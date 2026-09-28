レオンにとって、セレソンの指揮官としてジェズスが就任したことは、単なる戦術面での変化以上の意味を持つ。トップレベルで自身の可能性を最初に信じてくれた人物との再会だからだ。72歳の指揮官は、スポルティングCPでともに過ごした時期にレオンへプロデビューの機会を与えた張本人であり、その歴史が現在の代表チームにおける選手の自信に明らかに影響している。レオンは、両者の深い相互理解によって、自分がピッチ上のどこで起用されようとも力を発揮できると感じている。

これまでの関係と現在の代表チームの状況を振り返りながら、レオンは再びかつての恩師の下でプレーできることへの興奮を口にした。このFWは次のように語っている。「監督はわずか数日でチームをとても良く整理した。ジェズスは僕にプロの舞台でデビューする機会を与えてくれたし、フィジカル、戦術、メンタルの面で僕を理解している。どのポジションでプレーすることになっても全力を尽くすし、彼が自分の持ち味を示せるよう助けてくれると確信している」