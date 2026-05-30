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ラファ・ベニテスが新たな職に目を向けている！ワールドカップでの惨敗を受け、イタリア代表は再建を計画中。元リヴァプール監督が自ら名乗りを上げた。
アズーリの指揮官の座は空席だ
メキシコ、カナダ、米国で開催されるワールドカップに世界のサッカー界が注目する中、イタリアはまたも外から眺める立場に追いやられた。 本大会出場を逃した余波でジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が辞任。後任を決めるには、6月22日のイタリアサッカー連盟（FIGC）会長選でガブリエーレ・グラヴィーナ氏の後任となるジョヴァンニ・マラゴ氏かジャンカルロ・アベテ氏が選ばれる必要がある。
新会長が決まるまでガットゥーゾの後任は選べない。その間、U-21代表監督のシルヴィオ・バルディーニがルクセンブルク、ギリシャとの親善試合でA代表を率いる。4度の優勝を誇るイタリア代表再建へ向け、適任者探しは水面下で進んでいる。
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候補にはコンテとマンチーニがいる。
アル・サッドのロベルト・マンチーニやナポリを退任したアントニオ・コンテが代表監督の有力候補とされていた。そこに、イタリアサッカーに精通するスペイン人ベニテスが名乗りを上げた。彼は「アズーリを再び栄光へ導く準備ができている」と表明した。
チャンピオンズリーグ決勝（アーセナル対パリ・サンジェルマン）の会場でスカイ・スポーツの取材に応じた元インテル、ナポリ監督は、このポストへの関心を隠さなかった。最近パナシナイコスを退任しフリーのベニテスは、国際舞台への復帰を強く望んでいる。
ベニテスが立候補を表明した
ベニテスはイタリア代表監督就任の可能性を問われ、驚くほど率直に語った。彼はすでにタイトルを獲得したこの国への親近感を認め、「イタリア語を学び、上達させている。冗談はさておき、将来的に代表チームを指揮することは現実的な選択肢だ。ワールドカップや欧州選手権に向けた準備は極めて魅力的な挑戦だ」と述べた。
さらに、ガットゥーゾの後にイタリア代表監督就任の可能性を問われると、「喜んで引き受けます」と明言し、FIGCに就任の意思を伝えた。
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ベニテスはイタリアサッカーに精通しており、インテルとナポリを率いた際にFIFAクラブワールドカップ、コッパ・イタリア、スーペルコッパ・イタリアーナを制した。その戦術眼とプレッシャーに慣れた経験は、W杯で苦戦するイタリア代表にこそ必要なものだ。
一方、コンテはイタリアサッカー連盟（FIGC）会長選後に代表監督への復帰を希望していると報じられている。代表24試合で14勝を挙げた実績の再現を狙う。