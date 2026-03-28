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ラフィーニャが、アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝2試合を欠場することになった。所属するバルセロナが、深刻なハムストリングの負傷を明らかにした。
バルサにとって大きな打撃
バルセロナがラフィーニャが少なくとも5週間は戦線離脱すると発表したことで、ハンス・フリック監督の戦術計画は混乱に陥った。元リーズ・ユナイテッドのスター選手は、今シーズン、ドイツ人監督のシステムにおいて要となる存在であり、全大会通算31試合で19ゴール、8アシストを記録していた。
29歳のラフィーニャは代表戦期間中に負傷し、ブラジル代表からの離脱を余儀なくされていた。カタルーニャに戻った後に実施された検査の結果、最悪のシナリオが現実のものとなった。
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回復までの期間が長期に及ぶことが確認された
バルセロナは公式声明を発表し、同ブラジル人選手が回復プログラムを開始することを明らかにした。5週間の療養期間が見込まれるため、4月8日のアトレティコ戦（第1戦）および4月14日の第2戦への出場は不可能となる。
「ラフィーニャは、木曜日にボストンで行われたブラジル対フランスの試合中に不快感を訴えたことを受け、ブラジルサッカー連盟（CBF）が実施した検査の結果、右ハムストリングの負傷が確認された」とクラブの声明は述べている。
「選手は適切な治療を受けるためバルセロナに戻る。回復までの期間は5週間と見込まれている。彼は、南米代表が2-1で敗れた親善試合のハーフタイムにピッチを退くことを余儀なくされた。代表チームの主力選手である彼は、FCバルセロナにとっても同様に重要な存在だ。今シーズン、彼は計31試合に出場し19得点を挙げており、今シーズンのクラブ内得点ランキングで2位につけている。」
代表戦中に不運に見舞われる
この負傷は、木曜日にブラジルがフランスに1-2で敗れた親善試合中に発生した。試合序盤は好調なスタートを切ったものの、ラフィーニャはハーフタイムに途中交代を余儀なくされ、ファンやコーチ陣は彼のコンディションを案じることとなった。セレソン（ブラジル代表）のカルロ・アンチェロッティ監督は当初、このハーフタイムでの交代を予防措置だと説明していたが、その後の検査でより深刻な問題が判明した。
アンチェロッティ監督は記者団に対し、次のように状況を説明した。「ラフィーニャは非常に良いプレーをしていたと思う。前半終了間際に筋肉に違和感を感じたため交代させざるを得なかったが、彼は多くのチャンスを作り、ボールのないところでの動きも非常に良かった。そしてヴィニは常に挑戦し、常に違いを生み出してくれる。ストライカーが常に得点できるわけではないが、2人の働きは素晴らしかった。」
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次は何が待っているのでしょうか？
欧州の舞台だけでなく、ラフィーニャの欠場はラ・リーガでも痛手となるだろう。現在、バルセロナはライバルのレアル・マドリードに4ポイントのリードを保っている。代表戦中断明け、フリック監督率いるチームはラ・リーガとチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリードと連戦を控えている。一方、ラフィーニャは引き続きリハビリに専念し、5月上旬には戦線復帰する見込みだ。