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ラファエル・レオン、ノルウェー戦勝利後にロベルト・マルティネス時代と比べたポルトガル代表へのジョルジェ・ジェズスの大きな変化を明かす
ジェズスの下で進む守備面の進化
レオンは、ジェズスが代表チームにもたらした即時的な組織面の改善をすぐさま称賛した。ノルウェーとの激闘の末の勝利を受け、レオンは、ロベルト・マルティネス体制下の前時代には欠けていたと考える新たな粘り強さを挙げた。ウインガーは、チームがこれまでも常にアタッキングサードで大きな創造性を備えていた一方で、試合を締める力は、守備ラインの引き締めという明確な使命を帯びて就任した元ベンフィカおよびスポルティングCP指揮官の下で新たなレベルに達したと指摘した。
「チームで変わったのは、ジェズスが非常に強い守備力をもたらしてくれたことだ。ノルウェーはボール保持の時間が長かったが、試合の最初から最後まで、僕たちはコンパクトさを保ち、インプレーでも、セットプレーでも守り切ることができた。それこそが、大きな試合で違いを生むために僕たちに欠けていたものだった。攻撃面には非常に高いクオリティーがあった一方で、守備の部分が足りていなかった」と、『A Bola』が伝えたコメントの中でレオンは明かした。
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選手と監督の特別な絆
レオンにとって、セレソンの指揮官としてジェズスが就任したことは、単なる戦術面での変化以上の意味を持つ。トップレベルで自身の可能性を最初に信じてくれた人物との再会だからだ。72歳の指揮官は、スポルティングCPでともに過ごした時期にレオンへプロデビューの機会を与えた張本人であり、その歴史が現在の代表チームにおける選手の自信に明らかに影響している。レオンは、両者の深い相互理解によって、自分がピッチ上のどこで起用されようとも力を発揮できると感じている。
これまでの関係と現在の代表チームの状況を振り返りながら、レオンは再びかつての恩師の下でプレーできることへの興奮を口にした。このFWは次のように語っている。「監督はわずか数日でチームをとても良く整理した。ジェズスは僕にプロの舞台でデビューする機会を与えてくれたし、フィジカル、戦術、メンタルの面で僕を理解している。どのポジションでプレーすることになっても全力を尽くすし、彼が自分の持ち味を示せるよう助けてくれると確信している」
ジョアン・フェリックスへの賛辞
レオンはまた、ここ数試合で際立つパフォーマンスを見せているチームメート、ジョアン・フェリックスを擁護し、その活躍を称える時間も取った。フェリックスは、特にサウジ・プロリーグ移籍後、メディアやファンから厳しい scrutiny の対象となることが多かった。しかし、代表で見せている直近の得点ペースは、多くの疑念を黙らせている。レオンは、フェリックスが持つクオリティーは疑いようがなく、国内でどのリーグでプレーしているかを超越するものだと強調。その上で、自国代表として戦う際には、欧州の舞台でもなお支配的な存在になれることをそのFWが証明していると指摘した。
「ジョアン・フェリックスは違いを生み出している。彼はこれまで多くの批判を受けてきたが、自分の持つクオリティーを示している。サウジアラビアだけだと言う人もいるが、欧州でも彼は違いを生み出している」と同選手は語った。
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イスタンブールでの新たな始まり
代表活動に加え、レオンは今夏、ACミランでの高みを離れ、トルコの強豪ガラタサライで新たなスタートを切った自身の最近のキャリアの動きについても言及した。この移籍は今夏の移籍市場でも特に話題を集めた案件の一つであり、レオンは新たなリーグでの挑戦を楽しんでいるようだ。移籍の主な理由としてイスタンブールのクラブの野心を挙げ、チームの国内での支配を継続する手助けをしたいとの思いを口にした。
「トルコリーグは非常に競争が激しく、ビッグネームもいる。ガラタサライは本当に僕を求めてくれたし、とても良いスポーツプロジェクトがあった。今年は5連覇できると思う」とレオンは締めくくった。
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