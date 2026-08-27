ミラン首脳陣は、欧州の移籍市場が閉まる前にレアオの去就を決着させるべく、時間との戦いに直面している。アモリムは当面の焦点を金曜にサン・シーロで行われるヴェネツィアとのリーグ戦に向けているが、前線をめぐる疑問はなお残っている。今後数日が、レアオが定位置奪還を目指して残留するのか、それとも継続的な出場機会を確保するために移籍するのかを最終的に左右することになる。