2005年、ベニテスはリヴァプールをCL制し、伝説の「ゴーストゴール」でチェルシーを破った。2012-13年には暫定監督としてチェルシーを率い、48試合を指揮した。

プレミアリーグのライバルクラブとの縁故があり、ヨーロッパリーグ制覇を達成してもファンからの信頼を得られなかった。 約21年前、その優勝チームの一員だった人物が今、赤から青へ移籍するとの噂だ。

アロンソは1月にレアル・マドリードを7か月で解任され、現在も無職だ。レバークーゼンでブンデスリーガ制覇を達成した評価は、ベルナベウでの短期間で傷ついた。

44歳の彼は依然として将来有望な若手監督とみなされている。ただし、41歳でチェルシーを率いたリアム・ローゼニオールも同様の評価を受けながら、在任23試合で電撃解任されている。