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ライブ
Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

ラフィーニャがリオネル・メッシの記録に並び、ラミネ・ヤマルが2得点。バルセロナがバレンシアを5-0で粉砕

ハフィーニャ
ラミン・ヤマル
リオネル・メッシ
バルセロナ
バレンシア 対 バルセロナ
バレンシア
ラ・リーガ

ラミネ・ヤマルが見事な2ゴールを決め、ラフィーニャはリオネル・メッシが長く保持してきた得点記録に並んだ。バルセロナは日曜日、バレンシアに5-0で圧勝した。 この快勝により、バルセロナは金曜日のレアル・マドリーによるレアル・ベティス戦でのまさかの敗戦を受け、ラ・リーガ首位で重要な勝ち点3差をつけた。

  • ヤマルが圧倒的なバルセロナをけん引

    バルセロナはメスタージャで完璧な立ち上がりを見せた。前半6分、フェルミン・ロペスがヤマルに巧みなボールを送り、スペイン代表は鋭い角度からダイレクトで流し込み、ボールはネット上部に突き刺さった。

    ヤマルはその2分後にもゴールネットを揺らしたが、これはオフサイドで取り消しに。だが前半22分、アンソニー・ゴードンのお膳立てからペナルティーエリア内でフェルミン・ロペスが追加点を奪った。ストーレ・ディミトリエフスキは前半終了前に好セーブを見せたものの、今季わずか勝ち点1の不振にあえぐバレンシアを相手に、バルセロナはすでに試合を完全に支配していた。

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    ラフィーニャ、後半にメッシの記録に並ぶ

    アウェーのチームは、後半開始からわずか4分で3点目を奪った。流れるような攻撃の形からヤマルがロペスと連係し、ロペスのラストパスを受けたラフィーニャがゴール前1ヤードから押し込んだ。これでラフィーニャは今季4試合で6点目を記録。21世紀に入ってから、自チームのシーズン最初のリーグ4試合で6ゴールを挙げた史上2人目の選手となり、メッシが2度達成していた驚異的な記録に並んだ。その直後にはロドリがヘディングでクロスバーを直撃するなど、バルセロナが試合を支配し続けた。

  • ペドリが決め、ジェズスがデビューを飾る

    試合が終盤に差しかかると、残り11分でペドリが4点目を追加した。MFはダニ・オルモからのパスに反応し、ボールを見事にゴール右隅へ流し込んだ。さらに5分後には、再びオルモが大きく関与。空いたスペースを突いてヤマルへつなぐと、ヤマルが冷静に決め切り、5-0の圧勝を締めくくった。

    この試合では注目のデビューも実現し、新加入のガブリエウ・ジェズスがアーセナルからの最近の移籍後、バルセロナで初出場を果たした。この快勝により、バルセロナはスペイン1部での無敗、かつ全勝記録を維持している。

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    好調のバルセロナに次に待つものは何か

    バルセロナは開幕からの5試合で勝ち点15を確保し、順位表の首位にしっかりと立っている。ハンジ・フリック監督は、今後控える欧州と国内での戦いに向けて、この破壊力抜群の得点力をチームが維持することを期待しているはずだ。一方、ラフィーニャは5試合連続ゴールで歴史に名を刻むことを目指す。この記録を達成したのは、これまでセサル・ロドリゲスとズラタン・イブラヒモビッチだけである。

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