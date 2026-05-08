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ラファ・ベニテスがシャビ・アロンソに警告。リヴァプールのレジェンドは、チェルシーの監督就任は「世界一熱い椅子」でリスクが高いと語った。
ベニテスはヨーロッパリーグで優勝したが、チェルシーのファンを納得させることはできなかった。
2005年、ベニテスはリヴァプールをCL制し、伝説の「ゴーストゴール」でチェルシーを破った。2012-13年には暫定監督としてチェルシーを率い、48試合を指揮した。
プレミアリーグのライバルクラブとの縁故があり、ヨーロッパリーグ制覇を達成してもファンからの信頼を得られなかった。 約21年前、その優勝チームの一員だった人物が今、赤から青へ移籍するとの噂だ。
アロンソは1月にレアル・マドリードを7か月で解任され、現在も無職だ。レバークーゼンでブンデスリーガ制覇を達成した評価は、ベルナベウでの短期間で傷ついた。
44歳の彼は依然として将来有望な若手監督とみなされている。ただし、41歳でチェルシーを率いたリアム・ローゼニオールも同様の評価を受けながら、在任23試合で電撃解任されている。
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リヴァプールとのつながりは、チェルシーでのアロンソにさらなるプレッシャーとなるか？
アロンソがベニテスの後を継ぎスタンフォード・ブリッジへ移れば、厳しい監視とプレッシャーにさらされると問われたジョンソンは、BetMGMと提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「その通りだろう。リバプールの関係者は彼に時間を与えてくれるはずだ。だが、チェルシーのファンは……
監督なら、チェルシーの監督席が世界一熱い椅子だと理解しているはずだ。半年も、1年も、ましてや18か月も待ってもらえないと分かっているのに、若手がそこに座るのは難しい。
「つまり、就任した瞬間から勝たねばならない。名将でも難しい。誰にとってもほぼ不可能だ。最近も見た通り、若手がその座に座るのは正気ではない。」
リヴァプールはアロンソ獲得に動くか？
アロンソがマージーサイドに復帰すれば、大きな裁量権が与えられるだろう。選手としてリヴァプールで5年間過ごした彼には、いつかアンフィールドへ戻るという噂が絶えなかった。
アーネ・スロット監督がプレミアリーグ優勝の基盤を活かしきれていないため、監督人事の刷新が噂されている。チェルシーがアルロンソへの関心を正式に示した場合、リヴァプールは計画を前倒しして彼を再招へいする誘惑に駆られるか？
この件について質問を受けたジョンソンは「難しい問題だ。結果が出るまで答えは分からない」と語った。
シャビは若手監督として素晴らしい仕事をしているので、注目されるのも理解できる。ただ、監督の席が空くのは今だけで、次に空くのは6〜7年後かもしれない。
クラブは探しているだろうし、アルネも後ろを気にしているかもしれない。だが、私にとっては『知らぬ悪魔より、知っている悪魔の方がまし』だ。シャビがレジェンドでも、このクラブで成功する保証はない。
リヴァプールの基準からすれば今は悪い状況だ。それでも、スロットのような監督を深く考えずにすぐに解任するのは難しい」
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チェルシーが新監督体制を検討する中、アンフィールドではスロットが依然として指揮を執っている。
スロット監督は2027年まで契約があり、今シーズンはチャンピオンズリーグ出場権へ順調だ。そのため退任を示す素振りはない。昨夏はクラブ史上最高の移籍資金を投入し、けがに悩んだ2025-26シーズンを乗り越えた。彼は今、その投資を成果に結びつけるチャンスだと考えている。
それでも、アロンソ招聘の可能性は消えない。暫定監督のカルム・マクファーレンは夏に退任する見込みで、チェルシーの後任候補は彼だけではない。リヴァプールは長期計画のため、断固とした行動が必要だと認識している。