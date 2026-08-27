Getty Images Sport
翻訳者：
ラファエル・レオン、アル・ヒラルからのオファーを拒否 ACミランのスターは欧州残留を優先へ
FW、アル・ヒラルへの移籍を断る
このポルトガル人ウインガーは、欧州でのプレーを離れることへの消極姿勢から、シモーネ・インザーギ率いるチームからの高額オファーを断った。ミラン首脳陣はこの取引による金銭的利益に前向きだったが、選手本人は自身の立場を崩さなかった。その後は移籍市場が閉まる前に自身の将来が明確になるのを待ちながら、ミランのトップチーム練習に再合流している。
- Getty Images Sport
記者がウインガーの選択肢を概説
イタリア人移籍専門記者のニコロ・スキラ氏は、このFWがここ数日で海外からの複数の正式オファーを拒否したと明かした。選手の現在の市場状況について詳述し、スキラ氏は自身のXアカウントにこう投稿した。『ラファ・レオンはここ数日でアル・ヒラルとニューカッスルからのオファーを断った。ポルトガル人FWはアストン・ビラに対しても一度も前向きな姿勢を示していない（給与オファーが低いと見なされた）。現時点で彼にある選択肢は2つ。ガラタサライか、ACミラン残留だ（ただし、彼はアモリムの構想には入っていない）』
欧州の獲得希望クラブが状況を注視
サウジアラビアへの移籍を拒否したからといって、このFWがサン・シーロに長期的に残留する保証にはならない。敏腕代理人のジョルジェ・メンデスは引き続き欧州各地で選択肢を探っており、トルコの強豪ガラタサライやプレミアリーグのトッテナム・ホットスパーなどが動向を注視している。ただ、ヴィラとの交渉は、バーミンガムのクラブが提示した給与パッケージが選手の要求を大きく下回ったため、決裂した。
- NurPhoto
期限最終日の決着が迫る
ミラン首脳陣は、欧州の移籍市場が閉まる前にレアオの去就を決着させるべく、時間との戦いに直面している。アモリムは当面の焦点を金曜にサン・シーロで行われるヴェネツィアとのリーグ戦に向けているが、前線をめぐる疑問はなお残っている。今後数日が、レアオが定位置奪還を目指して残留するのか、それとも継続的な出場機会を確保するために移籍するのかを最終的に左右することになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。