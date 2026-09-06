ラフィーニャがリオネル・メッシの記録に並び、ラミネ・ヤマルが2得点。バルセロナがバレンシアを5-0で粉砕

バルセロナはメスタージャで完璧な立ち上がりを見せた。前半6分、フェルミン・ロペスがヤマルに巧みなボールを送り、スペイン代表は鋭い角度からダイレクトで流し込み、ボールはネット上部に突き刺さった。

ヤマルはその2分後にもゴールネットを揺らしたが、これはオフサイドで取り消しに。だが前半22分、アンソニー・ゴードンのお膳立てからペナルティーエリア内でフェルミン・ロペスが追加点を奪った。ストーレ・ディミトリエフスキは前半終了前に好セーブを見せたものの、今季わずか勝ち点1の不振にあえぐバレンシアを相手に、バルセロナはすでに試合を完全に支配していた。