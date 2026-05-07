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ラフィーニャが移籍の「嘘」に怒り。「人々は私がここにいるのを嫌がる」とバルセロナのスターは語った。
絶えない退団説への不満
ラフィーニャは、カンプ・ノウでの立場について絶えず取り沙汰される退団報道に深い不満を露わにした。元リーズ・ユナイテッドの選手は、自分が「不要な選手」とされ、退団を模索しているという報道に不当に標的にされていると感じている。
ESPNの取材に、29歳のラフィーニャはこう語った。「バルセロナに来てから、毎日『移籍する』と報じられている。僕がいることを快く思わない人もいるようだ。特にマスコミの中には、嘘ばかり流す人物がいる。」
- AFP
メディア報道への直接的な批判
ブラジル代表の選手は、自身を批判する特定の報道を名指しで挙げ、さらに強く反論した。自身の去就に迷いがあるという報道は、チーム内に不和を起こすための外部によるでっち上げだと主張している。
ラフィーニャはこう続けた。「その記事を書いたジャーナリストは、以前も私のについて偽りを報じた。クラブと会談した、将来に迷って内部関係者と話したなどと。彼はいつも嘘をつき、投稿は無視すべきだ。彼の情報のほとんどは関係なく、事実無根だ。」
次はレアル・マドリードとの大一番
移籍の噂は置いといて、ラフィーニャは日曜のスポティファイ・カンプ・ノウでのレアル・マドリード戦に集中している。バルセロナは現在11ポイント差で、引き分け以上で優勝が決まる。
「正直、相手に関係なくリーグ優勝が最優先だ。ファン、特に長く応援してくれる人々にとって、最大のライバルに勝つことは特別だ」とラフィーニャは語った。「でも、私にとって大事なのはタイトルを獲得すること。それが彼らの犠牲上でのことなら、なおさら良い。」
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バルセロナの財政難
ラフィーニャはクラブへの忠誠心を保っているが、バルセロナの財政難が続くため去就が注目されている。報道では、ラ・リーガの財政基準を満たすため、今夏に約1億ユーロの選手売却が必要だという。しかし、コーチ陣は彼を「手放せない存在」と見ており、放出は難しい状況だ。
その姿勢は数字が証明している。2024-25シーズンに57ゴール関与を記録したラフィーニャは、今季も怪我で31試合の出場ながら27ゴール関与（19ゴール、8アシスト）をマークしている。