ラフィーニャは、カンプ・ノウでの立場について絶えず取り沙汰される退団報道に深い不満を露わにした。元リーズ・ユナイテッドの選手は、自分が「不要な選手」とされ、退団を模索しているという報道に不当に標的にされていると感じている。

ESPNの取材に、29歳のラフィーニャはこう語った。「バルセロナに来てから、毎日『移籍する』と報じられている。僕がいることを快く思わない人もいるようだ。特にマスコミの中には、嘘ばかり流す人物がいる。」