論し、ヴァンペタ氏に「友よ、この嘘を説明すべきだ」と書き込んだ。

  • 移籍の噂をきっぱり否定

    このやり取りで、特にサウジアラビアのクラブへの移籍説が再浮上し、ラフィーニャの将来をめぐる憶測が強まっている。しかし、選手本人と家族はヴァンペタ氏の主張を否定。ラフィーニャは2022年のバルセロナ加入以来、クラブ生活について前向きな発言を続けており、現時点で危機を示す兆候はない。家族も速やかに報道に反論している。

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    依然として回復が焦点である

    ハイチ戦（3-0で勝利）で筋肉を傷めたラフィーニャは、まずは完全なコンディションを取り戻すことが最優先だ。当初は懸念されたが、最近の報道ではバルサのスターはカルロ・アンチェロッティ監督の招集から外れない見込み。ただし、スコットランドとのグループステージ最終戦への出場は難しいとされている。

ワールドカップ
スコットランド crest
スコットランド
SCO
ブラジル crest
ブラジル
BRA