ラフィーニャが、アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝2試合を欠場することになった。所属するバルセロナが、深刻なハムストリングの負傷を明らかにした。

バルセロナは公式声明を発表し、同ブラジル人選手が回復プログラムを開始することを明らかにした。5週間の療養期間が見込まれるため、4月8日のアトレティコ戦（第1戦）および4月14日の第2戦への出場は不可能となる。

「ラフィーニャは、木曜日にボストンで行われたブラジル対フランスの試合中に不快感を訴えたことを受け、ブラジルサッカー連盟（CBF）が実施した検査の結果、右ハムストリングの負傷が確認された」とクラブの声明は述べている。

「選手は適切な治療を受けるためバルセロナに戻る。回復までの期間は5週間と見込まれている。彼は、南米代表が2-1で敗れた親善試合のハーフタイムにピッチを退くことを余儀なくされた。代表チームの主力選手である彼は、FCバルセロナにとっても同様に重要な存在だ。今シーズン、彼は計31試合に出場し19得点を挙げており、今シーズンのクラブ内得点ランキングで2位につけている。」