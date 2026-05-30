メキシコ、カナダ、米国で開催されるワールドカップに世界のサッカー界が注目する中、イタリアはまたも外から眺める立場に追いやられた。 本大会出場を逃した余波でジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が辞任。後任を決めるには、6月22日のイタリアサッカー連盟（FIGC）会長選でガブリエーレ・グラヴィーナ氏の後任となるジョヴァンニ・マラゴ氏かジャンカルロ・アベテ氏が選ばれる必要がある。

新会長が決まるまでガットゥーゾの後任は選べない。その間、U-21代表監督のシルヴィオ・バルディーニがルクセンブルク、ギリシャとの親善試合でA代表を率いる。4度の優勝を誇るイタリア代表再建へ向け、適任者探しは水面下で進んでいる。